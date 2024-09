El Gobierno de Page pide que Sánchez explique al Comité Federal el cupo catalán que nadie ha aclarado todavía

"Todo el mundo nos pregunta por lo que va a decir el presidente de Castilla-La Mancha este sábado en el Comité Federal, pero a mí me interesa más lo que vaya a decir el presidente del Gobierno".

Ha sido la respuesta del vicepresidente primero de la Junta y número dos de Emiliano García-Page en el Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, sobre el Comité Federal que el PSOE celebra este sábado en Madrid y en el que el cupo catalán será el eje principal de las intervenciones, entre ellas las del propio Page.

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, muy crítico con el concierto económico de Cataluña, espera que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ofrezca al Comité Federal las explicaciones que hasta ahora no se han dado en torno a un cupo catalán que está creando una fuerte polvareda política en la España autonómica.

Lo realmente importante

Martínez Guijarro ha dicho, en este sentido, que "yo espero que el presidente del Gobierno y el secretario general de mi partido explique el acuerdo, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna explicación y es lo realmente importante, que nos expliquen el contenido de ese acuerdo y que no tengamos que hablar de él por un documento que filtró Esquerra".

De hecho, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha confía en que estas explicaciones sean el "núcleo central" de la intervención de Sánchez en el Comité, al margen de las críticas que pueda hacer a la financiación catalana el propio Page, que ya calificó el cupo como "obsceno, grosero y bochornoso".

La presencia e intervención de Page ante el Comité Federal, ya confirmada oficialmente por fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha, se centrará en desmontar un acuerdo con los separatistas del que dijo el pasado 31 de julio, en una declaración institucional en el Palacio de Fuensalida, que "no me vincula, no saldrá adelante, hasta aquí".

Sin privilegios

En todo caso, número 'dos' del Gobierno castellano-manchego ha adelantado que desde el PSOE de Castilla-La Mancha van a trasladar también su opinión al respecto del sistema de financiación autonómica, "que no debe establecer ningún tipo de privilegio para ningún territorio" y ha lamentado que se quiera trasladar a la opinión pública "que los impuestos que se recaudan en un territorio son de ese territorio y eso no es así, corresponden al conjunto de los españoles; es el sistema de este país y además coincide con el ADN del propio Partido Socialista".

"En este país" se pagan los impuestos en función de la capacidad económica y se introduce la progresividad y los servicios se reciben en función de las necesidades de las personas. Es verdad que todos los territorios tenemos particularidades, nosotros tenemos un problema serio de despoblamiento, peor hay principios que tendrían que estar muy claros", ha recordado Martínez Guijarro.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha ha insistido en que la comparación de la fiscalidad catalana con las ayudas al funcionamiento de las que se beneficia Cuenca "ha sido una metedura de pata que no aporta nada al debate y que deberían corregir".

38 días

Como se sabe, Page ha sido hasta ahora el líder socialista que con más rotundidad ha criticado las negociaciones entre el PSC y ERC para facilitar la gobernabilidad en Cataluña en la figura de Salvador Illa a cambio de la cesión de la gestión del cien por cien de los tributos recaudados en esa comunidad autónoma a la Hacienda catalana. Un concierto económico que volverá a criticar este sábado ante el Comité Federal 38 días después del "hasta aquí" mostrado en la citada declaración institucional.

La intervención que García-Page protagonizará este sábado llega en la misma semana en la que, en primera instancia, su consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, cargara contra la portavoz del PSOE, Esther Peña, en plena discusión al respecto de si las cesiones fiscales a Cataluña son un cupo, un concierto o una financiación singular. "Nos toman por tontos", dijo el responsable de la Hacienda castellano-manchega.

Solo un día después, era el propio Martínez Guijarro quien respondió frontalmente a la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, tras sugerir que las bonificaciones fiscales que disfrutan las empresas que se instalan en Cuenca, Teruel o Soria son otro ejemplo de financiación singular. "Es una broma de mal gusto", dijo el número dos de García-Page, que este viernes ha vuelto a la carga con este asunto y ha pedido que se corrija.