Amazon rebaja a menos de 26€ (antes 100€) la batería externa para MagSafe que necesitas si te compras un iPhone

New Mall Media

La batería externa es el dispositivo electrónico que se ha convertido en imprescindible en la vida de mucha gente, porque hay quien no puede salir de casa si no lleva una en el bolso o en la mochila. Y lo entendemos perfectamente, porque ninguno queremos quedarnos sin batería en los momentos más importantes. Además, hará que no te obsesiones con tener un 100% de batería en el móvil al salir de casa, porque tendrás la tranquilidad de saber que lo puedes cargar en cualquier momento. Incluso es una manera de cuidar mejor la batería de tu smartphone.

Hay power banks de muchos tipos posibles, con más o menos capacidad, pero las que están muy de moda son las compatibles con MagSafe. Se adhieren a la carcasa trasera de un iPhone con un imán para cargarlo sin necesidad de tener cables por medio. Suelen tener una carga optimizada y una velocidad constante que sabe cuidar bien de la batería. Además, son muy compactas y no pesan nada.

¿Tú también tienes un iPhone 12, 13, 14, 15 o te vas a comprar el recién estrenado 16? Entonces, necesitas la batería externa para MagSafe de Ntaanoo, porque ahora tiene un súper 74% de descuento y puedes ahorrarte más de 70€ en su compra. ¡Le vas a sacar muchísimo partido!

Batería portátil Magsafe null

La batería externa para MagSafe de Ntaanoo es la mejor compra que puedes hacer si tienes un iPhone, y mucho más ahora que está megarebajada en Amazon.

Este power bank inalámbrica tiene una capacidad de 5000 mAh, que es suficiente para cargar tu iPhone varias veces. Es más, podrás cargarlo hasta el 55% en solo 30 minutos, porque tiene carga rápida de 20 W. Y si en algún momento necesitas una velocidad mayor, también puedes utilizar un cable.

Otro punto muy a favor es que solo pesa 119 gramos, así que no notarás que la estás utilizando. Además, sus imanes fuertes 10Ns se adhieren perfectamente a la carcasa trasera del iPhone y se mantienen en su sitio durante la carga.

Es la opción más cómoda para viajar, para ir al trabajo y, en definitiva, para guardar en el bolso o en la mochila cada vez que salgas de casa. Y mucho más ahora, que está tan rebajada que cuesta menos de 26€.