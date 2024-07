Lee la carta íntegra de Roberto en su despedida del Málaga CF: "Sentimientos encontrados"

Con esta publicación se ha despedido Roberto Fernández, nuevo jugador del Sporting de Braga portugués, de la afición del Málaga CF, equipo con el que acaba de ascender a Segunda División marcando 20 goles en Primera RFEF, cinco de ellos en el playoff de ascenso.

El delantero de Puente Genil se muestra en su adiós con "sentimientos encontrados" y pide "veracidad" a los que tengan que explicar su marcha del Málaga.

Lee la carta íntegra de Roberto

"Malaguistas, me dirijo a vosotros, con sentimientos encontrados, para anunciar mi despedida del club después de seis fantásticos años. Ha sido un honor, un orgullo y un privilegio representar y defender este escudo, estos colores y este club con toda mi pasión y mi corazón.



He vivido momentos inolvidables, he celebrado victorias y he aprendido de las derrotas. He crecido como jugador y como persona gracias al apoyo incondicional de todos vosotros, la mejor afición del mundo, sin la que no hubiésemos podido conseguir el ansiado y merecido ascenso.



Quiero agradecer a mis compañeros, a los entrenadores, al personal del club y a cada persona que ha formado parte de esta familia, todo lo que me han aportado. Su dedicación, seriedad y profesionalidad han sido fundamentales en mi evolución.



Me llevo en el corazón cada gol, cada celebración y cada abrazo en este estadio, al que siempre consideraré mi hogar. Aunque separemos nuestros caminos, nunca será un adiós, porque el Málaga CF siempre estará en mi mente y en mi alma.



Espero que mi traspaso contribuya a hacer al Málaga más grande, y así poder responder a la confianza que siempre me han dado. También deseo que haya cordialidad y veracidad en las explicaciones sobre mi traspaso, porque me dolería profundamente que no se fuera sincero con el aficionado, base fundamental y sustento de este grandísimo club.



Gracias infinitas por todo el cariño y el apoyo incondicional que me habéis brindado a lo largo de estos años. Siempre seré un malaguista más y así lo pregonaré con orgullo.



¡Hasta siempre y gracias por todo!



Con cariño,

Roberto Fernández 💙".