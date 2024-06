Tezanos, al banquillo del Senado: en 40 elecciones ha subestimado 30 veces al PP y ha inflado 24 al PSOE

El PP va con todo contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos. El partido de Alberto Núñez Feijóo activará este mes de julio una comisión de investigación en el Senado para demostrar que Tezanos "manipula el CIS para ponerlo al servicio del Gobierno" como paso previo a llevarle ante los tribunales por malversación.

Para dilucidar si hay una tendencia, EL ESPAÑOL ha comparado los pronósticos del CIS con el resultado de las elecciones que se han celebrado desde que Tezanos está al frente de este organismo. El resultado es tajante: de 40 elecciones que ha habido, ha subestimado al PP 30 veces y ha inflado al PSOE otras 24.

Con estas cifras, se demuestra que el CIS de Tezanos tiene una clara tendencia en sus sondeos a estimar al alza las posibilidades electorales del partido de Pedro Sánchez. Sin embargo, es aún mayor la tendencia a representar a la baja al PP.

Para el análisis se han tenido en cuenta las elecciones generales, autonómicas y europeas, excluyendo las municipales. Además, se han usado los sondeos que el CIS ha publicado más cercanos a la fecha de cada uno de los comicios.

"No son errores, no son fallos, no es ignorancia. Es otra cosa", aseguraban este viernes desde el PP. Consideran que "la desviación constante de las estimaciones que hace el CIS en beneficio del PSOE" sirven para movilizar y alentar al electorado de izquierda.

A fin de cuentas, diversas teorías de la demoscopia defienden que un votante es más proclive a movilizarse cuando ve a su partido ganador. Sin embargo, la tendencia socialista del CIS no se ve sólo en sus sondeos. También se ve en sus palabras.

Diez días después de ser nombrado presidente del CIS, Tezano solicitó la baja como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, partido del que sigue siendo militante. Pero ha seguido actuando como un activista político, tanto en sus manifestaciones públicas (en las que acusa a Feijóo de estar inmerso en una "guerra sucia" contra Pedro Sánchez) como al poner la institución pública al servicio de la estrategia del PSOE.

Todas las desviaciones

Tezanos es presidente del CIS desde que Pedro Sánchez le situó al frente del instituto público en junio de 2018, poco después de ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces, en España se han celebrado tres elecciones generales, dos europeas y 35 autonómicas. Todas ellas suman 40, y en la mayoría de ellas ha sobreestimado al PSOE y ha subestimado al PP.

En 30 de las 40 elecciones, el CIS ha publicado sondeos que daban a los populares un resultado en porcentaje de voto menor al que luego obtendrían en los comicios.

Teniendo en cuenta todos los sondeos, Tezanos ha fallado restándole al PP 2,46 puntos de media. Sin embargo, ha habido algunos casos en los que el error de cálculo del CIS ha sido más notable.

Las elecciones en las que más erró el CIS para el PP fueron las autonómicas de Baleares del año pasado. En su sondeo previo a las elecciones, otorgó a la candidatura de Marga Prohens una estimación del 26,1% de los votos, frente al 35,79% que luego obtuvo. La diferencia fue de 9,69 puntos.

Las segundas en las que más erró fueron las de la Comunidad de Madrid de 2021, donde estimó que Isabel Díaz Ayuso obtendría 8,06 puntos menos de los que después obtuvo. Y la tercera fue en Murcia, también en 2023, donde situó al PP 6,59 puntos por debajo del resultado definitivo.

En el PSOE ha pasado lo mismo, pero al revés. Tezanos ha sobreestimado 24 veces de 40 al partido de Pedro Sánchez. Sólo lo ha sobreestimado 16 veces. Aunque el margen de error, aquí, es más pequeño: de media, infla al PSOE 0,89 puntos por encima. Pero también hay ejemplos que se desmarcan de la media.

Las elecciones de Andalucía de 2018, las primeras en las que el CIS publicó un sondeo bajo la dirección de Tezanos, fue la vez que más infló al PSOE. La encuesta otorgaba a los socialistas una estimación del 37,41%, frente a un resultado real que acabó siendo del 27,95% de los votos. Esto son 9,46 puntos por encima.

La segunda vez que más falló a favor del PSOE fue en las elecciones de Comunidad Valenciana de 2019, donde infló a los socialistas 7,03 puntos. Y en la Comunidad de Madrid en 2021 no sólo falló en contra del PP, sino a favor del PSOE: otorgaba a la candidatura socialista una estimación del 23,4% del voto, que acabó siendo del 16,8%, 6,6 puntos por debajo de lo previsto por Tezanos.

Aunque esta tendencia es generalizada desde que el socialista está al frente del CIS, parece que se ha agravado en el último ciclo político. Desde que comenzó el año 2023, se han celebrado 17 elecciones en total. El CIS ha sobreestimado al PSOE en 14 de las 17 y ha subestimado al PP en 15. Es decir, en casi todas, menos dos o tres según el partido.

Tras asumir la presidencia del CIS, en junio de 2018, Tezanos multiplicó la actividad de la institución: pasó a publicar un barómetro electoral mensual (antes se hacía trimestralmente) y hasta tres encuestas previas a cada elección, además del resto de sondeos que tienen un carácter más social.

Los cambios en el CIS

Esto también le permitió multiplicar la financiación pública que recibe el CIS. Este año maneja un presupuesto que ronda los 13 millones de euros. Ninguna empresa demoscópica privada tiene la capacidad de realizar encuestas con hasta 4.000 entrevistas, cuyo coste ronda los 50.000 euros.

En sus primeros sondeos electorales publicados, Tezanos prescindió por completo de la cocina y presentó la "intención directa" de voto expresada por los encuestados, como "estimación" del resultado electoral, tras eliminar los indecisos.

Esto implica que renunció a corregir la desviación de la muestra. Por ejemplo, en su último barómetro de junio, el 33,4% de los encuestados por el CIS manifestaba haber votado al PSOE en las elecciones generales del 23-J, mientras que sólo el 23,4% decían haber votado al PP.

Esto supondría que Pedro Sánchez ganó las elecciones por 10 puntos de ventaja sobre el PP, cuando la realidad es que el partido de Feijóo ganó los comicios por 1,5 puntos de ventaja sobre el PSOE. En su labor habitual de cocina, los profesionales de la demoscopia detectan esta desviación de la muestra, para corregir el sesgo del resultado.

Tras sus primeros experimentos sin cocina, Tezanos modificó hasta en dos ocasiones el método de estimación de voto (en enero de 2020 y marzo de 2022). Algo que, denuncian los profesionales del sector, impide comparar resultados homogéneos para analizar la serie histórica. Es lo que, presuntuosamente, se ha dado en llamar el método Tezanos.

"Ningún sociólogo entiende en qué consiste el método Tezanos", explica un destacado profesional de la demoscopia, "aunque sería más correcto decir que su método no existe. Simplemente, modifica a su conveniencia el resultado de la muestra, en función de las circunstancias políticas".

De este modo, explica el mismo profesional, "Tezanos logra marcar la agenda, porque todos los medios se hacen eco de sus encuestas, aunque el CIS esté cada vez más desprestigiado. En ocasiones, augurar una ajustada victoria del PSOE, aunque todas las demás encuestas anuncien lo contrario, sirve para movilizar al electorado socialista y evitar que sus votantes se queden en casa".

En otras ocasiones, resulta evidente que José Félix Tezanos pone el CIS al servicio de la estrategia política del Gobierno. Mientras Pedro Sánchez permanecía cinco días recluido en la Moncloa, meditando si debía renunciar al cargo, Tezanos encargó al CIS una encuesta flash para justificar las medidas que el presidente anunciaría tras su vuelta a la actividad política: una ofensiva contra los medios de comunicación críticos y para controlar al Poder Judicial.

Tezanos se negó, durante meses, a incluir en las encuestas del CIS cualquier pregunta sobre una cuestión que ha marcado la agenda política desde las elecciones del 23-J, la Ley de Amnistía negociada por el PSOE con los partidos independentistas.

No lo hizo hasta diciembre, para preguntar exclusivamente sobre las protestas contra la amnistía que diariamente protagonizaban grupos ultras ante la sede socialista de Ferraz. Tezanos finalmente preguntó por la medida de gracia, pero sólo a los catalanes, en la encuesta previa a las elecciones del 12-M. Como si se tratara de un asunto meramente doméstico, que no afecta al resto de los españoles.

Pero, además, José Félix Tezanos sigue al frente de la revista Temas para el debate, editada por el PSOE, cuyas páginas utiliza para arremeter cada mes contra sus rivales políticos.

En su editorial del pasado mes de marzo, atribuía la victoria del PP en las elecciones gallegas a "las gratificaciones económicas extraordinarias a las mariscadoras, mensajes enviados al personal sanitario prometiendo mejoras salariales y organizativas, monjitas organizando el voto de sus asilados e internos".

En mayo volvió a la carga para acusar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar inmerso en "una estrategia de guerra sucia, acoso y derribo" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es una situación de acoso intolerable", remató.

En otro artículo publicado en la revista Sistemas, Tezanos calificaba a PP y Vox de "grupúsculos franquistas" y negaba la evidencia al sostener que Feijóo "no ganó las elecciones" del 23-J, "¡aunque lo repita mil veces!", recalcó.

Y en una entrevista concedida a RNE el pasado mes de diciembre, sostenía que Feijóo está en "una caída total" de popularidad, frente al auge de Isabel Díaz Ayuso. De este modo, desplegó la estrategia de Moncloa, que pasa por debilitar el liderazgo de Feijóo en el seno del PP, para provocar una guerra interna con la presidenta madrileña.