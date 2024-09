Oratoria, una asignatura de héroes británicos y radio en inglés: los planes de Educación para reforzar el bilingüismo

Los alumnos de la Comunidad de Madrid inician el curso escolar con novedades, sobre todo, para los que impartan una educación bilingüe en los centros educativos públicos. La implantación de la Inteligencia Artificial, de asignaturas nuevas y la apertura de más centros educativos son algunos de los cambios este año.

El curso escolar 2024/25 empieza esta semana con 1.267.286 alumnos y 1.394 docentes más respecto al curso pasado. Así lo ha avanzado este miércoles el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante la presentación del año académico.

Como foco principal, la Comunidad de Madrid se ha propuesto reforzar el bilingüismo en los colegios e institutos de la región, introduciendo nuevos contenidos y apoyándose en herramientas de Inteligencia Artificial.

De esta manera, van a poner en marcha una serie de iniciativas como la creación de una nueva asignatura optativa para los alumnos de Secundaria sobre Hitos y héroes de la cultura inglesa, que se impartirá en ese idioma por profesores habilitados. También se incorporan a la oferta otras dos optativas denominadas Comunicación oral en lengua extranjera y Refuerzo de lengua extranjera, que junto a la anterior se impartirán por primera vez este curso en un centenar de centros.

Del mismo modo, se estrena el programa STEMadrid Bilingual con el objetivo de consolidar vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En este mismo ámbito comenzará Archit3d, que trabajará sobre las obras de arquitectos en inglés.

Asimismo, después del éxito de la red de radios escolares, la Consejería inicia su versión en inglés, Classroom Echoes, y estrena el concurso de oratoria Have Your Say!, en el mismo idioma. La Comunidad de Madrid también ha modificado los currículos de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato este curso con el objetivo de que los contenidos de estas etapas relacionados con la Historia de España se impartan en español en los centros con programa bilingüe.

Los nuevos currículos permitirán que los alumnos de cada uno de los cuatro cursos de ESO reciban enseñanzas sobre las drogas, adicciones y pérdida de libertad; las mafias y bandas juveniles violentas; la misión protectora del Ejército y la Policía en la sociedad; la violencia contra los demás y uno mismo...

"Récord" en becas y más plazas

Por otra parte, este año se bate "récord" de becas, ha informado el consejero Viciana. Además, ha asegurado que el Ejecutivo madrileño invertirá este curso un total de 269 millones (un 9,3% más que el curso anterior) para becas y ayudas al estudio que podrán llegar a más de 716.000 beneficiarios, 70.000 más que el pasado.

Las plazas educativas y las enseñanzas también se amplían. La autonomía contará en este nuevo año académico con una amplia oferta de enseñanzas de FP en centros públicos con 167 títulos de 22 familias profesionales, de los que 17 son de Grado Básico, 41 de Medio, 87 de Superior, además de 12 nuevos cursos de especialización y otros programas profesionales.

Por su parte, en el primer ciclo de Infantil (0-3 años) se prevé alcanzar los 89.410 escolarizados con récord de alumnos. Para este curso se han creado 1.302 nuevas plazas. Desde 2019 se implantó en la red pública la gratuidad en esta etapa no obligatoria.

Muchos alumnos estrenan aulas y otras instalaciones. Este mes de septiembre se estrenan 17 nuevas infraestructuras como cinco nuevos centros, ampliaciones y equipamientos (gimnasios) que han supuesto una inversión de 47,3 millones de euros y suman 136 nuevas aulas.

Los centros que abren por primera vez sus puertas son cuatro escuelas infantiles públicas en los distritos de Arganzuela, Hortaleza, Vicálvaro y Ensanche de Vallecas; y el instituto de educación secundaria María Goyri Goyri, también en Madrid.