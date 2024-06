El 4 de junio se conmemoró el trigésimo quinto aniversario de la matanza de la plaza de Tiananmen en China, y aunque para Pekín el evento es socialmente tratado como tabú, Taipéi no perdió la oportunidad de recordar a sus víctimas. William Lai, presidente de Taiwán, publicó en la plataforma X que su isla, a la costa del sureste de la China continental, conmemora a los estudiantes y ciudadanos que valientemente marcharon por el cambio. "A medida que Taiwán profundiza su compromiso con los derechos humanos, mantenemos firmemente la creencia de que el pueblo solo florece con libertad y democracia".

Los protestas estudiantiles en contra de la corrupción y la inflación que sufría su país, comenzaron el 15 de abril. También pedían que se ampliarán las políticas económicas que Deng Xiaoping introdujo al principio de la década que habían transformado a China después de la muerte de la muerte de Mao Tse-tung. Las protestas estudiantiles no fueron recibidas positivamente por el Gobierno y el periódico gubernamental nombró a los miles de manifestantes como "contrarrevolucionarios". Después de la visita del aquel entonces secretario de Estado soviético, Mikhail Gorbachev, los estudiantes comenzaron una huelga de hambre que llamó la atención de los medios internacionales, y miles de personas más se unieron.

En la noche del 3 y 4 de junio, el ejército chino entró con tanques a la plaza, y aunque no se sabe exactamente el número de muertos, "oficialmente" murieron 200 de los cuales 34 eran estudiantes. El presidente estadounidense George Bush suspendió las ventas militares entre ambos países y se impusieron sanciones económicas al país. El gobierno ha intentado desaparecer la matanza en la plaza de Tiananmen, incluso mandó policías a la plaza. El presidente taiwanés escribió: "La memoria del 4 de junio no desaparecerá del flujo de la historia".

El 29 de mayo, la policía de Hong Kong hizo su séptimo arresto bajo la 'Ordenanza para salvaguardar la seguridad nacional', popularmente conocida como el artículo 23, aprobada en marzo de 2024, la cual introdujo el delito de "insurrección", afectando tanto a los nacionales hongkoneses, como también a ciudadanos estadounidenses y compañías operando allí. ¿Su delito? Publicaciones en redes sociales sobre la matanza en Tiananmen. Desde 2020, se ha prohibido hacer vigilias en Hong Kong consecuencia de las protestas prodemocráticas que tomaron lugar en 2019. Contrario al territorio autónomo chino, Taiwán rinde homenaje a la matanza en la sala conmemorativa en Taipéi bautizada Chang Kai-shek.

Relaciones entre China y Taiwán

Ante los ojos de China, Lai es etiquetado proindependentista e incluso en su primer discurso presidencial hizo mención que Taiwán demostró a la comunidad internacional que es "un país independiente y soberano cuya soberanía reside en su pueblo". Por ello, su isla, "emprende viaje a una nueva era llena de retos, pero que a su vez, da origen a esperanza ilimitada". En su discurso profundizó en la democracia en su nación y la importancia de mantener la paz en el Indo-Pacífico. Expertos respaldan su premisa, ya que el conflicto entre China y Taiwán le costaría al mundo aproximadamente 10% de su producto bruto. El estrecho, de 180 kilómetros de ancho entre la isla y China continental, es crucial para el comercio global.

La situación es muy delicada. Lai busca la independencia absoluta de su país, mientras que Pekín en numerosas ocasiones ha mencionado que los actores internacionales no deben entrometerse en el asunto, ya que es un desacuerdo de política interna. Desde la toma de presidencia de la República de China el 20 de mayo, la República Popular China no ha reaccionado positivamente y en distintos momentos ha querido dejarle claro al mundo que Taiwán le pertenece. Según Chen Binhua, la situación compleja en el estrecho de Taiwán es producto del aferro que tiene el Partido Progresista Democrático taiwanés, a la idea (y sueño) de independencia, ignorando el consenso del principio de 'Una sola china' establecido en 1992, y "trabajan con fuerzas externas para provocar continuamente actividades separatista".

En su discurso, Lai hace una petición a China para que "detenga sus ataques militares y civiles en Taiwán", que comparta las responsabilidades globales con Taiwán, que se comprometa a mantener la estabilidad y la paz en el estrecho de Taiwán y en la región, y que se asegure que el mundo esté libre de miedo de guerra”. Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores chino, señaló en una conferencia de prensa que el principio político de 'Una sola China' no puede ser violado y los intentos separatistas por 'la independencia de Taiwán' fracasarán, porque la opinión popular de la unificación de las dos chinas es inevitable.

El ministro de Relaciones Exteriores ejemplifica el apoyo internacional a la República Popular China diciendo que Uzbekistán considera que las elecciones de Taiwán son un asunto interno chino, mientras que Kazajistán, Pakistán, Venezuela, la Liga Árabe, Tonga, Serbia, Sri Lanka, Botsuana, Laos, la Autoridad Palestina, Irán, el director general de la Organización de las Naciones Unidas en Génova y Viena, y otros opinan apoyan el principio de ‘Una sola China’, mientras que Rusia y Guayana apoyan la reunificación. Aclara que el consenso mundial sobre el principio es reforzado cada vez que los separatistas atraen atención a la causa de la independencia de Taiwán.

La cumbre del Diálogo de Shangri-La se celebró en Singapur del 31 de mayo al 2 de junio, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, resaltó la importancia de respetar la libertad de navegación en altamar que garantiza el derecho internacional, especialmente en el Mar de China Meridional. Aseguró que el gobierno estadounidense "seguirá volando, navegando y operando de forma segura y responsable allí donde lo permita el derecho internacional" e informó que a partir del 15 de junio China comenzará a arrestar a “invasores en las aguas que consideren que les pertenece”. Recuerda que la administración de Joe Biden cumple con la política de ‘Una sola china’ establecida por la Ley de Relaciones de Taiwán (firmado en 1979), además que la República Popular China, “desatiende” la ley internacional.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica que China respetará el derecho de navegación de cada país, acorde con la ley internacional, pero se opone firmemente a minimizar “la soberanía y la seguridad de China en nombre de la libertad de navegación". Según Ning, la amenaza más grande a la que se enfrenta el estrecho de Taiwán son las actividades de los separatistas taiwaneses apoyados por Estados extranjeros.

China ha reconocido que se opone firmemente a cualquier tipo de interacción oficial entre los países que tengan relaciones diplomáticas con ella y Taiwán. Sostiene que usar a la isla ubicada a 180 kilómetros al este de su costa para contenerla “es jugar con fuego y últimamente será contraproducente”, ya que de ser necesario, tomará todas las medidas posibles “para defender sus intereses” porque “ya sea en términos legales o fácticos, Taiwán es una parte irrenunciable de China”.

Sin importar la bandera ni los pretextos utilizados por los separatistas, la independencia de Taiwán fallará, dice Wang Yi, según el comunicado de prensa. Explica que Taiwán no es un país, sino un territorio de China "desde la antigüedad", algo sabido por la comunidad internacional y un "componente vital del orden internacional después de la segunda guerra mundial". Menciona que la Declaración de El Cairo de 1943 estipula que los territorios ocupados por Japón (como Manchuria, Taiwán y las islas Pescadoras), serían devueltas a China. Sin embargo, el tratado dice explícitamente que serían devueltas a la República de China, no a la República Popular China que fue fundada por Mao Tse-tung en 1949.

William Lai, quien durante su campaña en 2023 escribió en el Wall Street Journal "no obstante el aumento de desafíos militares económicos, mis prioridades permanecen en coherencia y pragmatismo", sin parar de soñar sobre la independencia de su nación declara en su discurso "compatriotas, tenemos el ideal de buscar la paz, pero no nos podemos ilusionar. China aún no ha renunciado al uso de la fuerza para invadir Taiwán, debemos entender que aunque acepte renunciar a su soberanía, el intento de China en anexar a Taiwán no desaparecerá". El ministro de Defensa Nacional de China, respondió: "Cualquiera que se atreva a separar Taiwán de China será hecho pedazos y buscará su propia destrucción".