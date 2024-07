Lluvia de críticas al BNG por felicitar a Maduro tras las elecciones en Venezuela

Las elecciones en Venezuela celebradas este fin de semana han terminado con un Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclama la victoria del presidente Nicolás Maduro, lo que le permitiria continuar en el cargo que ocupaba hasta ahora, pero el proceso electoral poco transparente según una gran mayoría de venezolanos está generando muchas dudas sobre el resultado final en el propio país y fuera de él.

Son muchos los manifestantes que han salido a las calles de Venezuela a protestar por un resultado electoral del que dudan sobre su veracidad y el ambiente se está recrudeciendo con retirada de carteles con la cara del presidente y el derribo de estatuas de su antecesor, Hugo Chávez. Por su parte, la oposición, representada por González Urrutia, está recabando las actas electoras que son posibles y han convocado una protesta para este martes.

El motivo principal es que los números ofrecidos por los opositores que han recabado gracias al 73% de las actas, según ellos demuestran que casi el 70% de los votos corresponderían al candidato Edmundo González Urrutia y no a Maduro, según apuntan medios nacionales e internacionales. De certificarse este aspecto, el presidente de Venezuela no sería el recientemente proclamado.

Sin embargo, desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), han emitido un comunicado en redes sociales en el que reconocen la victoria de Maduro, lo que ha desatado una lluvia de críticas. "Saludamos al reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y deseamos lo mejor al pueblo venezolano para el que esperamos un futuro de paz y prosperidad", comienza el comunicado.

A estas palabras, los nacionalistas añaden que "observamos con preocupación la desestabilización sociales que parecen buscar para Venezuela diferentes agentes del interior y exterior del país, a partir del cuestionamiento del resultado electoral", explica. Sobre esto, concretan que "la experiencia del golpismo político es infelizmente larga en este continente, cada vez que las urnas se manifiestan de forma diferente a lo que desean los grandes poderes".

Por ultimo, concluyen alegando que "hoy, como siempre, defendemos la paz, democracia, los derechos y rechazamos la violencia". En el post en redes sociales se pueden leer respuestas negativas como: "Parece ser que el BNG necesita una limpieza", "No tenéis un mínimo de empatía ni dos dedos de frente", "No se debe reconocer a nadie mientras no aporte garantías" o "Subir esto es una vergüenza", entre muchas otras.

Asimismo, en clave de política nacional, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, también ha sido fuertemente criticado por un tuit en el que asegura que "el pueblo venezolano ha escogido a Nicolás Maduro como presidente".