El BNG exige al Gobierno de A Coruña que suspenda el convenio para regenerar As Xubias

La tramitación de la regeneración urbanística de As Xubias se tropieza con el primer obstáculo de relevancia, el BNG, que exigirá en el pleno de este jueves mediante una moción la suspensión del convenio firmado por el Ayuntamiento de A Coruña con el fondo inversor Ginkgo Advisor. Este acuerdo recoge, según informaron las partes a finales de julio, la ordenación orientativa de la franja litoral entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil, un proyecto encargado al prestigioso arquitecto David Chipperfield. La oposición municipal, clave con sus votos para dar el visto bueno a esta iniciativa urbanística, ha criticado la falta de información por parte del Concello a los propios grupos y a los vecinos de As Xubias. Los nacionalistas avanzan, además de la solicitud de suspender el convenio, que presentarán alegaciones al documento cuando finalice el plazo de exposición pública.

La moción del Bloque incide en la "opacidade" del Gobierno local respecto a la puesta en marcha de un Plan Especial en As Xubias que determine las intervenciones urbanísticas y a la comunicación con los vecinos de la zona, con los que los nacionalistas prevén reunirse a finales de este mes. En esta "falta de transparencia" ha insistido también el grupo municipal del PP, que en el pleno de esta semana preguntará "por qué Inés Rey oculta información sobre el convenio que firmó con un fondo suizo para el desarrollo urbanístico de As Xubias".

La edil nacionalista Avia Veira detalló esta mañana los argumentos que mueven a su grupo a reclamar en el pleno que no tenga valor el convenio firmado por el Concello y Ginkgo: "O Goberno local pretende confundir á cidadanía vestindo todo como unha operación súper sustentábel dicindo que o Plan Especial vai respectar os obxectivos do borrador da modificación puntual do PXOM, aínda non aprobado nin inicialmente".

Veira se refiere a un cambio en el planeamiento urbanístico en As Xubias que el Concello aprobó a mediados de 2022 pero que no llegó a pasar por el pleno para sus aprobaciones inicial, provisional y definitiva, para lo que necesitaría la mayoría absoluta de la Corporación. Para tramitar aquel cambio, el Gobierno local suspendió antes durante un año la solicitud de licencias en el ámbito, con el objeto de revisar la edificabilidad en los terrenos, como los que ocupaba antiguamente Astilleros Valiña en Oza y en los que el plan de Ginkgo prevé construir viviendas.

Rueda de prensa de Avia Veira sobre el convenio de As Xubias.

Pero un Plan Especial como el que promoverán el Concello y el fondo inversor "non pode modificar as determinacións en canto a edificabilidade, aproveitamento, vivendas..." que recoge el plan general vigente, advierte el BNG, que considera "elevadísimas para se situar no borde litoral". "Se o PXOM establece unha edificabilidade e non se modificou, non sei que sentido ten dicir que Ginkgo vaise a ater aos obxectivos dunha modificación que non se fixo", detalla la concejal del BNG Avia Veira, que acusa al Gobierno local de "tomar por parvos á cidadanía e aos grupos municipais".

"O PXOM establece unha edificabilidade de 633 vivendas para esta contorna e o borrador da modificación que quedou en ‘stand by’ no seu día indicaba que se construisen ata 241", expone Veira. "Ginkgo non ten ningunha obriga legal de respectar os obxectivos dunha modificación puntual non aprobada nin en pleno".

La moción nacionalista que se debatirá este jueves en el pleno insta al Concello a suspender el convenio con Ginkgo porque "só persegue beneficiar os intereses privados" do fondo "e en ningún caso atender os da cidadanía coruñesa". Pide además que se retome la modificación puntual del plan general en el ámbito paralizada en 2022 y que se haga público el acuerdo conciliatorio que asume el fondo con la anterior propietaria de la parcela de Astilleros Valiña por su afección a la edificabilidad, que no figura en los anexos del convenio firmado este verano. Y reclama que se desista de cualquier transformación de las vías del tren que pasan junto a As Xubias de Abaixo con el fin de "defender a continuidade e mellora do eixo ferroviario A Coruña-Ferrol".

Una mayoría simple "coa que non conta o Goberno local"

Con estos argumentos, el BNG confirma formulará alegaciones contra el convenio, cuyo plazo de exposición pública termina el 19 de septiembre. El PP, consultado por Quincemil, coincide con algunas críticas de los nacionalistas y se limita de momento a preguntar en el próximo pleno por qué el Gobierno local "oculta información". "Los vecinos están muy preocupados por la rapidez con la que el Gobierno municipal tramita el acuerdo, por cómo quedará la edificabilidad en cada zona y por la falta de documentación. Inés Rey también debe aclarar si mantendrá los criterios de reducción de la edificabilidad que aprobó en Junta de Gobierno en 2022 y si hay incompatibilidad de Isabel Pardo de Vera, asesora de este fondo y presentada por la Alcaldesa como directora del plan estratégico municipal", exponen los populares.

De momento irá a Pleno esta moción del BNG que demanda la suspensión del convenio. Si el Gobierno local sigue adelante con el acuerdo y próximamente presenta el Plan Especial para As Xubias, este documento también deberá ser votado por la Corporación, lo que no conllevará ningún cambio en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este modificación requeriría mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los votos de los 27 concejales, pero la aprobación del Plan Especial necesita mayoría simple: más votos a favor que en contra. Y el BNG ya advierte desde hoy que el Gobierno socialista no la tiene garantizada: "Con esta maioría simple non conta o propio Goberno local", dijo Veira, que censura al Ejecutivo de Rey por "renunciar a ser goberno e a diseñar a política urbanística do futuro".