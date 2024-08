Juanpe presenta sus credenciales para la sala de máquinas del Málaga CF

El Málaga CF debutó con nota en su regreso a Segunda División con un empate a dos en A Malata contra el Racing de Ferrol, donde la temporada pasada sólo pudo ganar un equipo, y donde el balón parado fue lo que condenó al conjunto de Sergio Pellicer para que no se llevase dos puntos más en el zurrón antes de afrontar una doble cita en La Rosaleda contra Mirandés y Albacete. El entrenador del Málaga se fue con la sensación de haber perdido esos dos puntos que se fueron al limbo. Y en esta buena puesta en escena blanquiazul dio que hablar el partido de Juanpe, el 'torero' del vestuario.

El centrocampista jerezano ocupó en el debut en liga el 'puesto' de Genaro en el doble pivote al lado de Manu Molina para contribuir en la creación del juego, ayudando a tener una salida de balón desde atrás más limpia, distribuyendo con criterio, sin abusar de los toques a la pelota. En definitiva, se vio algo del Juanpe que se esperaba la temporada pasada pero al que las lesiones impidieron tener continuidad y parecerse al futbolista que llegó procedente del Lugo.

Juanpe disputó 83 minutos en el primer partido de este nuevo Málaga en Segunda, dio 46 pases, recuperó seis balones, interceptó dos, ganó trece duelos y perdió sólo tres, regateó una vez y vio una amarilla. Son los números del '8' blanquiazul según las estadísticas de LaLiga.

Por ponerlo en contexto, la temporada pasada en Primera RFEF sólo jugó más minutos en un partido, los 90 en El Maulí contra el Antequera. Después, 74 en La Rosaleda contra el Melilla y no pasó de los 60 minutos en más partidos.

Las lesiones, desde la fractura de nariz en la primera jornada en Castellón, lastraron su rendimiento con la camiseta del Málaga cuando estaba llamado a ser una de las manijas del equipo. Sólo pudo jugar 29 partidos entre liga, copa y playoff. La mayoría de ellos saliendo desde el banquillo.

Este curso, en la pretemporada Pellicer ya dejó ver sus intenciones de darle carrete en el once y lo demostró en Ferrol sacándolo de inicio junto a Manu Molina. Tiene competencia con Luismi, como un fichaje clave para el centro del campo, más Sangalli e Izan Merino si no llega algún fichaje más, que no se espera.

De momento, en el primer día ha presentado sus credenciales para ser una pieza del engranaje de la sala de máquinas del Málaga CF.