Probamos los iPhone 16 y iPhone 16 Pro: rendimiento y batería salvaje con un control de cámara que será tendencia

Apple pone a la venta este viernes los iPhone 16 y iPhone 16 Pro, sus teléfonos presentados la semana pasada en su evento 'It's Glowtime' junto al Apple Watch Series 10 y los AirPods 4. La renovación de sus nuevos smartphones no sólo marca el nuevo curso para la compañía, sino que llegan para revolucionar todo el sector de telefonía móvil porque marcan siempre la tendencia del mercado.

Los nuevos iPhone 16 mejoran en cámara con un nuevo botón dedicado a tomar fotografías y vídeo con más comodidad, en rendimiento y batería gracias al nuevo chip A18 y A18 Pro, así como incorporan un mayor tamaño de pantalla para las versiones Pro. Sin embargo, la gran novedad de esta generación es Apple Intelligence, el ecosistema de inteligencia artificial que renueva a Siri y que de momento llegará a Estados Unidos y no hay aún fecha prevista de aterrizaje en España.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado los últimos días usando los iPhone 16 y iPhone 16 Pro Max para comprobar de primera mano cómo ha sido la evolución con respecto a la generación anterior, cuáles son los puntos fuertes y débiles de los nuevos teléfonos. Así como si realmente merecen la pena pese a llegar de partida sin uno de sus grandes reclamos como es Apple Intelligence teniendo en cuenta que su precio parte de los 959 euros del iPhone 16 y sube hasta los 1.469 euros de base del iPhone 16 Pro Max.

Control de Cámara

Apple vuelve a apostar por cuatro modelos de iPhone 16, sin embargo, en esta ocasión ha optado por cuatro tamaños diferentes de pantalla que van desde las 6,1 pulgadas del iPhone 16, hasta las 6,9 pulgadas del iPhone 16 Pro Max, el teléfono más grande que la compañía ha fabricado jamás. Entremedias, ofrece el iPhone 16 Plus que se queda en las 6,7 pulgadas habituales, mientras que el iPhone 16 Pro sube hasta las 6,3 pulgadas. Más variedad que nunca para hacer que el usuario pueda elegir el tamaño del smartphone que quiere llevar en el bolsillo.

Es precisamente en el diseño donde encontramos una de las grandes novedades de este año de los iPhone: el Control de Cámara. Se trata un botón ubicado en el lateral derecho que está dedicado exclusivamente a sacar todo el provecho de todo el potencial fotográfico y de vídeo de los teléfonos. A diferencia de otras generaciones, los cuatro modelos comparten diseño incorporando todos tanto este botón como el botón de Acción que la generación pasada era exclusivo de los modelos Pro.

VÍDEO | Probamos los nuevos iPhone 16: así son las novedades que traen

Este nuevo control va a marcar un antes y un después en cómo usamos la cámara de nuestro teléfono. Y más pronto que tarde lo veremos replicado en otro fabricante. Es una idea fantástica que hace que las tomas de fotografías y vídeos sean más rápidas, intuitivas, cómodas y ofreciendo más opciones sin tener que estar tocando la pantalla.

El Control de cámara no es un botón al uso sino que se trata de un botón capacitivo capaz de reconocer los movimientos y pequeños toques del dedo —como si fuese un trackpad— para permitirnos movernos entre las diferentes opciones de cámara como la exposición, la profundidad, el zoom, las lentes, el tono o los nuevos estilos. Sin embargo, también puede personalizarse con otras aplicaciones de cámara —como Halide—para que directamente se abra esta app cuando toquemos el botón lateral.

iPhone 16 Laura Mateo null Omicrono

Para abrir la cámara bastará con tocar una vez el Control de cámara y pulsando otra vez sobre él haremos una foto, mientras que si mantenemos pulsado haremos un vídeo. Si mantenemos el dedo sobre el botón y hacemos dos leves toques será cuando nos podremos mover entre las diferentes opciones de cámara con sólo deslizar el dedo por él. Es muy intuitivo y útil, aunque los primeros días costará cogerle el truco y asimilar lo que este control es capaz de hacer.

Está pensado para usar el teléfono tanto en horizontal como en vertical. En mi uso particular me he sorprendido más veces usándolo en formato vertical porque tanto el pulgar como el dedo corazón quedan exactamente a la altura del botón, en función de cómo sujetemos el iPhone. Si lo hacemos en horizontal, el dedo índice es el ideal para usarlo.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo Omicrono

Más allá del nuevo Control de Cámara que comparten los cuatro modelos, los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Plus ganan el botón de Acción, diciendo así adiós al interruptor de sonido en forma de pestaña que tan popular ha sido estos años. Este botón abre nuevas posibilidades de uso pudiéndose lanzar aplicaciones, controles e incluso atajos tan concretos como saber dónde está un pedido online. Más posibilidades ahora en toda la serie.

Sin embargo, si hay una gran novedad en el diseño de la nueva familia de iPhone 16 ese es el mayor tamaño de las pantallas de las versiones Pro, que ascienden a 6,3 y 6,9 pulgadas. La magia aquí es que tienen los paneles con los bordes más delgados de un producto de Apple, con lo que las dimensiones y peso del teléfono no suben prácticamente con la generación anterior (3 mm más de de alto, 0,9 mm de ancho, mismo grosor y 6 gramos más en el caso del Pro Max) y en mano parece el mismo teléfono pero con la pantalla mucho más grande.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

La sensación en la pantalla es total. Con una resolución y un detalle en los colores que rinde tan bien como siempre, pero que al estrecharse los bordes aprovecha mejor el frontal. Sí que hay una considerable subida de calidad y brillo en la pantalla del iPhone 16, que ahora igual al modelo Pro en el pico de brillo de 2.000 nits y tiene la capacidad de bajar hasta 1 nit en entornos oscuros. Eso sí, los iPhone 16 y iPhone 16 Plus mantienen los 60 hz de tasa de refresco, quedando la tecnología ProMotion y la pantalla siempre activa en exclusiva para los Pro.

Cámara: mejor, más Pro

Con respecto al potencial fotográfico hay un salto hacia adelante en las cámaras. No es revolucionario pero sí una evolución con sentido que viene a reforzar ambas familias de dispositivos.

iPhone 16 Laura Mateo null Omicrono

Por un lado los iPhone 16 cambian la disposición de las cámaras quedando alineadas para poder realizar vídeos y fotografías espaciales que ver con las Vision Pro. La lente principal sigue siendo de 48 megapíxeles pero ahora ha mejorado el procesado, la capacidad de mejorar la luz que toma y es capaz de capturar fotos en ultra alta resolución por defecto gracias al sistema que han bautizado como cámara Fusión, pudiendo capturar recuerdos a 48 megapíxeles con increíble detalle.

Este enorme sensor es el que permite tener un zoom x2 con una resolución de 12 megapíxeles, ya que hace un recorte que equivale a usar un 52mm sin pérdida de detalle. El gran avance en este teléfono es además la lente ultra angular de 12 megapíxeles con autofocus y una apertura de F/2,2, lo que le pemite capturar hasta 2,6 veces más luz que la generación anterior. Un salto que realmente se nota. El nuevo gran angular no sólo permite capturar imágenes más detalladas y claras, sino tener macro también en los iPhone 16 y 16 Plus.

iPhone 16 Laura Mateo null Omicrono

El avance en la cámara de los iPhone 16 Pro es especialmente llamativo por la nueva lente gran angular, pero sobre todo por lo que ahora es capaz de hacer a nivel de vídeo y audio, algo que será especialmente valorado por los profesionales.

Para empezar, los iPhone 16 Pro comparten ahora la misma configuración de cámara, no hay distinciones entre los modelos Pro y Pro Max como el año pasado. El haber ganado milímetros de tamaño ha permitido a Apple rediseñar la estructura interna para que ambos dispositivos puedan contar con el zoom x5 que en 2023 se quedó únicamente en el modelo grande.

El nuevo sistema de cámara de los iPhone 16 Pro se sigue basando en una lente principal de 48 megapíxeles que en esta generación es más rápida, con transferencias de datos más altas y mayor capacidad para procesar la información en el chip. Además, dispone de autofocus dual, lo que permite a la lente coger mejor la información. Esto hace además que los profesionales que quieran usar la cámara del iPhone para trabajar con ella tengan mayor versatilidad en formatos y en archivos de alta resolución.

Precisamente, pensando en el trabajo de fotografía en alta resolución, la gran novedad de la cámara de los iPhone 16 Pro es la incorporación de un ultra gran angular de 48 megapíxeles. Este permite capturar fotos macro como nunca, al poder sacarlas a 48 megapíxeles de resolución. En la práctica los iPhone 16 Pro mejoran la respuesta, rendimiento y fidelidad de color en la fotografía con el equivalente a siete lentes a 24 megapíxeles.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

Sin embargo, la verdadera función rompedora de los nuevos iPhone 16 Pro está en el vídeo. La llegada de la nueva generación de cámara Fusión de 48 megapíxeles junto con el chip A18 Pro permiten el sistema de captura de vídeo más ambicioso creado por Apple jamás. Hará las delicias de los creadores de vídeo y de los profesionales de la imagen. En concreto los teléfonos Pro serán capaces de grabar vídeo en 4K a 120 fps en Dolby Vision, una cámara lenta avanzadísima que da unos resultados espectaculares.

Sin embargo, lo más llamativo del sistema es que podremos editar directamente desde el teléfono a qué velocidad de fotogramas por segundos queremos que vaya el vídeo una vez lo hayamos grabado. Así por ejemplo podremos reducir la velocidad a la mitad (60 fps), al 25% (30 fps) o al 20% de la velocidad original, bajando así hasta los 24 fps. Da un efecto cinematográfico bestial al tratarse de una grabación en 4K con Dolby Vision.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

Lo cierto es que el iPhone se posiciona para ser la mejor herramienta de vídeo que podamos llevar en el bolsillo, llevar un paso más allá lo que se podía hacer con el iPhone 15 Pro. Cuenta con codificación ProRes y Log para flujos de trabajo profesionales con gestión de color que requieren la mayor flexibilidad de edición, pudiendo además grabar ProRes directamente en una unidad SSD externa, así como es el primer smartphone del mundo en soportar el estándar ACES (Academy Color Encoding System) que se usa en producciones de televisión y cine.

Tan importante como el vídeo, es el audio. En los iPhone 16 tendremos ahora una nueva opción de edición de audio que nos permite limpiar el sonido de lo que estemos grabando para eliminar así sonido de fondo involuntario o coger con detalle una entrevista. Lo hace además con los micrófonos con calidad de estudio, reducción del viento y captura de audio espacial. Un antes y un después para dar a los vídeos más calidad profesional de forma accesible.

A18: eficiencia y poder

Los nuevos iPhone 16 y 16 Pro equipan los nuevos chips A18 y A18 Pro, dos procesadores de 3 nanómetros que vienen a ofrecer mucha potencia, así como un rendimiento más eficiente que estire la autonomía de los nuevos móviles.

En concreto el A18 hace al iPhone 16 es un 30% más rápido y con un rendimiento gráfico un 40% superior que los iPhone 15 del año pasado. Por su parte, el A18 Pro es un 15% más rápido en CPU y un 20% más rápido en GPU que los iPhone 15 Pro. Además, ambos chips cuentan con 16 núcleos de motor neuronal capaz de ejectutar modelos de lenguaje en el dispositivo. Lo cierto es que se mueven increíblemente rápido, con ediciones de fotografía y vídeo en el dispositivo con un rendimiento desbocado y un modo juego que llega con iOS 18 que mejora la experiencia.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

Los equipos se notan sueltos para el rendimiento de máximo nivel al que aspiran, sin embargo, no hemos podido probarlos con Apple Intelligence debido a que aún no está disponible en España.

El verdadero detalle en la magia de este procesador está en la eficiencia energética siendo capaz de rendir lo mismo que la generación anterior pero consumiendo hasta un 20% menos de energía. Esto se traduce en que en los primeros días que hemos estado usando los teléfonos, en el caso del iPhone 16 Pro Max hemos superado las 6 horas de pantalla activa y aún quedaba un 50% de batería en el teléfono.

iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

La experiencia se redondea con el uso de iOS 18, la nueva versión del sistema operativo que pone el enfoque en la personalización que el usuario puede hacer de su teléfono con más opciones de colores, elección de menús o funciones de privacidad que permiten proteger aplicaciones con FaceID.

¿Me lo compro?

Los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro vienen a apuntalar la experiencia que teníamos la generación anterior. Lo hacen de la mano de una mejor cámara, más potencia, mucho mejor autonomía y el nuevo botón de Control de Cámara que —sin duda— va a ser tendencia en el sector y va a cambiar la forma en la que usamos el teléfono para hacer fotos.

iPhone 16 y iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

Este botón, aunque está muy bien implementado, puede no ser un reclamo suficiente para aquellos que quieran dar el salto a esta generación si tienen un iPhone 15 o iPhone 15 Pro. No es algo nuevo, ya que los iPhone se encuentran entre los teléfonos más duraderos y resistentes del mercado y fácilmente aguantan 3 y 4 años sin necesidad real de ser renovados.

En cuanto a Apple Intelligence, no queda otra que esperar para ver cuándo puede llegar esta opción, que estará en español en 2025, aunque sin confirmación de disposición geográfica. La IA de Apple va a cambiar la forma en la que usamos el teléfono y en Cupertino pude probarlo de primera mano, es impresionante, para usarlo en el día a día en España aún no es un motivo de compra.

iPhone 16 y iPhone 16 Pro Max Laura Mateo null Omicrono

Quizá el modelo óptimo para dar el salto a esta nueva generación sería si tienes de un iPhone 13 o anterior, o incluso dependiendo del uso que le des, podría entrar el iPhone 14 en la ecuación. Es ahí cuando se va a notar una verdadera revolución de un teléfono a otro en cuanto a capacidades, fotografía, pantalla, diseño... y si venimos de un iPhone 15 Pro notaremos una evolución y mejora, pero quizá no merezca tanto la pena la inversión.

En cuanto a los nuevos modelos, ¿cuál comprar? Mi recomendación para el gran público es irse al iPhone 16 o iPhone 16 Plus, donde la variante del tamaño será la que decida cuál escoger. Con la mejora en la pantalla y cámaras, así como la batería, tienen un rendimiento de altísimo nivel para la mayoría de usuarios. Sin embargo, si usted tiene pensado dedicar más esfuerzos en el ámbito de la fotografía, y especialmente en vídeo, le recomiendo que se vaya al iPhone 16 Pro. Las nuevas prestaciones de grabación a nivel profesional hacen que los nuevos teléfonos de Apple sigan rompiendo techos de cristal en espacios antes sólo reservados a las cámaras profesionales.