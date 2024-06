Pepe Blanco saca a Acento de la asociación del 'lobby' justo antes de que la echen por mala praxis

Acento Public Affairs abandonó este jueves la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) tras la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL sobre las reuniones que mantuvo José Blanco con Koldo García tanto en el Ministerio de Transportes como en un hotel céntrico de Madrid.

El lobby fundado por el exministro socialista José Blanco y el exministro popular Alfonso Alonso se dio de baja de la asociación española del sector minutos antes de que fuera expulsado. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Comité Deontológico de APRI iba a echar a Acento tras un expediente que se había abierto al conocer la información publicada por este periódico.

Las prácticas de Acento ya habían generado antes una gran tensión entre José Blanco y el resto de asociados. Por ejemplo, tras el fichaje frustrado del exministro Alberto Garzón varios asociados a APRI pidieron ya la expulsión del lobby que une a antiguos altos cargos de PSOE y PP.

El jueves, al conocer la información de EL ESPAÑOL, la junta directiva de la asociación nacional de lobby decidió dar un paso definitivo ante las numerosas quejas que se produjeron de la mayoría de empresas asociadas. El Comité Deontológico abrió un expediente para tratar la expulsión de Acento por "conducta impropia".

Blanco, ante el daño reputacional que significaría que APRI censurara públicamente los métodos de Acento, decidió mandar una carta solicitando la baja voluntaria. Antes de las 20 horas de esa tarde del jueves, se comunicó la decisión a la junta directiva de la patronal del sector y se cerró el expediente.

Motivos del expediente

Acento iba a ser expulsada de APRI según el punto dos del artículo 35 de los estatutos, el cual reza de la siguiente forma: "La expulsión podrá acordarse por conducta impropia, por desprestigiar la Asociación con hechos o palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los asociados".

Según varios asociados de APRI, "Acento mancha al sector y a la profesión con sus conductas". Las al menos ocho reuniones que tuvo José Blanco con Koldo García, exasesor de Transportes e imputado por los contratos de las mascarillas durante la pandemia, "describen a la perfección la forma de actuar" de la empresa del exnúmero dos de José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2021 ya se vetó la entrada de Acento a la asociación debido a que se consideraba no se había cumplido el periodo necesario de tiempo que debe existir entre las responsabilidades de ejercer un cargo público y pasar a formar parte de un lobby en España.

Por aquel entonces, Blanco había sido eurodiputado hasta 2019. También había estado en la política activa hasta esa fecha Antonio Hernando, otro de los jefes de Acento hasta octubre de 2021 y desde su salida del lobby director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa.

APRI quiere desmarcarse de Acento para que su imagen no se vea dañada. Lo cierto es que la presencia de la empresa de Blanco había generado una gran inquietud en la asociación, ya que la excelente reputación de la que gozaba el sector en España hasta la creación de Acento se había visto amenazada por las continuas polémicas sobre este lobby creado por dos exministros.

El móvil de Koldo

Las reuniones de Pepe Blanco con Koldo García quedaron registradas en el móvil del exasesor de Ábalos, el cual ahora está en poder de la UCO tras haber sido incautado en los registros cuando se produjeron las detenciones.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el objetivo de las reuniones entre Blanco y Koldo fue el de "solucionar problemas de empresas" que eran clientes del lobby Acento Public Affairs.

Los encuentros se produjeron siempre a petición del exministro, según se desprende de las comunicaciones. El CEO y fundador de Acento tenía un especial interés por las adjudicaciones y los contratos a los que optaban empresas que habían contratado sus servicios, según relatan las mismas fuentes de la investigación.

Cuando este periódico se puso en contacto con José Blanco para conocer su versión, el exministro afirmó que no le constan los encuentros: "No sé si en mi vida coincidí con Koldo una vez, pero no tuve nunca relación con ese señor. No me he reunido con Koldo en el Ministerio de Transportes".

Al insistirle si sólo se reunió con Koldo en una ocasión, añadió: "Si tú me dices tal día, tendría que mirar la agenda, porque yo me reúno con 40.000 personas. Por cierto, no habría cometido ningún delito reuniéndome con Koldo".

Sobre los encuentros en un céntrico hotel, Blanco asegura que "pudo ser, pero si había más gente, y jamás sobre ningún tema relacionado con el Ministerio" y "nunca ocho veces".

"No sé si mantuve alguna conversación por Whatsapp, tendría que repasarlo. Este es un señor del PSOE", sostiene el exministro y ahora lobista.

Las explicaciones de Blanco tampoco convencieron a los asociados de APRI, que mostraron su indignación y preocupación al presidente Carlos Parry. La junta directiva continuará debatiendo sobre la situación y las prácticas de Acento en una reunión que se celebrará la próxima semana.

Blanco, según las fuentes consultadas, también mantuvo reuniones con otros altos cargos de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Personas de confianza de José Blanco en el Ministerio cuando ocupó la cartera fueron recuperadas por Pedro Sánchez para puestos de responsabilidad al llegar a la Moncloa.

José Blanco tuvo una carrera política que tiene muchas similitudes con la de Ábalos. Fue ministro de Fomento entre 2009 y 2011, y también secretario de Organización del PSOE entre 2000 y 2008. Posteriormente, pasó a ser vicesecretario general del partido hasta 2011.

A finales de 2019 creó junto a Alfonso Alonso, exministro de Sanidad con el Partido Popular, Acento Public Affairs. Este lobby ha aumentado su poder y su lista de clientes exponencialmente los últimos años, a la vez que ha ido incorporando excargos y exasesores tanto del PSOE como del PP.

Su influencia ha ido creciendo hasta tener en su cartera a importantes multinacionales de distintos sectores: telecomunicaciones, bancos, energéticas o farmacéuticas.

Bruselas es otro de los escenarios en los que el lobby está trabajando intensamente, donde ha colaborado junto a Más Móvil y Orange para facilitar la fusión entre ambas, ayudándolas también con la nueva regulación del sector.

Según el registro de transparencia del Parlamento Europeo, otros clientes de Acento son LaLiga, Huawei, Isdin o Graphen Tower.

La opa del BBVA al Sabadell

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el exministro de Fomento ha sido el elegido por BBVA para tratar de apaciguar los recelos del Gobierno sobre la opa hostil del banco vasco sobre el Sabadell.

Blanco asistió al encuentro entre Sánchez, Erdogan y Carlos Torres en la sede de la entidad que quiere absorber el Sabadell. Buena parte de las agencias de consultoría y public affairs se postularon para este fin, pero Acento y Kreab fueron las dos elegidas por el equipo de Carlos Torres para promocionar, ante el Ejecutivo, las bondades de la operación que pretende llevar a cabo el BBVA.

Desde el fichaje de Acento, la postura del Gobierno sobre la opa hostil se ha relajado.