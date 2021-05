Probamos el Corsair K55 más completo y descubrimos por qué es un teclado superventas

¿Qué necesita un producto para poder recibir la denominación 'gaming'? Es posible que te lo hayas preguntado más de una vez, especialmente si has visto cómo el mercado español lleva ya un par de años dominado por dispositivos que la usan.

Aunque hay muchos fabricantes que le ponen la marca 'gaming' a cualquier cosa, los verdaderos aficionados son mucho más exigentes. Quieren el producto más completo posible, no quieren sentir que les falta de nada; también dan mucha prioridad al estilo, a huir de lo convencional. La iluminación RGB es importante en ese sentido, por supuesto.

Por eso, cuando un producto llega a lo más alto de las listas de ventas, nunca es casualidad; y si hay una compañía que puede presumir de permanecer mucho en ese sitio es Corsair, especialmente si hablamos de periféricos.

Los teclados K55 con la marca del velero pirata son de los más deseados, y lo mejor es que son baratos, con precios que rondan los 60 euros. Ahora, llega el nuevo Corsair K55 RGB PRO XT, que, por 79,99 euros, nos ofrece dar el siguiente salto.

Corsair K55 RGB PRO XT

Tipo de teclado Completo de 110 teclas, con teclado numérico Teclas multimedia Sí Teclas programables Sí, 6 Bloqueo de teclas Sí, tecla Windows Iluminación RGB por cada tecla independiente Frecuencia 1.000 Hz Ergonomía Altura ajustable Reposamuñecas Sí, de plástico Conectividad Por cable USB-A 3.1

El Corsair K55 no necesita presentación, siendo ya una de las referencias del sector. Es un teclado gaming completo que ha marcado a toda una generación de jugadores. Lo cual nos hace preguntarnos el motivo de la existencia de este nuevo teclado.

La respuesta es sencilla: este es el K55 más completo y puntero de la gama, el que realmente querrás si tu prioridad es tenerlo todo y no dejarte nada atrás. La lista de características es larguísima, y muchas de ellas sólo se encuentran en teclados mucho más caros.

El K55 ha conseguido hacerse un hueco en el competido mercado gracias a su precio, y aunque esta versión XT es más cara, sigue siendo mucho más barata que otras alternativas similares. ¿Cómo es posible? Pues porque el K55 es un teclado de membrana, y no uno mecánico como muchos otros teclados gaming.

La sensación que necesitas

Si eres un fanático, es posible que al leer eso hayas cerrado la pestaña en disgusto. Al fin y al cabo, es bien sabido que todos los teclados gaming que merecen la pena son mecánicos: cada tecla tiene un mecanismo separado que registra el toque con precisión. Los teclados mecánicos son deseados por la sensación táctil que dan, y que supuestamente, los teclados de membrana no pueden imitar.

Corsair K55 RGB PRO XT Adrián Raya Omicrono

Pero para mi sorpresa, Corsair se ha acercado mucho con el K55. Ojo, las sensaciones no son las mismas ni mucho menos, pero sí que hay una cierta similitud, y eso ya es sorprendente. Al pulsar una tecla sentimos una resistencia parecida, después de la cual se consigue un recorrido muy decente. Es al final, cuando estamos al fondo, que realmente se nota que usamos un membrana por esa sensación 'blanda' cuando tocamos el final.

Aún así, no es desagradable; yo diría que da mejor sensación que algunos teclados mecánicos baratos, y es mucho más silencioso. Si vienes de un mecánico, te costará un poco adaptarte; pero si toda esta charla de sensaciones táctiles te ha aburrido o confundido, realmente no deberías esperar más y comprar un K55. Porque en todo lo demás, este es el teclado definitivo.

El más completo

Piensa en algo que necesites en tu teclado, y el K55 lo tendrá. ¿Teclas macro? A la izquierda, justo al lado de las normales; las puedes programar para realizar combinaciones de teclas de manera automática, o asociarlas en tus juegos para realizar los ataques o acciones que más usas. Dan la misma sensación y tienen la misma forma que el resto, y que estén en un lateral las hace más accesibles; tal vez demasiado, porque las he pulsado sin querer en más de una ocasión conforme me acostumbraba.

Teclado Corsair K55 PRO XT Adrián Raya Omicrono

Estas teclas macro también son compatibles con el software Stream Deck de Elgato, usado por streamers de todo el mundo para controlar sus aplicaciones en directo. Si estás en Twitch, puedes asociar la captura del juego, el micrófono, los efectos y tus redes sociales directamente con cada una de las teclas. Por supuesto, también tiene teclas multimedia para controlar tu música sin necesidad de cambiar a la ventana en cuestión.

Claro, que tener demasiadas teclas también puede ser un problema, y hablo de la tecla Windows, que nos puede sacar del juego si la pulsamos de manera accidental. Afortunadamente, el K55 PRO XT nos permite desactivarla con sólo una pulsación en uno de los botones superiores, sin necesidad de abrir ningún programa especial.

¿Conoces la certificación IP de los smartphones, que garantiza una cierta protección contra los elementos? Este teclado la tiene, IP42, lo que significa que es resistente al polvo y a las salpicaduras; es la gran ventaja de la membrana, que si tiras tu refresco los componentes internos no se verán dañados.

Mejor RGB

Este es un producto gaming y por lo tanto, tiene iluminación RGB. Aquí es donde entra la gran ventaja del modelo PRO XT respecto a los otros de la gama: la iluminación es por cada tecla por separado, y no por zonas.

El K55 ya tenía iluminación RGB, pero eran sólo de tres zonas, por lo que las posibilidades de personalización son muy reducidas. Con el modelo PRO XT, tenemos una iluminación similar a la de productos más caros como los teclados Razer. Cada tecla se ilumina por separado, y eso se traduce en efectos más sorprendentes y una mayor capacidad de personalización.

Corsair K55 RGB PRO XT Adrián Raya Omicrono

Podemos, por ejemplo, asignar un color diferente a cada conjunto de teclas, para destacarlas del resto (como las importantes WASD en juegos en primera persona); o podemos optar por alguno de los efectos ya preinstalados. Podemos variar la iluminación directamente desde el teclado, sin programa.

Hay que mejorar el software

Recalco lo de "sin programa", porque probablemente no querrás usar mucho el oficial de Corsair; es el aspecto que más problemas me ha dado de este teclado, sin duda alguna.

En dos ordenadores diferentes, el programa de Corsair me ha fallado de dos maneras distintas. En un caso, no me detectaba el teclado y por lo tanto, no me dejaba configurarlo; en el segundo, la interfaz del programa era absurdamente grande, tanto que se salía de la pantalla y no podía mover la ventana ni ver algunos controles.

Al menos, cuando consigues hacerlo funcionar, el programa es muy completo. Si tenemos otros productos de Corsair, podemos sincronizar la configuración de iluminación RGB gracias a la plataforma iCue.

El otro aspecto mejorable está en la ergonomía. Este es un teclado muy grande, que ocupará mucho espacio en nuestra mesa y por lo tanto, el ratón permanecerá más lejos. Además, sólo tenemos dos opciones para ajustar la altura; aunque este teclado viene con un reposamuñecas, es de baja calidad, una pieza de plástico que nos ayudará poco a calmar posibles dolores.

Sigue siendo el rey

Pasan los años, y el Corsair K55 sigue siendo uno de los teclados gaming más recomendables del mercado. Y ese es el problema de la nueva versión PRO XT, que la versión "básica" ya era muy buena.

La única diferencia notable del PRO XT respecto a la versión inferior es la iluminación RGB en cada tecla. Es algo importante para mucha gente, pero ¿tanto como para gastar 20 euros más? El K55 RGB PRO tiene las mismas teclas, el mismo diseño, protección, teclas macro compatibles con Elgato, y todo. No podrás iluminar cada tecla por separado, ni usar los nuevos efectos, pero ya está.

Corsair K55 RGB PRO XT Adrián Raya Omicrono

Me pregunto si Corsair no hubiera hecho mejor en renovar la versión básica del K55 con la nueva iluminación RGB para hacerlo incluso más atractivo, en vez de crear otra versión con una diferencia tan nimia.

Con todo, el Corsair K55 RGB PRO XT es uno de los mejores teclados gaming del mercado, el más completo por su precio y especialmente interesante para quienes están empezando en los videojuegos de ordenador, o quienes no se conforman con cualquier cosa.

El Corsair K55 RGB PRO XT ya está disponible en la página de Corsair por 79,99 euros, además de en tiendas como PcCComponentes por la misma cifra.