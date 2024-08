La anécdota del primer día de la Feria de Málaga: la avería eléctrica que no frenó la fiesta en La Caleta

Las averías ocurren y no entienden de si Málaga está en feria o no. Bien lo saben los vecinos y negocios del entorno de la calle Madre de Dios y San Juan de Letrán, que han pasado dos horas sin luz en primer sábado de festejos en el Centro de Málaga.

Los problemas se han iniciado pasadas las cuatro y media de la tarde y cuando están a punto de dar las siete, algunos testigos aseguran a EL ESPAÑOL de Málaga que ya ha vuelto la luz, aunque Endesa no descarta que aún puedan producirse algunos cortes hasta las 19.45 horas.

Sin embargo, esto es Málaga en su primer día de feria. Un corte de luz no iba a poder con las ganas de bailar. Durante las casi dos horas que llevan los técnicos en la zona trabajando para reparar el fallo eléctrico, la fiesta ha seguido en el interior de locales como el de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga de La Caleta, que se encontraba hasta los topes después de comer.

"La gente ha seguido la marcha hablando, comiendo y cantando, aunque más de uno ha tenido que salirse a la puerta por el calor tan grande que hacía dentro", relata una de las malagueñas que se había animado a acercarse a la hermandad para pasar la tarde de fiesta con su familia.

Ventiladores parados, pero abanicos en alto. "Además estaba cantando el grupo Blanca y Verde y no me preguntes, pero no sé cómo tenían sonido. Sea como fuere, lo han conseguido y han amenizado el rato", cuenta esta malagueña, que reconoce entre risas que todo ha quedado en una anécdota.