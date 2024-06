Esto es lo que necesitas saber de la perimenopausia y la menopausia que nadie te había contado antes

La menopausia no es algo que se decide tener o no tener y es algo por lo que vamos a pasar todas las mujeres del planeta. Es un proceso que puede llegar de repente a nuestras vidas, por lo que es vital conocer sus etapas y los síntomas que experimentaremos en cada una de ellas

Menopausia es un término médico que refleja la ausencia de regla durante 12 meses consecutivos. La menopausia es un momento concreto y no un periodo mantenido en el tiempo. La edad media en la que tendremos la menopausia sería alrededor de los 51 años de edad.

Hay mujeres que llegan a esta etapa de manera inducida a causa de ciertas enfermedades como el cáncer y en este caso se denominará Menopausia precoz.

Podemos hablar de diversas etapas en la vida de una mujer alrededor de la Menopausia. Todas ellas van a estar marcadas por la disminución progresiva de las hormonas sexuales, las cuales son el estrógeno, la progesterona y la testosterona coincidiendo con el fin de la producción de óvulos.

La primera etapa es la Perimenopausia. Es la etapa anterior al momento en el que entramos en Menopausia y suele abarcar de 5 a 7 años antes de este periodo. Este periodo viene marcado por el comienzo de ciertos síntomas de los 89 que podemos llegar a experimentar.

Menopausia, es un día concreto alrededor de los 51 años después de pasar 12 meses consecutivos sin menstruar, según datos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

La última de estas etapas es la Postmenopausia. Esta etapa abarca hasta el final de nuestra vida y comienza el día después de la Menopausia. Durante esta etapa, los primeros 5 u 8 años se pueden mantener parte de los síntomas que hemos comenzado a experimentar en la etapa de perimenopausia, pero lo normal es comenzar a estabilizar los niveles hormonales

Sintomatología

Los síntomas reportados más comunes en todas las etapas son aumento de peso, fatiga mental, ansiedad, problemas de sueño y sofocos.

Preguntas comunes

¿Qué puede influir en la manera en que afrontamos la Menopausia y la edad en la que esta se produce?

Los genes. Estos determinan cuando tienes tu primera regla y pueden determinar a qué edad podrías tener esta última.

Los hábitos de vida. Es un hecho que la alimentación, el ejercicio y la manera en la que afrontamos el estrés repercute en la forma en la que aparecerá la Menopausia.

El peso y la Masa corporal. Igual que personas que poseen pesos por debajo de los estándares de IMC tienen periodos sin regla, la menopausia también se puede anticipar. Lo mismo ocurre si existe exceso de peso ya que en estos casos podría dilatarse en el tiempo o incluso tener mayor número de síntomas.

Enfermedades como un cáncer u operaciones del aparato reproductor.

¿Sabías que muchas veces se tarda de 2 a 5 visitas al ginecólogo o profesional para obtener un diagnóstico de Perimenopausia?

Según la Dra. Louise Newson y el estudio realizado en su clínica de Newson Health en Inglaterra, un tercio de las 6.000 mujeres encuestadas tuvieron que ir de 2 a 5 veces a su ginecólogo para que este les pudiera diagnosticar que los síntomas que estaban experimentando eran síntomas de perimenopausia.

La Dra. Louise nos alerta de que “síntomas como la depresión o la falta de ánimo son en muchas ocasiones subestimados por los profesionales de la salud en esta etapa y no son tratados convenientemente mediante un protocolo integral”

Esto se debe a que no todas las mujeres experimentamos de la misma forma y con los mismos síntomas los periodos de perimenopausia y menopausia y es por ello que la medicina tradicional ha tardado en comenzar a abordar nuestro diagnóstico y cuidado ya que no existían protocolos válidos y estandarizados para el 100% de la población.

Tampoco el sistema de salud actual ayuda, pues en el periodo de especialización de los futuros ginecólogos la menopausia no abarca más de 2 sesiones en la totalidad de su formación.

¿Es necesario realizar análisis de sangre, saliva u orina para diagnosticar un estado de perimenopausia o menopausia?

No, no hay ningún estudio que recomiende la realización de un análisis de sangre, saliva u orina para diagnosticar que nos encontramos en perimenopausia ya que en este periodo nuestras hormonas fluctúan a diario.

'The New Menopause', de la Dr. Mary Claire Cedida

La Dra. Mary Claire Haver MD en su libro The New Menopause, todavía no editado en español, nos dice que "un buen profesional formado en menopausia debería poder determinar que estás en perimenopausia hablando contigo y preguntándote por los síntomas más comunes que experimentamos las mujeres en menopausia y descartando otro tipo de patologías que puedan tener los mismos patrones como es el caso de la tiroides u otras enfermedades autoinmunes".