El Senado insta al Gobierno a conceder beneficios fiscales vinculados al VIII centenario de la catedral de Toledo

La Comisión de Cultura del Senado aprobó ayer una moción defendida por el senador toledano Vicente Tirado en la que se insta al Gobierno de España a declarar acontecimiento de excepcional interés público el VIII Centenario de la catedral de Toledo, que se celebrará en 2026 y cuyos preparativos ya han comenzado. La proposición fue aprobada con 28 votos a favor y tres abstenciones.

La declaración de una efeméride como acontecimiento de excepcional interés público ofrece a las empresas colaboradoras incentivos fiscales vinculados al mecenazgo y facilita a los organizadores la captación de fondos privados para la realización de actividades y la divulgación del evento.

“Creo que el hecho de no tener votos en contra supone dar un voto afirmativo a que desde el Senado se trabaja en favor de la cultura, en favor del patrimonio, en favor de la convivencia”, señaló Tirado tras conocer el posicionamiento de los grupos. “La cultura tiene que ser algo que una a los ciudadanos. Y si este evento del VIII centenario de la catedral nos une a todos, bienvenido sea”, señaló.

Vicente Tirado, senador del PP por Toledo.

Mantenimiento de la Catedral

La moción también insta al Gobierno central a colaborar con la Fundación ‘Primatialis Sedis Toletana’, en los actos del centenario y a participar en el mantenimiento y mejora de la riqueza patrimonial de la seo toledana.

En este punto, el grupo socialista presentó una enmienda, que fue aceptada por los populares, para no vincular las actuaciones de conservación de la Catedral a programas como el 2% cultural, tal y como podía la moción inicial, que firmaban además de Tirado los otros dos senadores toledanos del PP: Carmen Riolobos y Miguel Ángel de la Rosa.

El toledano José Manuel Tofiño, que ejerció como portavoz socialista recordó durante la defensa de la enmienda que el 2% es un programa en el que existe “concurrencia competitiva”, entre los proyectos que se presenten.

Proyectos de restauración

De hecho, reveló que la catedral de Toledo ha presentado dos proyectos a la actual convocatoria del 2% cultural, que suman un millón de euros. “Un primer proyecto que habla la parte trasera de la catedral y otro del altar que está a la entrada”, señaló el también alcalde de Illescas que explicó que una vez que se evalúen los proyectos “será cuando se tome en consideración si se aprueban o no”.

“Es materialmente imposible poder apoyar el punto número tres, donde se habla de que se apruebe el 2% cultural para la restauración de la catedral toledana. Por eso nosotros lo que hacemos es sugerir una enmienda en la que se afirma que se pide al Gobierno a que incentive a las administraciones competentes e interesadas para que impulsen los procedimientos existentes para la protección y el mantenimiento de la catedral primada”, explicó el senador socialista por la provincia de Toledo.

José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas y senador del PSOE por Toledo. Jesús Umbría

Postura de Junts

En el turno de portavoces, el senador del Grupo Parlamentario Plural, Francesc Xavier Ten Costa, anunció que no se opondrían a la moción. “Sin esconder que el tono nacionalista y patriótico de su intervención no nos incumbe ni nos emociona ni compartimos de ninguna manera, le adelanto que no nos vamos a oponer a esta moción y deseamos que el PP y el PSOE den juego al debate, a la tramitación y a los consensos culturales y lingüísticos cuando vengan de mi grupo”, subrayó el senador de Junts.

El 14 de agosto de 2026 se cumplirán ochocientos años desde que el rey Fernando III el Santo y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, colocaron la primera piedra de la catedral de Toledo.

“Se trata de uno de los mayores templos de la cristiandad que lo es, tanto por sus dimensiones como por su grandiosidad artística. La ‘divis toledana’ es en sí misma un museo, pues custodia una excelente colección de obras de arte”, señaló Tirado durante su intervención. En ella también destacó que "la Catedral de Toledo sigue siendo un centro vivo, lleno de actividad espiritual y cultural, con vocación de proyectarse en el siglo XXI como un verdadero centro y espacio de diálogo cultural e interreligioso”.