Biden se 'viste' de Trump: 'felicita' a Sheinbaum con el cierre inmediato de la frontera con México

A sólo dos días del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones de México, Joe Biden firmó una orden, inspirada en Donald Trump, que permite el cierre inmediato de fronteras y la limitación de las peticiones de asilo. El cierre fronterizo, según se ha adelantado, se hará sólo cuando el número de cruces ilegales rebose un máximo que se calcula en torno a los 2.500 diarios a lo largo de una semana. La propuesta del presidente actual y candidato demócrata a la Casa Blanca busca hacerse cargo de una de las mayores demandas de la ciudadanía estadounidense. Todo esto, a sólo tres semanas del primer debate de campaña fechado para el 27 de junio.

Las presiones del Partido Republicano y de una parte importante del ala demócrata produjo que Biden introdujera una mayor agresividad en su política migratoria. Las cifras de ingresos por zonas no oficiales habría hecho inevitable el cambio de estrategia. Desde ahora en adelante el mandatario hará uso de una ley antes aplicada por Trump, la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Fue en 2017, cuando el expresidente invocó la normativa por primera vez para vetar el ingreso de musulmanes de seis países por motivos de seguridad.

Pese al complejo estado de la frontera, la actual administración defiende una baja sostenida de los cruces hallados. En abril pasado, fueron 129.000, ocho mil menos que los registrados en marzo (137.000) y más de cien mil menos de los que hubo en diciembre de 2023, cuando se llegó a la extrema cifra de 250.000 detenciones por causas de este tipo. El objetivo es seguir manteniendo esa tendencia positiva e ir solucionando un problema que marcará las elecciones de noviembre.

Posterior al 2017 con el veto a una parte de la comunidad árabe, en pandemia se hizo uso de un polémico Título 42 que buscaba hacer retornar en forma instantánea a quienes irrumpan en territorio estadounidense de forma ilegal. La ley permitía que los agentes migratorios contaran con atribuciones especiales para defender la soberanía. Sin embargo, son varios los especialistas que apuntan a que lo anunciado por Biden es mucho más "extremista" y "preopcupante" que lo que ocurrió en ese entonces.

Pese a que no se sabe con certeza el detalle de la iniciativa, se da por hecho de que se protegería de ella a los menores no acompañados que busquen entrar en EEUU. Un segmento de la población mexicana que en los últimos años ha intentado de modo constante y desesperado entrar en el país e ir en busca de mejores oportunidades de vida. A ellos, en este caso, no se les haría volver ni mucho menos se les abrirá un procedimiento judicial en su contra.

Otras actividades fronterizas permanecerán en curso, como es el comercio, y el número de accesos ilegales que se espera para reabrir las fronteras es de 1.500, cifra que hoy se observa lejana al registrarse por última vez en julio de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus.

El anuncio se presentó de la mano de alcaldes de varias comunidades, que al residir cerca de las zonas fronterizas, han debido lidiar de forma directa con las consecuencias de la migración. Algunos de los ediles que estuvieron presentes son John Cowen, de Brownsville y Edinburg, y Ramiro Garza, de Texas. Todd Gloria, de San Diego, y quien también recibió la invitación para presentar la medida, no podrá asistir por compromisos en su agenda.

El asilo en retirada

Además del cierre de la frontera, Biden resolvió enducerer el otorgamiento del asilo. Hasta la fecha, el asilo ha servido como piedra angular en los derechos de EEUU, cuestión que cambia desde ahora y que ha despertado una serie de críticas de parte de adherentes del Partido Demócrata.

Actualmente el gobierno procesa alrededor de 1.450 solicitudes diarias en las zonas de entrada. Si bien las autoridades exigen desde hace meses para que los procesos de ingreso se tramiten en una aplicación móvil, son cientos de miles los migrantes que semana a semana llegan al puerto sin hacerlo.

Decenas de migrantes tocan el paso fronterizo entre México y Estados Unidos, en Texas. Europa Press

Con la nueva normativa, el Departamento de Seguridad Interior y las patrullas que custodian el paso fronterizo, podrán rechazar con mucha más facilidad los asilos que se discuten en las primeras entrevistas. Números oficiales advierten que en estos momentos existen en torno a dos millones de peticiones. Desde el móvil, se calculan aproximadamente 1.500 citas diarias.

El 27 de junio será el primer debate con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre y Biden decidió emprender una estrategia distinta. Sobre todo, después del remezón que sufrió en el parlamento hace sólo unas semanas, cuando una norma auspiciada por la Casa Blanca y que buscaba endurecer la política migratoria, fue rechazada por la oposición a pedido del candidato republicano, Donald Trump.

La enhorabuena para Sheinbaum

El mandatario americano venía tiempo pensando en su jugada. Sólo las elecciones de México hicieron tardar el anuncio. A inicios de abril la movida estaba decidida y muchos funcionarios del círculo del presidente se mantuvieron trabajando día y noche en sus detalles. Si bien Sheinbaum, jefa de Estado recién electa en el país vecino, no se ha pronunciado, el líder de la Casa Blanca señaló el pasado lunes la intención de seguir colaborando de forma recíproca. Dijo estar comprometido a "impulsar los valores e intereses de ambas naciones para el beneficio de nuestros pueblos".

El lunes por la mañana Biden sostuvo una conversación con Sheinbaum, donde le dio su enhorabuena por la victoria y le deseó éxito en su gestión. Lo que no se sabe aún es si en ese diálogo se abordó el decreto recién anunciado por el gobierno de EEUU. La relación entre ambos se verá marcada sin duda por la orden del cierre fronterizo.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente mexicano y socio cercano de la recién llegada al poder, mantuvo su estilo y no quiso referirse duramente hacia los Estados Unidos. Se limitó, únicamente, a mencionar que espera mantener una plática con su par en las próximas horas. Sobre una respuesta de su gobierno, poco y nada se sabe. Sobre qué piensa de la medida en curso, menos.

La firma de la orden viene acompañada, también, de una táctica electoral. El candidato demócrata sabe que la inmigración es un problema grave y que la población pide una solución pronta. De no ofrecer una señal, arriesga a que la crisis de seguridad sea únicamente capitalizada por su competidor, Donald Trump. El republicano ya manifestó su intención de cerrar la frontera con México el primer día de su eventual gobierno. Y fiel a su estilo, ha ocupado una serie de comentarios xenófobos en sus mitines.

El desafío de Biden, ahora, será controlar una posible fuga de votantes del mundo progresista, quienes reconocen en el derecho migratorio una de sus principales banderas políticas y sociales.