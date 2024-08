El Málaga CF empata a dos en Ferrol en su regreso a Segunda

Ya sabe el Málaga CF lo que es la Segunda División. Para bien y para mal. Empató a dos en Ferrol contra el Racing en la primera jornada de liga en un partido en que sufrió pero también castigó al rival con poco. Kevin y Cordero adelantaron por dos veces a los blanquiazules, que pagaron los desajustes defensivos, con malas defensas del balón parado local, para salvar un punto que visto lo visto en el campo, siendo el debut en la categoría, se da por bueno para empezara a hacer camino.

En una tarde en la que salvo el primer del partido, en la que el Racing de Ferrol sometió a los blanquiazules, el Málaga compitió como se espera de él en una Segunda que apunta a ser durísima, la puesta de largo del conjunto malaguista fue satisfactoria e invita al optimismo. Se vieron buenas versiones de Juanpe y Baturina, con un Kevin sin barreras que rompió la red, con el cuchillo afilado de Lobete nada más entrar, y un Alfonso Herrero con otro día en la oficina salvando goles.

Las pocas de dudas del once las resolvió Pellicer sin extravagancias. Nelson y Pastor como pareja de centrales, Juanpe al lado de Manu Molina, y la inclusión de Ochoa en la media punta por el estado físico de Dani Lorenzo, que vio el choque desde el banquillo. El resto, lo esperado con Herrero, Gabilondo, Víctor García, Kevin, Larrubia y Baturina.

El Málaga empezó aceptando el papel de debutante en la categoría y vio cómo el poste repelía un cabezaco de Puric. Más tarde, Herrero tiraba de sus reflejos para repeler un cabezazo de Luis Perea. Eso en veinte minutos en los que Racing de Ferrol dominó el choque al menos de forma territorial, impidiendo al Málaga salir de su campo. Pero aguantó el Málaga antes de ir ganando terreno. Fue Ochoa el que desempolvó los guantes de Jesús Ruiz con un disparo algo escorado. Pero aparecía el Málaga, con Manu Molina entrando poco en contacto con la pelota. Y el que apareció con todo fue Kevin Medina. Primero fue Roko Baturina, haciendo otra de las cosas que le puede ofrecer a este equipo. Deshizo un entuerto y se giró para abrir la pelota a la izquierda, por donde llegaba KM11. Un recorte hacia adentro, otro y un misil tierra aire a la mismísima escuadra para adelantar al Málaga, al de los 200 que había en un córner de A Malata donde se fue a celebrar el primer gol blanquiazul de esta temporada. Un golazo tremendo antes de irse al descanso. Habrá pocos tantos como ese esta temporada.

Jáuregui responde dos veces

Salió bien el Málaga de la caseta, tuvo Baturina una chilena algo forzada y Ochoa otro disparo que se le fue muy cruzada. Tenía espacios para salir a la contra, pero fue un filón que no terminó de frotar. El Racing no se precipitó y en una llegada por banda llegó el empate en el 70'. Jáuregui se encontró una balón suelto en el área para fusilar a bocajarro a Herrero. Faltó contundencia en el despeje de Víctor García, al que la pelota le sorprendió a media altura. Era hora de mantener la calma. Aunque era el momento local, con Álex López salió desde el banquillo con un punto más de motivación que el resto he hizo volar de nuevo a Herrero para impedir el segundo.

Y en este fútbol profesional que propició el post-covid, para bien y para mal, los entrenadores tienen el banquillo para intentar pintar partidos diferentes. Antes del empate Dani Lorenzo y Einar entraron por Ochoa y Pastor. Justo después de la igualada, Pellicer cambió los extremos sacando a Kevin y Larrubia para darle cancha a Lobete y Cordero. El primero cocinó el segundo por la izquierda poniéndola al segundo palo, Gabilondo lo remantó y Cordero puso la puntera para servirlo en su punto. Era el primer balón que tocó el héroe de Tarragona.

Pero la alegría duró poco. El Racing empató al instante otra vez por medio de Jáuregui, otra vez con la pasividad de la defensa blanquiazul, que dejó rematar dos veces dentro del área, en las narices de Herrero. Pecados de juventud que cuestan muy caros.

Lo intentó Cordero con excesivo descaro en una acción en la que tenía más opciones pero que se le fue por poco, y fue capaz el Málaga de matar el partido sin sufrir ni siquiera en el largo descuento de ocho minutos. El primer punto está en el zurrón. Lo próximo son dos partidos en La Rosaleda. La primera piedra está puesta.

Ficha técnica:



2 Racing Ferrol: Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Brais Martínez; Josep Señé (Álvaro Sanz, min.76), Manzanara, Luis Perea (Álex López, min.70); Chiki (Nacho, min.58), Dorrio (Moi Delgado, min.70) y Álvaro Giménez (Jauregi, min.58).



2 Málaga CF: Alfonso Herrero; Gabilondo, Nelson Monte, Álex Pastor (Galilea, min.64), Víctor García; Larrubia (Lobete, min.76), Manu Molina, Juanpe (Izan, min.83), Kevin Medina (Antoñito, min.76); Aarón Ochoa (Dani Lorenzo, min.64) y Roko Baturina.



Goles: 0-1 Kevin Medina, min.44; 1-1 Jauregi, min.69; 1-2 Antoñeti, min.78; 2-2 Jauregi, min.82



Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano). Amonestó a Manzanara (min.72) por parte del Racing Ferrol, y a Álex Pastor (min.35), Víctor García (min.60), Juanpe (min.74) por parte del Málaga.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de A Malata ante 7.541 espectadores.