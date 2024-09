A Coruña cierra el verano con 660.000 personas en los grandes eventos y más ocupación hotelera

El Ayuntamiento de A Coruña y el sector turístico de la ciudad están "satisfechos" con la temporada de verano. Más de 660.000 personas asistieron a alguno de los eventos culturales y musicales celebrados en la ciudad de julio a septiembre, según los datos ofrecidos esta mañana por el Gobierno municipal. A los datos de asistencia se unen, además, mejoras leves en la ocupación hotelera —aumento de 1,83% respecto al 2023— y el incremento de turistas extranjeros, que de enero a junio subió un 28%.

Las previsiones municipales apuntan a que en 2024 A Coruña podría cerrar el año con un retorno económico de 89,4 millones de euros gracias al turismo, teniendo en cuenta los ingresos directos e indirectos. La alcaldesa ha asegurado estar "satisfecha" con los datos presentados esta mañana porque ha sido "uno de los mejores veranos de A Coruña". Inés Rey ha defendido que la ciudad se está convirtiendo en "referente nacional e internacional con una programación única en Galicia y en todo el noroeste".

El verano en A Coruña fue de lo más musical con numerosos festivales como el San Juan, Morriña Festival, Noroeste Estrella Galicia, Recorda Fest y los conciertos programados en el marco de Coruña Sounds. Además, hubo otras actuaciones importantes en el Coliseum como la de Emilia Mernes o Maná. El número de asistentes a todos estos eventos multitudinarios, así como a las Fiestas de María Pita, Batalla Naval y demás celebraciones de la ciudad, sumó más de 660.000 personas.



En el marco de las Fiestas de María Pita, la alcaldesa destacó los 26.000 asistentes al concierto de Omar Montes, los 135.000 del Noroeste, las 90.000 de la Batalla Naval, 11.000 en Flores Rock y 18.000 en la Romería de Santa Margarita.

"Podemos seguir presumiendo de ser uno de los principales destinos para la celebración de eventos", asegura la regidora de A Coruña. En 2024 están proyectados 44 grandes eventos en la ciudad con más de 100.000 asistentes. Unos datos que parecen también empujar a Alvedro, que de enero a junio recibió a cerca de 713.000 pasajeros.

Ocupación hotelera y hostelería

No obstante, las cifras de asistencia a eventos culturales no significan que más de medio millón de personas se alojasen en la ciudad. El sector arrancó el verano con una ocupación hotelera del 80% en junio y fue mejorando las cifras mes a mes (85% en julio y 90% en agosto). Comparados con 2023, los datos de ocupación suponen una subida del 1,83%.

El perfil del visitante es mayoritariamente nacional, si bien el turista internacional creció un 28% en el primer semestre del año y un 10% durante el verano. "Poco a poco la estrategia de carácter internacional va dando sus frutos", ha defendido Inés Rey.

Las viviendas de uso turístico (VUT) registraron números muy similares a los alojamientos tradicionales: un 85% en julio y un 91% en agosto, llegando incluso al 100% en los primeros días de agosto.

La hostelería, por el contrario, no se ha visto tan beneficiada por el turismo durante los últimos meses. El presidente de la Asociación de Hosteleros de A Coruña ha indicado que el gasto medio del cliente se ha moderado ligeramente. En verano, el Ayuntamiento amplió los horarios de hostelería durante un mes, una medida que, ha adelantado la alcaldesa, "seguiremos implantando" puesto que, en términos generales,"estamos satisfechos con el resultado".

