Feijóo confirma que CCAA del PP acogerán a 400 menas y pide a Sánchez frenar la migración ilegal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que las autonomías gobernadas por su partido "van a asumir el reparto" y acogerán a los 400 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que les pide el Gobierno central. "Vamos a ser otra vez solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor", ha destacado Feijóo mietras ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas".

El presidente del PP ha asegurado que los territorios gobernados por su formación "están al límite de capacidad" y que en total ya asumen 5.000 menores, lo que supone el 80% de los que están en centros de acogida en toda España, ha recordado Feijóo.

En este sentido, ha exigido al Gobierno que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas y que "ponga recursos para ello". "Estamos sobrepasando el límite de las capacidades para cuidar un menor, su tutela, escolarización, asistencia sanitaria y atención permanente". Por eso, ha pedido a Sánchez que "habilite instalaciones" y "proporcione asistencia y cuidado" a los menores no acompañados que no puedan asumir las comunidades autónomas.

"Nosotros entendemos que la situación de Canarias y Ceuta es excepcional y por eso asumimos un último esfuerzo" ante "la ausencia de política migratoria del Gobierno", se ha quejado.

Reunión en Tenerife

Precisamente este miércoles se celebra en Santa Cruz de Tenerife una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que está previsto que las comunidades aborden la acogida solidaria de menores migrantes desde zonas con recursos saturados como Canarias.

La cita llega después de semanas de polémica en torno a la reforma de la ley de Extranjería que plantea el Gobierno para regular un reparto equitativo de los jóvenes, que será presentada a las autonomías en la Sectorial, y sobre la posición del PP respecto a la acogida solidaria entre territorios, a lo que se opone su socio en cinco comunidades, Vox.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia estará presidida por la ministra de este área, Sira Rego y, en este caso, están invitados el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo.

Por parte de las comunidades, solo acudirán presencialmente representantes de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Murcia y, el resto, participará por videoconferencia.