Málaga en busca de donaciones de sangre: necesitan 250 bolsas al día para cubrir toda la demanda

“En verano también sigue habiendo pacientes ingresados e independientemente de que estemos de vacaciones o no, si alguien necesita una intervención se va a realizar”. Este es el mensaje que Gracia García, responsable del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) lanza para que todos los malagueños y turistas que estén estos días por la Costa del Sol pasen por los lugares de colecta que organizan prácticamente a diario para donar sangre.

Esta situación se repite cada verano, según García. En los períodos vacacionales las donaciones bajan y poco a poco las reservas comienzan a menguar. Por ello, la profesional sanitaria incide en que es importante que la sociedad se siga interesando en donar porque “tenemos un colchón que necesitamos y si hay una situación de emergencia, lo vamos a reducir”.

En este sentido, remarca que la bajada de donaciones se produce de manera generalizada en toda Andalucía, ya que “todo el mundo se va de vacaciones y no priorizan las donaciones”. Eso sí, el descenso es más pronunciado en unas provincias que en otras, por lo que “tienen un excedente mayor en relación a lo que necesitan y nos lo van pasando”.

En Málaga para “poder atender a la población y tener un remanente claro” se necesitan unas 250 donaciones diarias. Actualmente, de media se recolectan unas 165 bolsas, pero dependiendo de donde se ubiquen las colectas pueden llegar hasta las 200.

“Tenemos que ser responsables y saber que ese colchón tiene que existir para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir”, asegura García que, además, añade que un donante puede estar entre 45 minutos y algo más de una hora en el punto de donación para donar los 450 mililitros que son necesarios para llenar una bolsa.

En cuanto a las zonas, es cierto que la costa es en la que más sube la población, por lo que la necesidad de tener excedente de sangre de sobra es mayor, ya que en el resto de la provincia la demanda no varía. Asimismo, García señala que, pese a que la demanda podría variar según la zona, se están moviendo por toda la provincia recolectando sangre y concienciando a la población.

Sus próximas colectas se llevarán a cabo en Casares, Álora, Benaoján, Ronda, Alfarnate, El Burgo, Benalmádena, Alozaina, Estepona, Manilva, Campillos, la Cala del Moral, Almayate y la capital.

En este punto, cabe señalar que a principios de verano el Centro de Transfusión se marcó el objetivo de llegar a las 10.000 donaciones y la responsable del mismo asegura que “ahora mismo estamos muy justos para llegar al objetivo, pero no perdemos la esperanza”.

Además, invita a todos los malagueños a que se pasen a donar para que esos 56.000 donantes activos que se han registrado en los dos últimos años crezcan y Málaga tenga excedente suficiente para cubrir toda la demanda de la provincia.

Datos sobre donación de sangre 2023 y 2024

Con respecto a los datos de donaciones del primer semestre de este año, los malagueños han efectuado 23.424 donaciones. De este total, 22.353 corresponden a sangre total y 1.053 a donaciones selectivas de plasma y/o plaquetas.

Durante estos seis meses se han incorporado 2.796 donantes nuevos, que suponen el 12,5 % de la cifra global de donaciones.

Además, las personas que se han ofrecido a donar han alcanzado la cifra de 25.011 en Málaga. El 93,6 % ha donado finalmente y el 6,3% ha debido ser excluido por causas múltiples como medicación o incompatibilidad.

En cuanto a los datos del año pasado, en 2023 se consiguieron 45.144 donaciones de sangre. Del total de donantes, 5.958 eran nuevos, de los que 2.726 eran hombres y 3.232 eran mujeres.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

Cabe recordar que antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.