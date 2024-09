Tezanos se enfrenta con el PP en el Congreso: "No falseo datos, el problema es que ustedes no ganan"

El presidente del CIS, el socialista José Félix Tezanos, ha acudido este miércoles a la Comisión Constitucional del Congreso para explicar su gestión al frente del organismo público. Lejos de cualquier autocrítica, se ha enfrentado al PP diciendo que sus datos no están mal, sino que son los populares los que no aceptan los pronósticos.

"No falsifico los datos. El problema es que no ganan las elecciones con votos suficientes para gobernar", ha dicho Tezanos. "Atribuyen a falsificaciones del CIS que no saquen los datos que esperan", ha acusado.

La comparecencia de Tezanos fue solicitada por el PP ya en el mes de marzo para que explique su labor. La formación de Alberto Núñez Feijóo denuncia que comete múltiples irregularidades a favor de la izquierda en sus barómetros y estimaciones de voto, algo que está haciendo con dinero público.

Tal y como ya analizó EL ESPAÑOL en junio, en las 40 elecciones que se han celebrado desde que Tezanos preside el CIS (llegó al cargo a mediados de 2018), ha subestimado al PP en 30 ocasiones y ha inflado en 24 ocasiones al PSOE.

Al margen de las cifras, la sensación de que Tezanos está arrastrando a la institución hacia el desprestigio cobra enteros en parte de la sociedad e incluso de antiguos trabajadores, quienes lo han denunciado en medios de comunicación nada susceptibles de pertenecer a la "derecha mediática" a la que Tezanos habitualmente señala.

Sin embargo, en la comparecencia de este miércoles, el presidente del CIS ha echado todos los balones fuera. "Hay más intención de voto a Sumar y a la izquierda del que llega a las urnas", ha explicado, en referencia a que los barómetros del CIS muestran una representación mayor de personas de izquierdas.

"Esto es un fenómeno para analizar en sí mismo. Creo que tiene que ver con el poderío de cierto aparato mediático que les apoya a ustedes e intenta disuadir al electorado progresista de que acuda a votar a las urnas", ha dicho. Es decir, la lectura que hace Tezanos es que la sociedad es de izquierdas, pero los medios perjudican los resultados de dicha izquierda.

Para Tezanos, el CIS no "está desprestigiado" ni "genera desconfianza". "¿Cuáles son los indicios de desprestigio? ¿Que a un partido no le gusten los resultados que proporciona?", se ha preguntado.

