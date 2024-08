Los ejercicios de defensa de EEUU y Seúl son vistos en el norte como "preludio de guerra nuclear"

La península coreana está viviendo uno de los años más intensos de su historia desde que en 1953 se acordó que Corea sería dividida en el paralelo 38. Por consiguiente, Pionyang se convirtió en la capital del norte y Seúl (Hanseong) permaneció la del sur. Las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Corea del Norte se han deteriorado, aaún más, a raíz del conflicto de los globos con basura reanudado en mayo provocando que en junio la República de Corea suspendiera el acuerdo militar —previsto para reducir tensiones diplomáticas—firmado en 2018 por Seúl y Pionyang.

Es importante mencionar que la República Popular Democrática de Corea lo había suspendido desde noviembre de 2023. Recientemente, la capital norcoreana celebró la transferencia de 250 misiles balísticos del sistema de misiles al ejército en el frente y entre los invitados destacados asistieron científicos militares, Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae, marcando “una nueva era de una nación basada en el juche”.

En la agenda de la ‘estrategia del Indo-Pacífico’ liderada por Estados Unidos, existen tres grandes amenazas. El principio de ‘una sola China’ en el estrecho de Taiwán; la competencia de geoestrategia militar y económica entre Pekín y Washington en el mar de China Meridional; y las pruebas frecuentes norcoreanas de lanzamiento de misiles en la península de Corea.

Por su parte, Estados Unidos y la República coreana acaban de celebrar 74 años como aliados y el ejercicio militar anual, llamado Ulchi Freedom Shield (UFS) entre Washington y Seúl —cuyo objetivo es reforzar la defensa combinada en los entornos de operaciones conjuntas interinstitucionales para disuadir y defenderse de norcorea— tomará lugar del 19 hasta el 29 de agosto. Pionyang en una declaración escrita el 18 de agosto expresó que el fin de la UFS es “provocar agresión” para invadir al país, mientras que su esencia es el “preludio de una guerra nuclear”.

Patrick S. Ryder, secretario de prensa del Departamento de Defensa estadounidense, aclaró que la declaración norcoreana es “falsa”, siendo que el propósito del ejercicio es puramente defensivo. Este año participará el ‘Wolf Pack’ de la base aérea estadounidense en Corea del Sur, Kunsan. El coronel de la Fuerza Aérea Peter Kasarksis, comandante de la 8.ª Ala de Caza ‘Wolf Pack’ dijo que su presencia en UFS es “indispensable para mantener [su] preparación militar y fomentar la interoperabilidad” con sus aliados, contradiciendo el sentimiento norcoreano. Pionyang, en la declaración publicada en el Instituto de Estudios Americanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, explica que a la historia ha documentado la preparación llevada a cabo por “naciones agresoras” quienes primero adoptan “una política de guerra y un plan de operaciones militares para su ejecución” que incluye: el despliegue (anticipado) de tropas, simulacros de guerra y provocación.

[Biden aprobó en marzo un plan nuclear secreto contra la amenaza de Pekín, Moscú y Pionyang]

Éste año, la UFS será diferente, pues contará, hasta el 23 de agosto con la participación de la 51.ª Ala de Caza en la Base Aérea de Osán. Coronel de las Fuerzas Aéreas y comandante de la tropa, William McKibban, explica que la importancia de su incorporación yace en demostrarle al mundo que están listos para luchar cuando sea necesario “desde el nivel táctico hasta el operacional”, destaca US Indo-Pacific Command. Habrá juegos de simulación por ordenador, 40 tipos de ejercicios de campo (10 más que en 2023) y el jueves, los ciudadanos participarán en un simulacro de evacuación de un aviso de bombardeo.

Por primera vez, el gobierno llevará a cabo un simulacro aparentando un ataque nuclear norcoreano y se realizarán cinco simulacros con fuego real, indica ABC. Aunque se desconoce cuántas tropas estadounidenses participarán en la UFS, Estados Unidos tiene 28.500 soldados desplegados en el sur, y ya está confirmado que 19.000 soldados surcoreanos participarán en los simulacros.

No es el primer ejercicio militar que hacen este mes. Del 30 de julio al 1 de agosto los ejercicios de 'Iron Mace 24' se llevaron a cabo en la base militar estadounidense de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi, cuyo objetivo era simular una respuesta a un hipotético ataque nuclear de Pionyang. Se evaluó cómo se coordinaría una respuesta de las fuerzas nucleares estadounidenses y las fuerzas convencionales surcoreanos que pudiera “repelar cualquier ataque nuclear de Corea del Norte utilizando todas las armas estratégicas y tácticas disponibles de Washington con las fuerzas convencionales de Washington”, explica The Ding-A Ilbo. Corea del Norte publicó un comunicado de prensa expresando que responderían “a las fuerzas hostiles con una respuesta más contundente”. Mandaron exuberantemente 250 misiles a la frontera.

El Ministerio de Unificación, cuyo objetivo es trabajar en la reunificación de las Coreas, dijo durante una rueda de prensa que la principal causa que amenaza “la paz y la estabilidad en la Península Coreana” es el “proyecto ilegal de desarrollo de armas nucleares y misiles” del Reino ermitaño. A largo plazo representa una amenaza tanto para la República de Corea como a la comunidad internacional. Por esa razón, Seúl y sus aliados se esfuerzan para “disuadir las provocaciones del norte y mantenerla paz” en la península.

Kim Jong-un ha señalado que Estados Unidos y sus aliados se han convertido en un bloque militar basado en el poder nuclear. Por eso, expresa que estarán “obligados a asumir toda la responsabilidad por las consecuencias catastróficas que provocará su imprudente acción”. En agosto de 2023 Washington, Tokio y Seúl firmaron la Cumbre trilateral de Camp David cuyo objetivo es promover la democracia y proteger los derechos humanos y en paralelo se oponen a cualquier nación que intente alterar el statu quo (estadounidense) en el Indo-Pacífico y están seriamente comprometidos con la desnuclearización completa de la República Popular Democrática de Corea. Según la declaración publicada el sábado por Pionyang, la administración de Joe Biden abiertamente ha adoptado la política de utilizar armas nucleares contra norcorea, cuando ésta precisó “fin del régimen” como objetivo en la ‘Revisión de la Postura Nuclear’.

‘Stalled Denuclearization Talks: Waiting for the Phone to Ring or the Other Shoe to Drop Testimony before the Subcommittee on East Asia, the Pacific, and International Cybersecurity Policy of the Senate Committee on Foreign Relations’ escrito en febrero de 2020, destaca que a finales de 2019, Kim Jong-un anunció que ya no se sentía obligado de no realizar pruebas nucleares ni misiles balísticos intercontinentales. Una promesa no cumplida a Donald Trump. En vez, amenazó con hacer una demostración de un “nuevo y prometedor sistema de armas estratégicas”. Según Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Corea del Norte es el octavo país, después de Pakistán, con cabezas nucleares en 2024.