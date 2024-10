He probado el teclado que ha sido prohibido por dopaje tecnológico: me ha hecho jugar mejor sin ningún esfuerzo

El lanzamiento de los nuevos teclados de Razer con tecnología Snap Tap, incluyendo el nuevo Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless por 249,99 euros, ha provocado una gran discusión entre los jugadores sobre lo que debería estar permitido en un juego competitivo. Se trata de la mayor revolución que ha vivido la comunidad gamer en muchos años, y en las últimas semanas, he tenido la oportunidad de probarla en mis juegos.

Por definición, los jugadores, o gamers, son personas muy competitivas, que suelen aprovechar cualquier ventaja que les permita vencer; desde estudiar los patrones de los enemigos a aprovecharse de 'bugs' que nadie conoce. El 'hardware' también refleja esta búsqueda por la perfección; ya sea con una mayor tasa de frames por segundo, gracias a tarjetas gráficas potentes y monitores rápidos, o auriculares con sonido 3D que nos indican de dónde viene el enemigo, todo está permitido.

¿Todo? La tecnología Snap Tap (Pulsación Ajustada), también conocida por su nombre técnico, SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) está en el límite de lo permitido para muchas personas; y para muchas otras, lo supera sin vergüenza. Y tiene sentido. Esta tecnología tiene tanto potencial, que puede suponer la diferencia entre ganar y perder la ronda; aunque vamos a aclarar desde el principio, que no te convertirá en un 'pro gamer', un jugador profesional.

SOCD, o Snap Tap, elimina una de las grandes limitaciones de los seres humanos, y nos permite movernos en el juego de manera que, hasta ahora, no era posible. Para explicar cómo funciona, es mejor que hagas un experimento con tu teclado.

Imaginemos que estamos en un juego, y un enemigo está cambiando de posición; estamos moviéndonos a la izquierda, y queremos cambiar de dirección a la derecha para flanquear al enemigo. Por lo tanto, pulsa la tecla "A" (para ir hacia la izquierda) y muy rápidamente, pulsa la tecla "D" (para ir a la derecha). Si analizas tus movimientos, comprenderás que primero has levantado el dedo de la tecla A, y a continuación, has pulsado la tecla D; eso es porque, si pulsas A y D al mismo tiempo, el juego interpretará las dos órdenes al mismo tiempo y no te moverás del sitio. Así que te tienes que asegurar de sólo pulsar una tecla al mismo tiempo.

Movimiento en un juego con un teclado convencional null

Ese periodo de tiempo, entre que se deja de pulsar una tecla y se pulsa la siguiente, es imperceptible para una persona normal, pero para un gamer, puede ser la diferencia entre ganar o perder. Durante ese instante, el enemigo puede reaccionar y evitar nuestro flanqueo. Snap Tap elimina completamente ese retraso, y permite pulsar una tecla y la siguiente de manera consecutiva.

La 'magia' de los teclados Razer

Cuando un teclado Razer con Snap Tap activado detecta que estamos levantando el dedo de una tecla y pulsando la siguiente, automáticamente desactiva la pulsación de la tecla anterior, y activa la pulsación de la nueva tecla. En el ejemplo anterior, la tecla A se desactiva e inmediatamente, se activa la tecla D, aunque nuestro dedo siga pulsando la tecla A; Snap Tap es configurable en las teclas que queramos. Para el rival, es como si nos hubiésemos movido antes de lo normal, aunque es fácil no darse cuenta o achacarlo a que simplemente somos mejores.

Movimiento en un juego con la tecnología Snap Rap de Razer null

Es un efecto sorprendente, especialmente cuando nos acostumbramos; al principio, es difícil sacarle partido, pero cuando comprendes cómo funciona, no dejarás de usarlo. Personalmente, creo que me ha hecho mejor jugador, pero no por la razón que tal vez el lector piensa. No creo que las 'trampas' de este teclado me hayan permitido ganar más partidas, pero sí que creo que me ha enseñado a controlar mejor mis movimientos; he sido más consciente de la manera en la que me muevo y pulso las teclas, y a eso es a lo que me refiero cuando digo que me ha hecho 'mejor jugador'.

Por supuesto, si no tenemos un cierto nivel, una herramienta como esta no nos sirve de mucho; no nos va a hacer ganar todas las partidas, especialmente porque sólo es útil en situaciones muy específicas y no en todos los tipos de juegos. Pero conforme el nivel sube, la utilidad aumenta; en encuentros entre jugadores punteros, esta 'pequeña' diferencia puede ser la que determine el vencedor.

¿Son ilegales los teclados Razer?

Esa es la verdadera razón por la que Snap Tap y SOCD ya están siendo prohibidos en algunas comunidades y juegos; a nadie le importa que unos amigos usen esta función en sus partidas, pero la cosa es diferente cuando se trata de decidir quién es el mejor del mundo. Uno de los primeros juegos en confirmar el 'baneo' de Snap Tap fue Osu!, aunque aquello no fue sorprendente; es un juego de ritmo que ya prohíbe métodos no tradicionales para garantizar la igualdad.

Más llamativa fue la prohibición de Counter-Strike 2. Su desarrolladora, Valve, explicó que tecnologías como Snap Tap "emborronan la línea entre introducción manual y automatización", y que se vio obligada a declarar "lo que es aceptable y lo que no". Si intentamos usar Snap Tap en Counter-Strike 2, el juego lo detectará y nos expulsará de la partida, e incluso nos arriesgamos a un 'baneo' y que no podamos seguir jugando.

Razer Snap Tap ha generado una gran polémica entre los jugadores profesionales null

Por lo tanto, si vamos a usar Snap Tap, es importante investigar primero si los creadores del juego lo han prohibido, o si la comunidad de jugadores lo acepta como una herramienta más. No cabe duda de que esta tecnología ha sido recibida con los brazos abiertos por muchos, y a las pruebas me remito: las ventas de teclados Razer han mejorado desde el lanzamiento de esta tecnología, y eso ha obligado a los rivales a reaccionar y copiar esta función.

Wooting fue una de las primeras que anunció la adopción de SOCD en sus teclados, irónicamente al mismo tiempo que lo criticaba, y se espera que otras marcas tomen decisiones similares. Es muy posible que Snap Tap y SOCD terminen siendo aceptadas, simplemente porque es difícil 'banear' a todos los jugadores.

Uno de los teclados más avanzados

Snap Tap es sólo uno de los motivos por los que comprarse un teclado Razer. Como alguien que ha tenido la oportunidad de usar esta marca durante años, no puedo dejar de sorprenderme de la gran cantidad de funciones y avances que han recibido; muchas de estas funciones serían las protagonistas en cualquier otro teclado, pero en un Razer son sólo una de las muchas cosas que tiene.

Por ejemplo, una de las características especiales de este Huntsman V3 Pro es que es un teclado analógico. Normalmente, una tecla cualquiera de un teclado es digital, o la pulsas, o no, no hay término medio; en otras palabras, '0' o '1'. En este teclado, en cambio, hay un rango de accionamiento regulable de entre 0,1 a 4 mm; en otras palabras, podemos pulsar la tecla 'un poco', 'un poco más' o 'mucho'.

Las teclas analógicas del Razer Huntsman V3 Pro se pueden configurar por separado null

No es tan confuso como parece. Por defecto, el Huntsman V3 Pro viene con una configuración que hace que funcione como un teclado típico; la pulsación se activa con pulsar la tecla de manera normal. La gracia de un teclado analógico es que podemos cambiar esto, sin necesidad de cambiar de teclas o 'switches'; podemos hacer que las pulsaciones se activen sólo con 'rozar' la tecla, o que haga falta presionarlas hasta el fondo, y todo lo intermedio. Podemos encontrar el punto perfecto de activación para nuestros gustos, sólo con probarlo, y lo mejor es que cada tecla se puede configurar por separado; si quieres que sólo una tecla se active fácilmente, porque es para una función que usas mucho, lo puedes hacer.

Esta tecnología analógica permite muchas posibilidades, y Snap Tap es una de ellas. Otra es la posibilidad de usar el teclado como un mando de videojuegos. Por ejemplo, podemos configurar una tecla para que sea el acelerador y otra el freno en un juego de carreras, obteniendo un verdadero control analógico como el de los gatillos de un mando actual.

Hazlo tuyo

Esta y otras funciones se pueden activar y configurar desde Razer Synapse. Este programa también ha evolucionado mucho en los últimos años, y es más completo que nunca. En el Huntsman V3 Pro, nos permite configurar todos los aspectos del teclado, desde el modo juego (que desactiva la tecla Windows y algunas combinaciones), a la iluminación RGB, que se puede sincronizar con Razer Chroma.

Snap Tap aparece con el nombre 'Pulsación ajustada', y también podemos activar la activación rápida para juegos que requieren pulsar una tecla rápidamente en muy poco tiempo. Todo esto se puede configurar en cada tecla por separado. El único punto negativo de Synapse que he descubierto es que ahora hay más publicidad integrada en el programa, y me molesta especialmente que se muestren accesorios que no tengo, como si estuviesen conectados con los que sí tengo, tal vez en un intento de pulsar por error y que nos lleve a la página para comprarlos.

La calidad de fabricación del Razer Huntsman V3 Pro está fuera de toda duda null

Ya que estamos con las quejas, la verdad es que tengo pocas sobre este Huntsman V3 Pro. La calidad de fabricación está a la altura de los mejores, y los materiales son adecuados; el modelo que he podido probar es de color blanco, aunque también está disponible en el clásico negro de Razer, sin diferencias entre ambos más allá de los colores. En la caja se incluye un reposamuñecas que se conecta de manera magnética y nos puede ayudar a encontrar el mejor ángulo para las largas sesiones de juego.

Y digo 'sesiones de juego', porque personalmente, sólo lo recomendaría para eso. Aunque es posible usar el Huntsman V3 Pro como teclado de trabajo, las teclas analógicas dan una sensación algo extraña que no me ha gustado; para mí, que trabajo y juego en el mismo ordenador, es una molestia tener que cambiar de teclado, pero eso dependerá de cada persona y de cada instalación.

¿Me lo compro?

El Razer Huntsman V3 Pro es uno de los productos más polémicos que he tenido la oportunidad de probar, y es fácil ver por qué. Snap Tap tiene el potencial de cambiar completamente la manera en la que jugamos, tras un corto periodo de adaptación. En mi caso, incluso me ha ayudado a aprender a jugar mejor, y a ser más consciente de mis movimientos en el juego; para un jugador experto, puede ser una ayuda tremenda.

Incluso si ignoramos Snap Tap, este teclado tiene mucho de lo que presumir. Las teclas analógicas pueden abrirnos los ojos, al permitir movimientos y activaciones que creíamos imposibles hasta ahora. Es de esas cosas en las que no piensas hasta que te das cuenta de lo que es posible. Y las posibilidades de personalización con Razer Synapse son tan numerosas que es imposible contarlas; ni siquiera he hablado de que podemos usar varios perfiles y cambiar el comportamiento de las teclas dependiendo del juego, por ejemplo.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless null

A Razer no le faltan rivales, por supuesto. Los teclados de Corsair, por ejemplo, también tienen muchas funciones y un diseño gaming. Y si queremos algo más serio y elegante, los teclados de Logitech tienen muchos aficionados. Si queremos algo parecido a Snap Tap, también hay marcas que están lanzando actualizaciones para activarlo, con el nombre de COCD o uno propio, pero el concepto es el mismo.

El Razer Huntsman V3 Pro está disponible en varias versiones. La que he probado es la Tenkeyless, sin teclado numérico, por 249,99 euros, pero también hay una versión completa por 289,99 euros, y una versión Mini por 209,99 euros.