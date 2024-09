Google Maps vuelve a respetar los nombres de A Coruña y Ourense

Sin avisar y sin que se haya comentado nada al respecto, Google Maps ha recuperado el topónimo oficial para las ciudades gallegas de A Coruña y Ourense. Hace unos años la aplicación de navegación y mapas del gigante tecnológico decidió mostrar las ciudades con su nombre en castellano, pero ahora ha dado marcha atrás y las vuelve a mostrar en sus mapas interactivos con la única forma oficial, en gallego.

El cambio no solo lo notarán aquellos gallegos a los que les chirriaba ver en la aplicación los topónimos no oficiales, sino el resto de usuarios de la aplicación en toda España.

Otras localidades gallegas han pasado a tener el topónimo oficial en los mapas, pero no todas. Arteixo vuelve a ser con x y Pontedeume ya cuenta con su nombre oficial, pero muchas localidades gallegas no, empezando por su vecina Cabanas (sale aún como Cabañas). Es también el caso de Laxe (Lage), As Pontes (Puentes de García Rodríguez), Vilalba (Villalba), Vilagarcía de Arousa (Villagarcía), O Grove (El Grove) y muchas otras más. Sanxenxo, icono de la destrucción toponímica, está correctamente.

Topónimos en gallego conviven todavía con otros en castellano

LinkedIn cambió A Coruña por La Coruña hace unos años, pero la sitúa en Galicia / Galiza

La representación de los topónimos oficiales en gallego y otros idiomas regionales en las diferentes plataformas online es una pugna constante entre las administraciones autonómicas y las multinacionales que dominan internet. En las geolocalizaciones de aplicaciones como Instagram y Facebook conviven topónimos en gallego y en castellano, pero a nivel interno Meta usa los topónimos no oficiales en español para todas las localidades de Galicia.

Lo mismo sucede con LinkedIn, la principal red profesional del mundo, que en 2021 avisó a los usuarios que tenían su ubicación en "A Coruña" y "Ourense" que esta cambiaba a "La Coruña" y "Orense", debido a "las peticiones de los usuarios", sin hacer referencia a si esos usuarios eran de Galicia o de toda España.

Extrañamente, ahora esas localidades figuran en la red como "La Coruña, Galicia / Galiza, España" y "Ourense, Galicia / Galiza, España". Tienen en la ciudad el topónimo no oficial en castellano, sin rastro del oficial en gallego, pero el nombre de la autonomía incluye una variante en gallego que no es oficial y está muy vinculada con el movimiento nacionalista. Probablemente quien tome estas decisiones no haya puesto nunca un pie en España.