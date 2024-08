El OnePlus Open, uno de los mejores móviles plegables, vuelve a España más exclusivo y con nuevas funciones de IA

El mercado de los móviles plegables se ha vuelto emocionante este 2024, con lanzamientos muy importantes en los últimos meses, como el Samsung Galaxy Z Fold 6, que serán acompañados de nuevos dispositivos en las próximas semanas, como el Pixel 9 Pro Fold.

En medio de este ajetreo, es fácil olvidarse de uno de los mejores móviles plegables del mercado, el OnePlus Open; y no deberíamos, porque pese al paso del tiempo, sigue siendo una de las mejores alternativas del mercado. De hecho, es tan bueno que OnePlus ha decidido no lanzar un sucesor aún, y ha preferido mantener el OnePlus Open con vida con una nueva versión.

El nuevo OnePlus Open Apex Edition es un lanzamiento curioso. No es un móvil completamente nuevo, ya que no es más que el Open original; pero tiene algunos cambios importantes de 'hardware' y 'software' que pueden convencer a los usuarios que estaban pensando en comprarse un móvil plegable (aunque probablemente no será suficiente para los que ya compraron el Open original).

El primer cambio es también el más simple: un nuevo color rojizo exclusivo, "Crimson Shadow" que hace que el dispositivo llame mucho más la atención; con el cubrimiento de cuero vegano, realmente parece un móvil 'premium', mientras que con los colores originales, verde y negro, tal vez pasaba algo desapercibido, especialmente si estaba cerrado. Este no es un cambio aleatorio; resulta que el tono rojo no sólo proviene del logotipo de OnePlus, también es un homenaje a una cámara clásica de Hasselblad, la 503CW que acaba de recibir una edición especial llamada "60 years Red Edition" con, lo has adivinado, el mismo color rojo.

Recordemos que OnePlus tiene una alianza con Hasselblad para las cámaras que está dando buenos resultados. Este OnePlus Apex tiene las mismas cámaras que tantos elogios recibieron, incluyendo el sensor principal de 48 Mpx con la arquitectura de dos capas de Sony para capturar más luz en fotografías nocturnas. Viene acompañada de un sensor de 64 Mpx con zoom óptico 3x y un gran angular de 48 Mpx de Sony.

OnePlus Open Apex Edition OnePlus El Androide Libre

El resto del 'hardware' también es el mismo, incluyendo la pantalla interna AMOLED de 7,82 pulgadas y la pantalla externa de 6,31 pulgadas, ambas de 120 Hz y alta resolución. En el interior, se mantiene el procesador Snapdragon 8 Gen 2. Viene acompañado de 16 GB de memoria RAM LPDD5X. En el almacenamiento es donde encontramos otra novedad de esta edición, ya que viene con 1 TB de memoria ROM UFS 4.0, toda una diferencia respecto a los 256 GB de la versión original.

Por último, OnePlus ha presumido de sus nuevas funciones de edición de imagen, que dan el salto a la IA como ya hemos visto en otras marcas. Durante los meses desde el lanzamiento del OnePlus Open, el uso de IA se ha multiplicado, así que tiene sentido que la compañía haya aprovechado este relanzamiento para ofrecer estas funciones. En concreto, los usuarios pueden utilizar funciones como AI Eraser, que permite eliminar elementos de una imagen (como personas u objetos) sólo con un toque, además de AI Smart Cutout, que permite recortar objetos de las fotos para usarlos como 'stickers' en apps de mensajería o usarlos en otras fotos.

El OnePlus Open Apex Edition estará disponible en España a partir del 27 de agosto, con un precio por determinar.