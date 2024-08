Málaga, la primera provincia de Andalucía en casos de hepatitis virales: solo 131 pacientes detectados en 2023

Una inflamación del hígado que puede ser causada por diferentes factores, incluidos virus, el consumo excesivo de alcohol, ciertas drogas, toxinas y enfermedades autoinmunes. De eso tratan las hepatitis víricas que pueden ser de diferentes tipos. Del total de casos diagnosticados en Andalucía el año pasado que ascienden hasta los 621, el 21% de este total de pacientes se localizaron en Málaga.

Cabe señalar que hay cinco tipos de hepatitis: VHA, VHB, VHC, VHD y VHE. Los síntomas de la hepatitis pueden variar dependiendo de la causa subyacente y del tipo de hepatitis. En ocasiones, las etapas iniciales de la enfermedad pueden ser asintomáticas, especialmente en las formas crónicas.

Sin embargo, cuando los síntomas se manifiestan, los pacientes con hepatitis pueden afrontar diferentes señales que van desde la fatiga hasta el color amarillo en la piel y los ojos, pasando por las náuseas y vómitos, el dolor abdominal en la parte superior derecha, orina oscura, heces de color claro, fiebre y pérdida de apetito.

La provincia ocupa la primera posición en el diagnóstico de hepatitis virales en la región. Así, en la comunidad autónoma se notificaron 621 casos y de ese total 131 se detectaron en Málaga, de los cuales 14 eran de tipo A, 28 B, 79 C y 10 del resto.

En el resto de provincias, en orden de más a menos casos, en Sevilla se notificaron en 2023 112 casos (14 A, 19 B, 68 C y 11 del resto); en Almería 110 casos (26 de A, 17 de B, 66 de C y una del resto); en Cádiz se produjeron 100 nuevas infecciones (ocho de A, tres de B, 54 de C y 35 del resto de hepatitis virales).

Con menos de 100 casos detectados está Granada, donde se diagnosticaron 68 casos de hepatitis virales (dos de A, cuatro de B, 59 de C y cinco de las restantes); en Jaén el registro ha contabilizado 40 casos en total (tres de A, 31 de C y 6 del resto); en Córdoba, el cómputo total asciende a 38 (cuatro de A, seis de B, 17 de C y nueve de otras); y en Huelva contrajeron hepatitis 22 personas (una de A, dos de B y 19 de C).

En total, en Andalucía han sido 621 casos hepatitis virales: 72 de hepatitis A; 79 de hepatitis B; 393 de hepatitis C y 77 de otras hepatitis víricas. Cabe señalar que 443 se dieron en hombres, lo que supone un 71,3% del total, y 178 en mujeres, que representa el 28,66%.

En cuanto a la edad de los pacientes, la gran mayoría de los contagios en hombres se observan en los que tienen entre 45 y 65 años. En cifras, el número de pacientes asciende a los 251, es decir, el 56% del total.

En las mujeres varía según el tipo, el mayor registro de contagios de hepatitis A se dio entre las menores de 14 años con 11 casos en total y el resto se concentró en el grupo de 45 a 65 años con seis casos de hepatitis B, 54 de C y 17 del resto.

De este modo, la Junta de Andalucía calcula que la incidencia de la hepatitis A en Andalucía es de 8,4 por cada 100.000 habitantes; de la hepatitis B es de 9,2 por 100.000 habitantes; la tasa de la hepatitis C es de 45,8 por 100.000 habitantes y la del resto de hepatitis virales es de nueve por cada 100.000 habitantes.

Ante la situación mundial de las hepatitis virales, la Junta de Andalucía ya puso en marcha el Plan de Acción Operativo para mejorar la gestión de la Hepatitis C. Ahora se ha visto reforzado por del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de las Hepatitis Víricas 2024-2030 (PEAHEP). Este trata de impulsar la concienciación y estimular las políticas activas en la gestión de estas hepatitis y su tratamiento, con el objetivo último de eliminar las hepatitis virales en Andalucía.