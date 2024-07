El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) analizará si denuncia a la Xunta por "prevaricación"

El Ayuntamiento de Oleiros amenaza a la Xunta de Galicia con denunciarla por un delito de prevaricación. Los servicios jurídicos municipales trabajan en el análisis de "posibles incumplimientos del contrato adjudicado por la Xunta de Galicia para el servicio de transportes", según ha notificado el Gobeirno local a los medios.

La amenaza sucede en medio de una guerrilla entre administración autonómica y local por el reajuste de 46 servicios de autobús en Sada y Oleiros. "Teñen a cara de falar hoxe na prensa de reducir o uso do coche cando acaban de eliminar 46 servizos de bus que pasaban por Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Liáns e Perillo, é dicir, daban servizo a máis de 29.000 persoas. É indignante", llegó a decir Ángel García Seoane, el alcalde de Oleiros.

En la misma nota pública, el Ayuntamiento de Oleiros asegura que ha recibido quejas de numerosos vecinos afectados por retrasos en el servicio.

Por otro lado, el Gobierno municipal de Oleiros ha dicho que no quiere el servicio nocturno de autobuses que permiten viajar a las fiestas de Oleiros desde otros municipios. Quieren, dicen, que haya líneas para los jóvenes de Oleiros, no de sus vecinos de área metropolitana.



"Nas Festas de Mera, tras as demandas do Concello de Oleiros, si houbo bus

circular. Agora na Festa de Lorbé non o haberá. Por que?", cuestionó el alcalde de Oleiros.