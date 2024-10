He probado la nueva IA de OnePlus: mejora cualquier foto, resume tus textos e incluso los escribe mejor

El software y la experiencia de usuario están en el punto de mira de cada vez más marcas en España. Al fin y al cabo, las optimizaciones y funciones de la capa de personalización pueden marcar por completo la experiencia que ofrece un móvil, tanto para bien como para mal.

Una de las marcas que más se ha caracterizado por su software, desde su creación, es OnePlus, que ahora acaba de lanzar una nueva versión en su capa de personalización. Se trata de OxygenOS 15, que lleva Android 15 a muchos de sus móviles y que además ofrece nuevas posibilidades.

Dave Burke El Androide Libre Android 15 es oficial: estas son las novedades y cuándo empezará a llegar a los móviles

La compañía, igual que están haciendo otras marcas, ha apostado por la inteligencia artificial con OnePlus AI. La nueva versión de la capa llega con herramientas muy interesantes en dos ámbitos tan importantes en un smartphone como la productividad y la fotografía. Además, se ha apostado por una nueva tecnología de procesamiento que mejora bastante la rapidez del dispositivo.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probar durante unos días todas las ventajas que incluye esta nueva versión de OxygenOS 15 en un OnePlus 12, uno de los móviles de gama alta más recientes de la marca en el que ya se puede descargar esta nueva versión en España.

Desde luego, se trata de una de esas actualizaciones que son bastante notorias y en las que no solo se añaden algunas funciones, sino que también hay cambios en el diseño bastante relevantes, y que hacen que la interfaz sea mejor, como en la cortina de ajustes rápidos.

Mejoras para fotografías

Uno de los principales puntos en los que incide OnePlus IA es en la mejora de las fotografías mediante la edición. Esta se lleva a cabo desde la galería de la marca, no desde Google Fotos. Se han incluido nuevos modos gracias a los cuales, en el editor, se podrá usar la inteligencia artificial para mejorar algunos aspectos. Una de las herramientas que se incluyen es AI Detail Boost.

Gracias a este modo es posible mejorar de una manera bastante notable la definición que ofrecen cualquier fotografía después de haberla recortado utilizando la galería de OnePlus. Es un modo ideal para aquellas ocasiones en las que, tras haber tomado una fotografía general, queremos recortar únicamente una parte de esa fotografía.

Antes y después de la mejora de imagen en un recorte Jacinto Araque El Androide Libre

Por otra parte, si se quiere hacer que una imagen, sin recorte, deje de estar borrosa, se puede recurrir a AI Unblur —Corregir el desenfoque, dentro del editor—. Esta opción, en particular, es más útil para aquellas fotografías en las que la persona que aparece se ha movido, provocando que se vea ligeramente borrosa.

Antes y después de mejorar nitidez Jacinto Araque El Androide Libre

Los resultados, en este caso, también son bastante buenos, y hace que se puedan recuperar fotografías que parecían perdidas —en lo que al buen resultado se refiere—. Esto hace que se pueda disfrutar aún más de la cámara, y lo mejor es que no es necesario que las fotografías se hayan hecho utilizando un móvil de la compañía.

Esta edición inteligente de imágenes también puede ayudarnos a deshacernos de los reflejos que se forman cada vez que se toman imágenes a través de un cristal. Esto es algo bastante común cuando se hacen fotografías en un viaje de avión, tren o incluso de coche, cuando no se puede bajar la ventanilla en este último caso.

Antes y después de eliminación de reflejos con IA Jacinto Araque El Androide Libre

Estos reflejos pueden llegar a estropear la fotografía por completo si no se busca el efecto que provocan. Con solo pasarlo por el editor de la galería, será posible eliminar este aspecto, consiguiendo un resultado muy bueno en todos los casos en los que lo hemos probado.

Herramientas con IA

Más allá de la edición fotográfica, se han añadido otras funciones relacionadas con la productividad que pueden ahorrar bastante tiempo y trabajo en el día a día, especialmente si se usa el móvil en el ámbito laboral o académico. La inteligencia artificial también es protagonista en este sentido.

Estas características funcionan gracias a la tecnología de Gemini, la IA de Google, por lo que sus resultados son de los mejores que se pueden conseguir. AI Notes es el asistente de escritura de la marca, está disponible en español y este solo se muestra en la app de notas.

Asistente de IA para notas de OnePlus Jacinto Araque El Androide Libre

Gracias a él es posible llevar a cabo ajustes en el texto, como resumirlo, alargarlo, o incluso mejorar la forma en la que se ha escrito. Por otra parte, será posible darle formato al texto, de manera que este tenga un mejor aspecto, e incluso cambiar el tono con el que se ha escrito una frase.

Al escribir en aplicaciones con chats, como WhatsApp, Instagram o Snapchat, se podrá activar AI Reply. Esta herramienta analiza el contenido que se ve en la pantalla para sugerir una respuesta generada utilizando la inteligencia artificial. De la misma manera, es posible escribir la respuesta de forma manual y que esta se reformule.

Texto alargado utilizando IA Jacinto Araque El Androide Libre

Puede ser útil para aquellas ocasiones en las que se quiere decir algo, pero no se encuentran las palabras. Aunque no se use por completo la sugerencia de la IA, siempre puede venir bien de ayuda. Si se emplea el móvil para trabajar, hay ocasiones en las que encontrar algunos archivos en concreto puede ser tarea complicada.

Con la búsqueda inteligente que se ha añadido a OxygenOS, es posible hacer que el móvil analice los archivos locales para encontrar un texto dentro de un archivo, algo que es como encontrar una aguja en un pajar. La herramienta puede ayudar en gran medida, en especial si no se tienen los archivos precisamente organizados.

Una mayor rapidez

La compañía china ha recalcado la importancia de su nueva tecnología, gracias a la cual ha sido capaz de mejorar la velocidad a la que se abren las aplicaciones o se llevan a cabo las acciones en la pantalla. Su nombre es Parallel Processing, y ofrece una mejora notable de velocidad respecto a OxygenOS 14.

Por lo general, al abrir y cerrar una app, cada proceso y animación se inicia cuando acaba el anterior, lo que hace que haya que esperar una pequeña fracción de segundo hasta poder abrir la siguiente app o ir hasta la siguiente pantalla. Con esta tecnología, este pequeño tiempo de espera se elimina.

Álvarez del Vayo El Androide Libre 3 simples retoques que harán que tu móvil vuele

Gracias a esto, antes de que se acabe de cerrar una app, se puede ir abriendo otra, que es lo que sucederá, mientras que el procesador se encarga de cerrar el proceso. La diferencia es perceptible, y se le puede sacar bastante partido a la hora de navegar rápido por los menús o aplicaciones.