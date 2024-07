Roberto, traspasado al Sporting de Braga entre reproches

La historia de Roberto con el Málaga CF ha llegado a su fin la tarde de este martes 9 de julio de 2024, cuando se ha hecho oficial su traspaso al Sporting de Braga portugués con el que firma por las próximas cinco temporadas y cuyo trasapaso dejará en las arcas de Martiricos 1,8 millones de euros. Con las variables, la marcha del delantero podrían suponer más de tres millones para el club blanquiazul.

Pero el adiós del delantero de Puente Genil no ha sido idílico, al menos en el final, por el cruce de declaraciones entre el jugador y el club. Primero disparó Loren Juarros, director deportivo del Málaga, respondiendo algo disgustado que Roberto -su representante- no había querido ni siquiera escuchar la oferta que le proponía el Málaga. Este martes, en su adiós a través de las redes sociales, el delantero pedía "cordialidad y veracidad en las explicaciones sobre mi traspaso, porque me dolería profundamente que no se fuera sincero con el aficionado, base fundamental y sustento de este grandísimo club".

Prácticamente a la vez se hicieron públicos los comunicados del Málaga, el Sporting de Braga y la cartan de despedida de Roberto Fernández.

El Málaga aclaraba que se reserva un 10% de una futura venta del jugador, que acababa contrato en 2025 y que se iría libre la próxima temporada.

Más explícito era el comunicado del Sporting de Braga, que incluso daba las cifras del traspaso, algo poco habitual. Aclara que el trapaso se ha llevado a cabo por 1,8 millones de euros y 1,2 millones que se podrían conseguir con objetivos "individuales y colectivos". Ahora, Roberto firma un contrato hasta 2029 con una cláusula de 45 millones de euros. Ya está a las órdenes de Daniel Sousa, técnico del conjunto portugués.

Por su parte, el futbolista, con 20 goles esta última temporada con la camiseta blanquiazul y siendo el mejor jugador del equipo, mostraba "sentimientos encontrados" tras seis años de blanquiazul. Recordaba sus logros y agradecía a todas las personas que han formado parte de su entorno mientras que ha estado en el Málaga. "El Málaga CF siempre estará en mi mente y en mi alma", escribía Roberto antes de lanzar el dardo pidiendo veracidad en las explicaciones sobre su marcha.

Sea cual sea la verdad, esta sólo tiene un camino, y es que Roberto, después de ser la pieza más importante en el ascenso del Málaga CF de Primera RFEF y Segunda División, ya es nuevo jugador del Sporting de Braga.