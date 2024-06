El mensaje que lleva al TS a Puigdemont por traición: "Quiero relación con Rusia y MHP está de acuerdo"

El juez de instrucción de Barcelona Joaquín Aguirre anunció este viernes que pedirá "al órgano judicial competente" que investigue al expresidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de traición y malversación de fondos públicos por las "conexiones" con Rusia.

Se trata de un nuevo frente procesal para Puigdemont por un delito, el de traición, excluido de la ley de amnistía.

La resolución da dos días al fiscal y a las partes personadas en este procedimiento para que se pronuncien sobre la "amnistiabilidad" de esas imputaciones, aunque este acuerdo no figura luego en la parte dispositiva del auto.

El juez tampoco precisa cuándo solicitará -previsiblemente, al Tribunal Supremo- que se dé la condición de investigado al expresidente catalán por la conexión rusa del 'procés'. Más bien sugiere que aún quedan pesquisas por realizar y, de hecho, acuerda designar como policía judicial a funcionarios de la Comisaría General de Información.

Todo ello se produce tres semanas después de que la Audiencia Provincial de Barcelona anulara la prórroga de la investigación de esta pieza que Aguirre acordó el 1 de agosto de 2023. La anulación se debió a que el instructor no justificó las razones de la ampliación ni las diligencias que consideraba necesario practicar.

Esa decisión de la Audiencia ha llevado ahora a Aguirre a buscar otra vía procesal para continuar la investigación de la trama rusa. Esa vía ha sido abrir una nueva pieza separada a partir de otra que sigue viva, referida a la concesión de subvenciones públicas a la Fundación Catmon y la asociación Igman, ambas gestionadas por Víctor Terradellas.

La mayor parte de la documentación sobre las conexiones de los líderes del 'procés' con Rusia se han encontrado en dos teléfonos móviles de Terradellas, nombrado en 2012 secretario de relaciones internacionales de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), bajo la tutela de Artur Mas.

"Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la Unión Europea, este magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia Provincial" al anular la prórroga de la investigación, escribe Aguirre en una arriesgada justificación de la apertura de una nueva pieza.

"Indicios más que suficientes"

Según Aguirre, "se han hallado indicios más que suficientes que justifican sobradamente la apertura de esta pieza separada con la finalidad de investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el Gobierno ruso".

La resolución del juez Aguirre sostiene que la "intensa línea de trabajo" iniciada por Víctor Terradellas para lograr contactos "al más alto nivel posible" en el Gobierno ruso "no se puede comprender sin el conocimiento y anuencia de los respectivos líderes políticos, esto es, Artur Mas, presidente de la Generalitat y líder del partido del que cobraba Terradellas, en una primera etapa, y Carles Puigdemont desde que fue investido presidente" en 2016.

Ambos expresidentes catalanes habrían acordado desarrollar relaciones internacionales "que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España y, con ello, facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español y la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades".

Esas relaciones internacionales fueron tejidas "con gran capacidad operativa e influencia" primero por Terradellas y, cuando éste "quedó inutilizado" tras ser detenido en mayo de 2018 por su implicación en el caso Catmon-Igman, por Josep Lluis Alay, director de la oficina de Puigdemont.

Según el juez, fue el empresario ruso afincado en Cataluña Alexander Dmitrenko el que introdujo a Alay "en el entorno político y administrativo de Rusia, facilitándole los contactos de los dos ex miembros de los servicios de inteligencia rusos y pareja, Elena Stanislavovna Vavilova y Andrei Olegovich Bezrukov".

Dmitrenko acompañó a Alay a alguno de los viajes que realizó en 2019 y 2020 a Moscú, donde, según Aguirre, el director de la oficina de Puigdemont mantuvo encuentros con Yevgueni Primakov, jefe de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes del Gobierno de Rusia.

"Alguien por encima"

"Los contactos con altas instancias del Kremlin se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia [en octubre de 2017] como después de ella", por lo que "había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos entre dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya, ahora Junts per Cat, y el Kremlin".

Aguirre afirma tener indicios que ponen de manifiesto "claramente" la intención de Alay de contactar con el Gobierno de Rusia "con permiso del expresidente Puigdemont".

En el procedimiento consta una conversación de Whatsapp mantenida entre Terradellas y Alay que "confirma el inicio de cooperación entre ambos durante un tiempo y el interés de que, con el relevo de Terradellas por Alay, se diera continuidad a su plan estratégico".

Esa conversación, fechada el 5 de agosto de 2018, se mantiene en los siguientes términos:

Terradellas: Josep Lluís, perdona que te moleste. Tu te has puesto en contacto con el gobierno ruso?

Alay: No, Víctor, porqué?

Terradellas: ¿No podría ser que alguno de tu oficina lo haga en tu nombre? ¿Tú estás de vacaciones estos días?

Alay: Imposible. Estoy en Viena.

Terradellas: ¿Cuándo vuelves? Para hablar a solas

Alay: Siempre he sido partidario de tener relación con ellos pero todavía no me he puesto. MHP está de acuerdo.

Terradellas: Lo sé.

Alay: Vuelvo a Barcelona el domingo que viene.

Terradellas: De eso te quiero hablar. Pero para nada por aquí.

La investigación de Aguirre pone de manifiesto el posterior establecimiento de relaciones con Rusia por parte de Alay.

"La búsqueda de forma reiterada y continuada en el tiempo de colaboración con miembros del Gobierno ruso queda patente en las conversaciones en las que se hace referencia a la labor de aproximación a Primakov", del que Alay habla con el abogado Gonzalo Boye, dice el juez.

"Necesitábamos oxígeno con Moscú"

El 26 de septiembre de 2020, Alay comunicó al letrado el reciente nombramiento de Primakov como jefe de la Rossotrudnichestvo (Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes del Gobierno de Rusia).

"Del contexto de las conversaciones", señala Aguirre, "se advierte cómo la noticia llega en un momento en el que las relaciones con la Administración rusa estaban un tanto estancadas, por lo que el ascenso de una persona conocida dentro de la estructura de poder del Gobierno ruso es interpretado como una palanca para relanzar las negociaciones".

Alay: Primakov, mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales.

Boye: Excelente. Se salva la situación. Buen trabajo.

Alay: Borra por favor.

Boye: Voy

Alay: Solo hace 2 meses lo nombró Putin nuevo director de Rossotrudnichestvo. Algunos dicen que tiene más poder que el Ministro de AAEE.

Alay: Necesitábamos oxígeno con Moscú.

Boye: Sin duda, igual tendríamos que ir a verles.

Alay: Cuando haya vuelos vamos.