Apuntes de la pretemporada del Málaga CF

El Málaga CF finalizó este sábado la pretemporada con las mejores sensaciones posibles, ganándole 2-0 al Córdoba CF y con la mayoría de jugadores dando un buen tono a pesar de lo corto que ha sido el periodo de preparación, contrarrestado por el hecho de mantener el bloque del equipo de la temporada pasada, que acabó de jugar el 22 de junio la noche histórica de Tarragona, lo que permitió volver al trabajo con mucho rodaje.

De este mes escaso que el equipo de Sergio Pellicer ha tenido de preparación, en el que se han jugado tres partidos -una derrota y dos victorias, sólo un gol en contra- y se ha realizado una concentración de cuatro días en Estepona, se pueden sacar unas cuantas conclusiones, pero también se mantienen algunas dudas sin resolver.

¿Cuál será la pareja de centrales?

A día de hoy no queda claro cuál será la pareja de centrales que salga en A Malata en el debut de Segunda División. Einar parece fijo, pero Pellicer ha probado a las tres posibles combinaciones que maneja para medirse al Racing de Ferrol: Einar-Nelson Monte; Einar-Pastor; Nelson Monte-Pastor. El central catalán ha sido el último en llegar pero es el que más experiencia tiene en Segunda División. Cualquiera de las tres opciones parece de garantías.

Entre Puga y Gabilondo

Otra batalla abierta es la del lateral derecho. Carlos Puga ha ido poco a poco llenando de dudas -para bien- a Pellicer para tomar la decisión de quién será el lateral derecho del Málaga. En principio, el vasco parte con más opciones, pero el lateral granadino ya demostró el curso pasado que puede desbancar del puesto a Gabilondo. Ambos se han alternado en la pretemporada.

Manu Molina y...

Como la pareja de centrales, también está la incógnita de quién será la pareja de Manu Molina en el doble pivote del 1-4-2-3-1 fetiche de Sergio Pellicer. Sobre el papel, el jugador llamado a sustituir a Genaro es Luismi Sánchez, uno de los fichajes más consistentes a priori llegados este verano. Pero el gaditano lleva desde que llegó fuera de juego y no parece que llegue a tiempo para el debut en Ferrol. En la última prueba, contra el Córdoba, fue Izan Merino quien acompañó al onubense. El canterano ha levantado expectación con sus actuaciones y podría tener su oportunidad. Juanpe y Sangalli son las otras opciones de para acompañar a MM12.

Larrubia, capitán general

El que parece inamovible del once y además se puede llevar el título honorífico de mejor hombre de la pretemporada es David Larrubia. Si la temporada pasada participó en casi todos los partidos, en estos tres partidos ha sido el jugador más utilizado por Sergio Pellicer y además el autor de dos de los tres goles anotados por el Málaga partiendo desde el extremo derecho para hacer daño por dentro. Contra el Al Jazira marcó llegando desde atrás y contra el Córdoba tras desborde y remate con la derecha adentrándose en el área. El de La Luz, además de ser uno de los jugadores más carismáticos del vestuario, parece que está alcanzando un punto de madurez y la Segunda División le llega en un momento óptimo. Tiene toda la confianza del cuerpo técnico para demostrar de los que es capaz también en Segunda.

El aplomo del 'veterano' Aarón Ochoa

Si Larrubia ha sido la confirmación en la pretemporada, Ochoa ha sido la sensación. Su jugada en el segundo gol de este sábado en La Línea es sólo una muestra de lo que ofrece este adolescente de 16 años en el DNI pero que da la sensación sobre el césped de que se las sabe todas. Pausa, calma, buenas, decisiones, ninguna precipitación y todo el futuro por delante. Con jugadores tan jóvenes siempre hay que ir con pies de plomo, pero el marbellí ha demostrado ser una solución en ataque para cualquier problema que se encuentre Pellicer. De hecho, fue el que empezó a desatascar el ascenso en Tarragona que culminó Cordero, otro que puede ser importante esta temporada.

Pinceladas de Roko Baturina

A un delantero lo que se le piden son goles. Y Roko Baturina de momento no los ha marcado con el Málaga. Pero el croata ha tenido varias ocasiones de nueve puro que no ha aprovechado. Pero ha estado donde tienen que estar los '9', y Baturina a día de hoy es el nueve blanquiazul. Además, se le han podido ver varias acciones en el juego de espaldas de mucho peso en ataque. Convencerá o no en función de su acierto de cara a portería, pero hasta ahora ha demostrado estar en el sitio.

Cuando el Málaga CF vuelva al trabajo, lo hará pensando en el debut oficial en Segunda División. No habrá tiempo de pruebas.