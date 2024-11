Maroto (PSOE) dice que "no es el momento" de que Mazón dimita y Vox mira a Sánchez "como principal culpable"

En el día de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, tanto la Archidiócesis, como el alcalde José Luis Martínez-Almeida y los diferentes representantes políticos han recordado a las víctimas y afectados por la DANA en Valencia y en otras zonas de España. Minutos antes del comienzo de la misa que se ha celebrado a los pies de la Almudena este sábado, el representante en Madrid del Gobierno central, Francisco Martín, y los partidos de la oposición también han valorado la gestión política que se está haciendo durante la crisis.

Todo ello después de que trascendiera, en una información adelantada por EL ESPAÑOL, que el 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de Valencia el día de la DANA asoló parte de la provincia de Valencia. Durante los 'corrillos' con los periodistas, sólo Vox ha criticado la forma en la que Moncloa ha abordado la emergencia.

Después de destacar la "extraordinaria solidaridad" de los madrileños, el delegado del Gobierno, Martín, ha afirmado que ya "llegará el momento" en el que [Mazón] y el resto de responsables del Gobierno valenciano tengan "que dar explicaciones" sobre "lo que se hizo o no se hizo" cuando tenían que hacerlo. "Nosotros [el Ejecutivo de Pedro Sánchez] estamos centrados en la gestión, en seguir acelerando las soluciones. No nos vamos a distraer", ha agregado Martín.

TW Ribera dice que siguió la DANA en Bruselas ocupada en promover su candidatura pero su agenda estaba vacía

En términos similares se ha expresado Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. "Es importante dejar en este momento la confrontación porque no ayuda a los damnificados, que lo que les ayuda es ir a limpiar las calles, a retirar los enseres...", ha valorado. Preguntada por si Mazón debe asumir ya responsabilidades por su gestión de la crisis, Maroto ha defendido que "no es el momento". "Pero sí, claramente, habrá que hablar de responsabilidades políticas y, sobre todo, de reforzar los protocolos para que esto no vuelva a pasar", ha añadido.

Lucía Lois, concejal de Más Madrid en el Consistorio, sí que ha reclamado la dimisión inmediata del 'president' valenciano por su "pésima gestión". "Es muy preocupante que líderes como Mazón hayan estado desaparecidos durante horas y se descubran explicaciones que son mentira", ha sostenido, si bien también ha abogado por analizar más adelante la catástrofe.

Por su parte, la nueva portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino-Aranda, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "principal culpable" de lo ocurrido por "abandonar" a los "compatriotas" valencianos. Tras afirmar que "se ha demostrado que el sistema autonómico es un fracaso", ha dicho que Vox exigirá responsabilidades "a todos los políticos", también a Mazón con una comisión de investigación en la Comunidad Valenciana.