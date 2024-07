El plan de Chipperfield para As Xubias en A Coruña: paseo, viviendas, rehabilitación y un ascensor

Conectar a través de una senda peatonal Oza con O Burgo. Construir viviendas en los terrenos que en su día ocuparon Astilleros Valiña junto al hospital marítimo de Oza. Estudiar la instalación de un ascensor panorámico o rampas mecánicas para conectar la playa de Oza con As Xubias de Arriba. Rehabilitar las antiguas casas de este núcleo costero. Fomentar la recuperación de las viviendas vacías de As Xubias de Abaixo. Trabajar en la adquisición municipal del pazo Guyatt y sus jardines. Con estas actuaciones se regenerará la franja litoral de As Xubias en A Coruña, entre Oza y el puente de A Pasaxe.

El proyecto, que estará diseñado por el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield, recoge estas iniciativas y planteamientos en el convenio por cuatro años firmado esta mañana por la alcaldesa, Inés Rey, y el director general para España y Portugal de Ginkgo Advisor, Antonio Truan. El Concello y David Chipperfield Architects dirigirán este plan de rehabilitación urbana en colaboración con un equipo de jóvenes arquitectos coruñeses.

El convenio urbanístico recibió luz verde en una Junta de Gobierno Local extraordinaria. El Ejecutivo destacó en una nota informativa algunas medidas ya avanzadas a comienzos de este mes, cuando el propio Chipperfield visitó As Xubias, e incluyó otras nuevas, como la posible instalación de elementos mecánicos entre As Xubias de Arriba la zona próxima a la playa de Oza donde se construirían viviendas.

Toda la superficie adquirida por el fondo de inversión Ginkgo, unos 25.000 metros cuadrados, será reordenada de acuerdo con los criterios de la modificación del planeamiento urbanístico que puso en marcha el Ayuntamiento para toda la franja costera entre Oza y el puente de A Pasaxe, que abarca 385.000 metros cuadrados, y en la que la edificabilidad que ahora autoriza la normativa urbanística se reducirá en un 62,5%. El convenio será la base para el cambio en el plan general, por lo que de momento se desconocen plazos.

El Concello apunta que en las parcelas que en el pasado tuvo Valiña, junto al hospital y a escasos metros de la playa, se desarrollarán en superficies y ámbitos que “ya son propiedad de Gingko en los núcleos poblacionales de As Xubias de Arriba y As Xubias de Abaixo”. Este fondo, con sede en Suiza, tiene además la intención de adquirir más terrenos para poder continuar desarrollando el proyecto de As Xubias, según explicó hace semanas Truan: "Somos una institución participada por muchas instituciones públicas. No somos un promotor inmobiliario, nos dedicamos a la regeneración de territorios que, como este han sufrido una degradación importante a lo largo de los años".

El convenio estipula, destaca el Gobierno local, el objetivo de integración de futuros pisos de protección oficial entre las viviendas destinadas a la venta libre, “generando una mayor complejidad en cuanto a los usos”.

Respecto al pazo Guyatt, también conocido como pazo del inglés, el Ejecutivo de Inés Rey admite estará “trabajando en la adquisición de un importante bien patrimonial”, con la intención de que esta área verde “esté abierta al uso y goce de la ciudadanía, con la creación de un gran parque público”.

Las dudas de la oposición

El acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y Ginkgo Advisor para rehabilitar As Xubias, plasmado en el convenio firmado hoy, generó dudas en los partidos de la oposición de A Coruña al poco de ser anunciado. El Partido Popular y el BNG criticaron la "falta de transparencia" del Gobierno local sobre el proyecto que busca regenerar la fachada. El BNG apuntó a "falta de datos" y dijo con ironía: "A música soa ben, mais coñecemos a partitura".

Un día después, los populares se enzarzaron en una discusión con el portavoz municipal, José Manuel Lage, por la relación existente entre Isabel Pardo de Vera, directora del Plan Estratégico A Coruña 2030-2050, y el fondo de inversiones suizo Ginkgo Advisor, para el que trabaja.