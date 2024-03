Marga Prohens: "Armengol o se explica o se debe ir, Sánchez ya envió a Bolaños a enseñarle la puerta"

Marga Prohens (Campos, Mallorca, 1982), presidenta de las Islas Baleares, no es una adicta al móvil y, sin embargo, hace dos semanas que no deja de mirarlo. A cada instante, surge una novedad del caso Koldo, el asunto que copa la actualidad política en España y que ha desplazado incluso a Puigdemont.

Un inciso. Por recopilar: en marzo de 2020, nada más estallar la pandemia del coronavirus, el asesor estrella del ministro de Transportes auspició, presuntamente, una organización criminal para recibir mordidas de la empresa Soluciones de Gestión, que consiguió rubricar contratos sanitarios con administraciones controladas por el PSOE.

Aquí es donde Prohens entra en acción. La trama hundió sus tentáculos en dos comunidades, Canarias y Baleares, donde consiguió desembarcar un lote de mascarillas falsas que ahora pone contra las cuerdas a la anterior presidenta: Francina Armengol, tercera autoridad del Estado desde el pasado mes de agosto.

Entrevista a Marga Prohens. Video: Álvaro Imbert Edición: Ani Ardoiz Álvaro Imbert

La Justicia ha puesto en su punto de mira el Consolat del Mar, sede del Govern. Aquí es donde Prohens reparte el tiempo en atender a las cuestiones cotidianas, como los actos por el día de las Islas Baleares, que se celebró este viernes; y, también, en seguir cada detalle del presunto caso de corrupción que afecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Después de cerrar un acuerdo con Vox que le permite gobernar en solitario, y de tener un arranque de legislatura con algún sobresalto, pero razonablemente tranquilo, Prohens no se podía imaginar que Baleares volvería a estar en el ojo del huracán... por las decisiones del gobierno de su antecesora y la trama de un sujeto llamado Koldo.

¿Han investigado el contrato que selló el Gobierno de Baleares con Soluciones de Gestión?

Sí, evidentemente. Como es una cuestión judicializada, me corresponde ser cauta, prudente y colaborar en todo con la Justicia y la Fiscalía Anticorrupción. También a nivel europeo, ya que se engañó a la Unión Europea, que está investigando este presunto caso de corrupción.

Como no puede ser de otra manera, tanto la Gerencia de Salud y la Abogacía de la Comunidad han investigado este expediente y todas las ramificaciones. Hay elementos suficientes para personarnos como parte afectada y como acusación.

¿Alguien de la trama ha intentado contactar con usted o con el Govern para frenar la reclamación?

En absoluto. Ningún miembro de mi Govern o del equipo directivo de Salud ha tenido contacto con ningún miembro de la trama. Decir que el señor Ábalos o Koldo García hayan presionado al actual Govern del Partido Popular es ciencia ficción.

En contra de lo que aseguró Armengol, ni a mí, ni a la consellera de Salud, ni al director general del IB-Salut ni en el documento del traspaso de poderes del Servicio de Salud, el Govern saliente nos informa de la existencia de esta compra de mascarillas.

¿Conoce a Jacobo Pombo? Los implicados deslizan que se habrían valido de él para contactar con las Administraciones del PP.

No, no sé ni quién es.

Esta semana, su antecesora y hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, dijo que todo fue legal y que estaba "indignadisima" con el caso.

Tardó seis días en dar cualquier tipo de explicación. Salió a los pasillos del Congreso sin contestar a las preguntas clave, que son: ¿quién del Govern balear contactó con Ábalos o con el Ministerio de Ábalos para contratar este pedido tan importante de casi 4 millones de euros en mascarillas fraudulentas? No servían para proteger a los sanitarios.

La avisaron apenas unas semanas después de la recepción del pedido de esta supuesta trama corrupta y tardó tres años en reclamar; bueno, ni tan siquiera en reclamar: tardó tres años en hacer un intento de cubrir el expediente.

¿Entonces el Govern de Armengol no llegó a reclamar?

Lo que se inició el 6 de julio fue un informe con la intención de reclamar. Ese mismo día, ella había dejado de ser presidenta de esta Comunidad, porque iba de candidata en las elecciones generales del 23 de julio. Además, fue el día en que el Parlament de Baleares me estaba votando a mí como presidenta.

Quien inició el expediente de reclamación de manera formal fue el actual Govern, el actual director general del Servicio de Salud. El 23 de agosto.

El contrato empezó a ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción en 2022, ¿usted tuvo constancia de ello?

Hemos repasado todos los documentos del traspaso de poderes, que se hace tanto al Consolat como a la propia Conselleria de Salud y no existe esta información. Se nos ocultó que en 2022 la Guardia Civil había investigado estas mascarillas que, a día de hoy, el 90% han caducado y siguen en un almacén que custodia el Servicio de Salud.

Estamos investigando, estamos analizando todas las vías posibles para reclamar la cantidad íntegra de este pedido. Francina Armengol, en el expediente que hizo, reclamaba poco más de 2 millones de euros. Nosotros vamos a reclamar los 3,7, porque hay que salvaguardar y defender los intereses de los ciudadanos de Baleares.

El Govern no tiene por qué sufragar ese gasto a costa del bolsillo de todos los ciudadanos en un contrato que no tiene validez, porque las mascarillas no tenían ninguna validez.

Como desveló EL ESPAÑOL, el Govern alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos UE cuando ya se sabía que eran defectuosas. ¿Qué decisión han tomado al respecto?

Hemos descertificado esta partida para no ser penalizados en un futuro, para que no se nos bloqueen los fondos europeos. Evidentemente, cuando se asignan los fondos Feder a este concepto, ya se sabía, hay constancia documental, de que las mascarillas eran fake.

"En vez de dar explicaciones, en el PSOE quieren que parezca que los que contratamos con Ábalos fuimos los gobiernos del PP"

¿Le consta que exista alguna auditoría interna de la etapa de Armengol sobre la compra de material sanitario en la pandemia?

Lo desconozco. Desde luego, no se nos ha comunicado. Nosotros evidentemente hemos dicho que vamos a auditar este expediente en concreto y que, además, estamos buscando si pudiera haber otros fraudes u otras ramificaciones en ese sentido.

¿Cree que Armengol tuvo alguna responsabilidad en toda esta trama?

Toca ser cautos. Ahora bien, con más informaciones sobre la mesa y a cada cual más grave, que responda a las preguntas. Estamos viendo, además, muchos paralelismos entre cómo se contrató con esta empresa en Canarias y cómo se contrató aquí.

Son demasiados paralelismos como para que alguien responda sobre quién daba las órdenes de cómo proceder y quién las recibía. Esta es la pregunta clave: ¿Quién llamaba a los gobiernos autonómicos? ¿Quién recibía estas órdenes y quién mandaba ejecutarlas?

¿Quien cree que fue?

No me corresponde a mí hacer hipótesis con una investigación judicial muy delicada que, además, parece que cada vez se va ensanchando. Estamos hablando de otros ministros, presuntamente. De Illa, de Marlaska… Se está hablando de todo el Gobierno de Sánchez.

Lo que toca ahora, de verdad, es colaborar con la Justicia pero, sobre todo, que en aras a la transparencia que tanto predica la izquierda, y que tan poco practica, los anteriores responsables de gobierno autonómico den explicaciones que se están negando a dar.

La presidenta Marga Prohens y Pepe Luis Vázquez, durante la entrevista. Álvaro Imbert

¿Cree que Armengol debería dimitir?

Armengol tiene que dar explicaciones de todo o no puede seguir en su cargo. Armengol es ya un problema para Sánchez, que ya ha enviado a Bolaños a enseñarle la puerta.

¿Van a registrar una comisión de investigación en el Parlament?

Lo está analizando el grupo parlamentario. Hay una petición de Vox. El PSOE de aquí ha tirado una patada hacia arriba y ha dicho que la comisión corresponde al Congreso. Resulta curioso, ¿no?

Nosotros hemos priorizado la investigación interna y la personación para poder reclamar por todas las vías posibles el concepto íntegro de este contrato.

El PSOE ha registrado ya una comisión en el Congreso pero el PP, de entrada, se niega a apoyarla.

Lo que está intentando hacer el PSOE en este caso es poner el ventilador y, en vez de dar explicaciones, hacer que parezca incluso que los que contratamos con Ábalos fuimos los gobiernos del PP, y que los que recibían las instrucciones de Koldo éramos los presidentes del Partido Popular.

No creo que enfangar sea la mejor manera de proceder. Toca ser muy serios y toca que se den muchas explicaciones. En la sesión de control del Congreso de los Diputados, los ministros no contestaron a ninguna de las preguntas que les plantearon desde el Grupo Parlamentario Popular.

¿Su antecesora, Francina Armengol, debería dimitir por este caso?

Uno no puede ser juez y parte. No puede ser que la tercera autoridad del Estado no conteste a ninguna de las preguntas, ni a las sombras de duda sobre su gestión, que cada vez son más grandes.

En los pasillos del Congreso pretendió hacer como si no estuviera pasando nada. Sí que está pasando: de hecho, han forzado a dimitir del PSOE al exministro Ábalos. Si se le ha forzado, ¿es porque el PSOE tiene conocimiento de unos hechos que pudieran ser delictivos?

¿Qué relación tiene con Armengol?

Institucional. A nosotros no nos sorprenden tanto las cosas que han pasado estos meses en el Congreso. Aquí la conocíamos, y por eso creo que los ciudadanos decidieron en mayo un cambio de políticas pero, sobre todo, de una manera de hacer política.

No me sorprende que los letrados no quieran trabajar con Armengol en el Congreso. Conocemos su sectarismo. Es la más leal a Sánchez, siempre ha sido así. Era la más sanchista de los anteriores líderes territoriales y ahora, evidentemente, ocupa un puesto de enorme responsabilidad, donde ha dado muestras de ese sectarismo, de esa falta de objetividad que requiere ese puesto.

Usted acaba de cumplir siete meses en el cargo. ¿Qué balance hace de su arranque al frente del 'Govern'?

Es verdad que soy muy crítica y me gustaría llegar a más, que la Administración fuese más rápida. Pero cuando hago balance de lo que hemos conseguido estos primeros meses, que es el principio del cambio -esto no ha hecho más que empezar-, me siento muy satisfecha y muy agradecida a los ciudadanos por la oportunidad que me dieron.

"A pesar del ruido que se ha intentado hacer, todos los sindicatos, por unanimidad, pedían eliminar el requisito del catalán en Sanidad"

Nada más empezar acometió toda una reforma fiscal, con la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones. ¿Qué efecto está teniendo?

Somos una Comunidad en la que la institución de la familia está muy arraigada en nuestro ADN. El trabajo de toda una vida sirve para dejar una vida mejor a quien viene después. Somos la comunidad autónoma donde se paga menos en concepto de sucesiones y donaciones, porque lo hemos eliminado, no bonificado al 99%, sino al 100% entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges.

Además, lo redujimos al 50% en los otros supuestos. Son ya unas 3.000 familias las que se han podido ahorrar este impuesto. Han podido heredar sin pagar un 50%, que es lo que les hubiera correspondido si gobernara el PSOE, que ya ha dicho que si algún día vuelve a gobernar lo volverá a imponer.

Su reforma fiscal no afectó sólo al impuesto de sucesiones y donaciones.

También eliminamos el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de una primera vivienda para los jóvenes menores de 30 años y lo redujimos al 50% para menores de 35 años, familias numerosas y monoparentales. Son ya más de 200 jóvenes que han podido acceder a una vivienda con un ahorro medio que supera los 15.000 €.

Además, hemos rebajado en medio punto el impuesto sobre la renta, especialmente a las familias más vulnerables. La reforma fiscal la hicimos en los primeros diez días, creo que eso es importante, porque frente a los gobiernos de los cambios de opiniones, hay otro gobierno, el gobierno del cumplimiento de la palabra dada, un gobierno sin sorpresas.

Prohens denuncia el proceder del anterior gobierno de Francina Armengol con la compra de material sanitario durante la pandemia. Álvaro Imbert

Otra medida de calado que aprobó su Gobierno nada más empezar fue la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública.

Vine aquí a hacer lo que dije que iba a hacer en mi investidura. Aprobamos un decreto ley de captación y fidelización de profesionales sanitarios. Dentro de ese decreto, estaba el tema de la eliminación del catalán. Algo que, a pesar del ruido que se ha intentado hacer, pedían todos los sindicatos por unanimidad.

El requisito del catalán en la Sanidad se había convertido en un requisito disuasorio. Y en un contexto actual de escasez de profesionales en toda España, evidentemente me niego a que haya requisitos ideológicos que pasen por delante del acceso a la salud pública en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de estas islas.

Heredamos una Sanidad totalmente desmantelada, con una fuga de profesionales que era constante, con un servicio de Oncología en Ibiza sin oncólogos. En solo seis meses hemos cubierto el servicio de Oncología de Ibiza, algo que me llena de satisfacción y emoción.

En materia lingüística, quería preguntarle por la educación: ¿qué porcentaje de castellano se imparte en las aulas de Baleares ahora mismo?

Es complicado hablar de porcentajes. Tenemos un decreto de mínimos y una ley de normalización lingüística que defendemos, que es que el 50% tiene que darse en la lengua que marca nuestro Estatut, que es la catalana propia de las Islas Baleares. El proyecto lingüístico depende de cada centro y cada centro es distinto.

¿Cuál es el modelo de su gobierno?

Desde el respeto más absoluto a las dos lenguas oficiales de esta comunidad, desde el respeto más absoluto también a la libertad de las familias, nuestro modelo es que se acabe la enseñanza obligatoria con un pleno dominio y conocimiento de las dos lenguas oficiales.

Esto no impide que, para el año que viene, ya lo hemos anunciado, habrá para los que se matriculan por primera vez la libre elección de lengua, que es algo que contemplan las leyes actuales y que no se está cumpliendo.

En virtud de un acuerdo que tenemos con Vox, vamos a implementar un plan piloto en otras etapas educativas para que se puedan estudiar asignaturas troncales en lengua española. Este plan piloto va a contar con recursos, con profesionales. Creo en la libertad de las familias, de los profesores, de los centros educativos. Ese proyecto va a contar con el consenso de quienes voluntariamente decidan implantarlo.

"La amnistía es lo menos plural, lo menos progresista y lo más regresivo que existe en la política"

¿Cómo está la relación con Vox en Baleares?

Dentro de una normalidad absoluta. Siempre digo que el éxito de las negociaciones para poder formar gobierno en solitario y en minoría, contando con el acuerdo y el apoyo de Vox, es la discreción y el respeto mutuo. El respeto que yo siento hacia los 62.000 votantes que el 28-M convirtieron a Vox en tercera fuerza política de esta comunidad. Y el respeto que siempre he exigido para los más de 160.000 votantes que votaron al PP, convirtiéndonos en primera fuerza en todas las islas y la mayoría de ayuntamientos.

Somos dos formaciones distintas y, evidentemente, vamos a discrepar y chocar en determinados puntos de nuestro programa, pero jamás voy a exigir a Vox que comulgue con los postulados del PP ni voy a permitir a Vox que exija al PP compartir todos sus postulados.

Vox acaba de pasar una grave crisis en Baleares, con una fractura en el grupo parlamentario ¿teme que haya otro sobresalto en esta legislatura?

Espero que no. Aquí pareció que para todos los partidos de izquierda era la primera crisis que vivía un partido. Y auguro que habrá más crisis, pero en algún partido de izquierda de estas islas….

El PP ha tenido crisis de sobra conocidas, siempre he pedido respeto. Yo hice una llamada a la responsabilidad, a la madurez política y, sobre todo, a la imagen que tenemos que transmitir a los ciudadanos que nos han dado una oportunidad que yo pienso aprovechar al máximo para cambiar las políticas y también para cambiar la manera de hacer política: desde la moderación, la centralidad, gobernando para todos.

Soy la presidenta de todos los ciudadanos de Baleares, hayan votado lo que hayan votado, y gobierno para todos con un programa que es fiel a una tierra plural y con muchísimas sensibilidades.

La presidenta balear posa para EL ESPAÑOL en el Consolat del Mar. Álvaro Imbert

El Gobierno, en su defensa de la ley de amnistía, acusa al PP de no dar respuesta al problema territorial en Cataluña, porque no entiende la España plural. ¿Qué opina al respecto?

La amnistía es lo menos plural, lo menos progresista y lo más regresivo que existe en la política. Romper el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, no sé qué tiene de plural y de progresista. Gobernar desde el interés particular y desde el interés personal no tiene nada de plural.

Lo más plural es entender que todos los españoles somos iguales en derechos y en obligaciones y que tenemos que responder ante la ley por igual. No sé qué tiene de progresista una amnistía. Será sanchista, pero progresista no.

No sé qué tiene de progresista intercambiar favores judiciales, el perdón del Estado, a cambio de unos votos. Lo dije hace muchos meses: para mí esto es corrupción. Para mí, comprar unos votos a cambio de un trato diferencial ante la ley y ante la Justicia tiene un nombre muy claro.

Y no sé qué tiene de plural este centralismo jacobino que se está imponiendo desde el Gobierno de España. Nos están diciendo que van a ir a por la armonización fiscal, que van a atacar nuestra autonomía fiscal, porque cuando el PSOE habla de armonía fiscal nunca es para bajar impuestos, de hecho es para subir impuestos.

Hace unas semanas se especuló con una posible crisis en el PP por los resultados en Galicia... Se hablaba de un posible pinchazo de Alfonso Rueda. ¿Cómo vivió esa victoria?

Con muchísima alegría, con muchísima emoción. El PP ha sido históricamente el que mejor ha representado a los gallegos. Si esto era una prueba de fuego para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo ha quedado el liderazgo de Pedro Sánchez?

El PSOE ha renunciado a ser socialdemócrata, es solo un partido sanchista que ve cómo se hunde elección tras elección. Si esto era una prueba del liderazgo de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo, está claro quién ha aprobado con matrícula de honor y a quién le han mandado a repetir.

Hablando del poder territorial, ¿qué le parece la estrategia que está impulsando Génova de unificar políticas en las autonomías donde gobiernan?

Nuestra obligación primera es defender los intereses de los ciudadanos de nuestras comunidades autónomas. Esto lo tengo claro. Pero no va reñido con un proyecto de unión para España, con unos criterios comunes de aquello que es común y que tiene que tratarse en los foros donde estamos todos.

Desde el PP venimos reclamando hace meses la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, porque no puede ser que los temas que son de todos se pacten en una mesa bilateral entre unos pocos.

Nosotros no tenemos nada en contra de Cataluña. Lo he dicho muchas veces: tenemos muchas cosas en común. Pero como con otras comunidades, no queremos ser más que Cataluña. No voy a consentir que seamos tratados como los hermanos pequeños, porque no lo somos. Ahí me van a encontrar muy combativa y defendiendo los intereses de estas islas.

¿En su partido hay consenso a la hora de diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica?

Estamos en ello. Estamos debatiendo, estudiando cuáles son las características, las reivindicaciones de cada uno. Estoy segura de que, evidentemente, vamos a encontrar puntos de acuerdo. Todos, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, queremos una España unida, fuerte y plural, y por eso formamos parte del mismo proyecto político.

Pero, evidentemente cada uno tiene sus circunstancias. Yo hablo de población flotante, hablo de la insularidad que no comparten otros compañeros. Lo que pasa es que quien tiene la responsabilidad de poner sobre la mesa un modelo de financiación es Pedro Sánchez. Es el que tiene la responsabilidad y la obligación de iniciar este debate y de poner negro sobre blanco.

Dentro de poco hay elecciones en el País Vasco. En Galicia, vimos que el BNG experimentó un ascenso enorme. Ahora, Bildu puede ser la primera fuerza. ¿Cómo ve la efervescencia de partidos nacionalistas?

Es el resultado de la política de un PSOE que no tiene proyecto ni liderazgo en los territorios. Está perdiendo su espacio. Se está convirtiendo en un partido que intenta ser más nacionalista que los nacionalistas, más catalanista que los catalanistas, más de izquierdas, más radical, más todo.

Entonces, esto tiene un peligro: que los ciudadanos, a veces, cuando tienes estas dos opciones que se confunden, votan a la original.

En Baleares, el independentismo catalán también tiene sus satélites, ¿cómo puede combatir el crecimiento de fuerzas secesionistas desde el 'Govern'?

Respetando la pluralidad y entendiendo que existe ese sentimiento independentista en una parte de la sociedad. Me remito a los resultados de mayo, porque no hace tanto y el peso de esos partidos. Aunque, claro, aquí en Baleares al Partido Socialista no sé dónde lo ubicaría. Desde luego, no como un partido de centro.

En las últimas semanas, el PSOE de aquí ha dicho que está en contra del bilingüismo cordial, en contra de la libertad de los ciudadanos. El Partido Socialista se está radicalizando.