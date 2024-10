Soy nutricionista y este es el alimento clave para fortalecer tus huesos a partir de los 50 ignorado en España

Para tener una salud de hierro es importante cuidarse, optando por un estilo de vida saludable que, aunque haya momentos en los que podamos darnos un capricho, siempre debe ser un objetivo muy a tener en cuenta, especialmente cuando a partir de los 50.

En esta etapa de la vida, las mujeres comienzan a experimentar cambios en su cuerpo y organismo tales como pérdida de masa muscular y fragilidad ósea, convirtiéndose en problemas muy comunes que pueden desencadenar en enfermedades de mayor preocupación. Todo ello, desencadenado por esos cambios hormonales que la menopausia acarrea.

Incorporar hábitos saludables, como una buena alimentación, es crucial para mantener la salud ósea y general. En este contexto, las espinacas se destacan como un alimento fundamental, tal y como afirmaba la reconocida nutricionista internacional Amy Goodson para una entrevista en el medio Eat This, not That!

"Las personas a partir de 50 años necesitan más calcio para ayudar a mantener la densidad ósea a medida que envejecen, más vitamina B12 debido a que la absorción de hierro disminuye con la edad, y más potasio", declara la experta, justo los beneficios que incorporan las espinacas.

Esta verdura es una inmensa fuente de beneficios, no solo para las mujeres a partir de los 50, sino también para todas las personas que buscan incorporar en su rutina alimenticia un nutriente que resulta ser el mejor aliado para nuestra salud.

El superalimento para los huesos

Las espinacas, una verdura de hoja verde disponible todo el año y muy común en España, son una excelente opción para fortalecer los huesos. Goodson destaca que las personas mayores de 50 años necesitan más calcio, vitamina B12 y potasio para mantener la densidad ósea y apoyar otras funciones corporales.

Especialmente las mujeres, quienes están expuestas a un periodo de bruscos cambios y curiosamente, las espinacas son una fuente rica en estos nutrientes esenciales y, por tanto, un gran aliado para ellas.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), las espinacas son una fuente significativa de folatos, vitamina C, vitamina A y vitamina E. Los folatos son importantes para la formación normal de células sanguíneas, la vitamina C protege contra el daño oxidativo, y la vitamina A es crucial para mantener la piel y las mucosas en condiciones normales.

Cómo tomar espinacas

Por 100 miligramos de espinacas estarás aportando 100 de potasio, lo que las convierte en un alimento ideal para la salud ósea de las mujeres. Además, su versatilidad a la hora de incluirlas a decenas de deliciosos platos hace que puedas comer espinacas casi todos los días de tu vida, sin aburrirte de ello.

En ensaladas . Las espinacas crudas son perfectas para ensaladas. Combinadas con otras verduras, frutas o frutos secos son una excelente fuente de proteínas. Añádeles los ingredientes que más te apetezcan, como pollo o tofu, para completar un plato nutritivo y delicioso.

. Las espinacas crudas son perfectas para ensaladas. Combinadas con otras verduras, frutas o frutos secos son una excelente fuente de proteínas. Añádeles los ingredientes que más te apetezcan, como pollo o tofu, para completar un plato nutritivo y delicioso. En smoothies . Añadir un puñado de espinacas a tus batidos matutinos y comenzarás el día de la mejor manera, favoreciendo tu ingesta de nutrientes sin casi darte cuenta.

. Añadir un puñado de espinacas a tus batidos matutinos y comenzarás el día de la mejor manera, favoreciendo tu ingesta de nutrientes sin casi darte cuenta. Salteadas . Puedes saltear espinacas con un poco de ajo y aceite de oliva y crear un acompañamiento rápido y saludable para cualquier otro plato principal.

. Puedes saltear espinacas con un poco de ajo y aceite de oliva y crear un acompañamiento rápido y saludable para cualquier otro plato principal. En sopas y guisos. Las espinacas se pueden agregar a sopas y guisos al final del proceso de cocción para conservar sus nutrientes.

Las espinacas se pueden agregar a sopas y guisos al final del proceso de cocción para conservar sus nutrientes. Al horno. Incorporar espinacas en pizzas, quiches o incluso lasañas es otra forma deliciosa de beneficiarse de sus propiedades.

Adoptar una dieta rica en espinacas, junto con otros hábitos saludables, puede marcar la diferencia en la prevención de la fragilidad ósea, además de mejorar la calidad de vida en esta etapa tan crucial de las mujeres.

Mantenerse activa, descansar adecuadamente y alimentarse bien son los pilares de una vida saludable después de los 50, y las espinacas juegan un papel importante en este equilibrio.