Así se vive la keynote de los iPhone desde dentro: de andar por Apple Park a la sacudida de sonido del Teatro Steve Jobs

Apple ha celebrado esta semana su gran evento anual: la keynote de septiembre en la que ha dado a conocer los nuevos iPhone 16. Además de los esperados teléfonos, también ha presentado una nueva versión de su reloj inteligente, Apple Watch Series 10; sus nuevos AirPods 4; productos que comenzarán a llegar a las tiendas de España a partir del 20 de septiembre.

Lo cierto es que esta presentación no sólo es uno de los eventos más importantes del año para Apple —junto con la WWDC—, sino que también lo es para el mundo de la tecnología de consumo en general. A las 19 horas de España, cuando comienza la keynote, toda la atención recae en conocer cómo serán los dispositivos que marcarán el ritmo del sector. Pero ¿cómo es esa gran keynote por dentro? ¿cómo se trabaja y qué ambiente se respira ese día en Apple Park?

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos viajado hasta el campus de Apple en Cupertino para conocer de primera mano cómo son los nuevos dispositivos de la compañía y relatamos cómo es esta gran presentación por dentro: así se vive en Apple Park.

Llegamos a Apple Park

El día de la presentación comienza temprano. No sólo porque al cuerpo no le haya dado tiempo a ajustarse al horario de San Francisco (9 horas más), sino porque se sale hacia Apple Park antes de las 8 de la mañana. Un camino que se hace junto al resto de compañeros tanto de medios españoles como internacionales, la expectación es máxima y las quinielas se comparten en la conversación del autobús.

Tras ir recorriendo zonas residenciales y de oficinas, el Apple Park emerge cuando el autobús gira en la avenida Tantau. Es un edificio de oficinas completamente diferente a los demás, siendo capaz de transmitir ese carácter icónico y trascendental que impregna la cultura de Apple simplemente con verlo desde fuera.

VÍDEO | Así se vive una keynote de Apple desde dentro Chema Flores

"La sensación de Apple Park es de inmensidad. Cuando bajas del autobús y pones los pies ahí dentro te das cuenta de lo descomunal que es. Creo que los vídeos no le hacen justicia a lo grande que es, aunque hay un detalle que no se percibe hasta que no estás ahí: la atmósfera. Es tranquilidad, el día de la presentación se nota además la felicidad y la expectación de los empleados de Apple. Todo eso contribuye a dejar una sensación muy positiva cuando estás ahí", explica a este diario el creador de contenido Victor Abarca.

El campus de Apple Park es único. En 71 hectáreas combina un bosque con edificios de aspecto futurista entre los que reina por encima de todos el Ring Building, también conocido como Spaceship, sus oficinas donde caben unos 12.000 trabajadores. En el campus también se encuentran otros edificios como el Fitness Center, The Observatory o el Steve Jobs Theater, a donde nos dirigiremos para ver de primera mano la presentación de los nuevos productos de la compañía.

Llegada a Apple Park Chema Flores null Omicrono

Cuando llegas a Apple Park y comienzas a recorrerlo impresiona ver este parque lleno de vegetación cuidada en el que Apple ha creado un ecosistema vivo de flora y fauna con pequeños animales como ardillas donde antes de construirse era un terreno completamente impermeable.

La superficie verde es el 80% del campus, con más de seis kilómetros de senderos y unos 10.000 árboles plantados como robles o huertos autóctonos entre prados, campos deportivos, terrazas y un estanque apartado. La naturaleza resalta así los imponentes edificios, creando un clima para socializar, pasear o hacer ejercicio junto a las oficinas.

Sendero de Apple Park Chema Flores null Omicrono

Igual de sostenible que el parque es la arquitectura con grandes fachadas de cristal que se funden entre los árboles altos. El campus funciona 100% con energías renovables, incluyendo una instalación de placas solares de 17 MW en el propio techo y pilas de combustible de biogás de 4 MW.

Todo se controla mediante una microrred con baterías de almacenamiento que devuelve energía limpia al sistema público en periodos de baja ocupación; un enfoque que le ha valido la certificación LEED Platinum para el edificio de oficinas más grande de Norteamérica.

Llegada al Teatro Steve Jobs Chema Flores null Omicrono

Una vez dentro de Apple Park, vamos paseando unos 10 minutos por los diferentes caminos hasta llegar al Teatro Steve Jobs, rodeados de música con altavoces escondidos entre las plantaciones. Para no perdernos entre los senderos del parque, una consecución de personal atento de Apple marcan el camino a los visitantes para guiarles hasta llegar al futurista edificio de la presentación que asoma tras una pequeña cuesta.

"Apple siempre busca la perfección, a todos los niveles, no sólo de producto. He estado en muchos eventos de otras marcas, pero nada es equiparable al detalle en la organización que tiene Apple en su gran evento de septiembre", explica el creador de contenido Nikias Molina a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Llegamos al Steve Jobs Theater

El Teatro Steve Jobs es un edificio icónico, un homenaje a la memoria del cofundador que trazó el camino para colocar a Apple donde está ahora mismo y ceder la batuta de la dirección de la compañía a Tim Cook, actual CEO de la empresa. El edificio es impresionante e impacta el verlo de cerca.

Está situado en la cima de una colina –uno de los puntos más altos del Apple Park– con vistas a las praderas y al edificio principal, y arquitecturamente es una obra maestra. Este pabellón es la estructura más grande del mundo sostenida únicamente por vidrio; en la planta superior no cuenta con ningún tipo de paredes ni pilares para sostener el techo de fibra de carbono de 47 metros, el más grande de su tipo.

Exterior del Teatro Steve Jobs Chema Flores null Omicrono

El techo de 80 toneladas está compuesto por 44 paneles radiales, que se ensamblaron en el propio campus y fue colocado usando un solo ascensor. En concreto, está sostenido por un conjunto de paneles de vidrio de cuatro capas de láminas de 12 mm de espesor que forman un cilindro de 7 metros de alto, formado por paneles de vidrio, todo para mantenerlo sin ningún soporte adicional.

Una vez llegamos al hall del teatro hay tiempo para acomodarse, hablar con compañeros de otros países, preparar coberturas, hacer fotos, vídeos e incluso tomar algo de desayuno en el ágape que ofrece Apple a los presentes. "El trabajo de creador de contenido es más solitario de lo que parece y el poder desvirtualizar a otros profesionales a los que admiras, ves o lees, es una oportunidad única", resalta Abarca, quien recalca además los lazos de unión que se crean durante el evento por compañerismo en el trabajo, aunque sean de otros medios o canales de YouTube.

Steve Wozniak, cofundador de Apple, en el vestíbulo del Teatro Steve Jobs Chema Flores Omicrono Cupertino (EEUU)

En esta previa antes de bajar al auditorio es posible encontrarse con periodistas o youtubers conocidos, sino también con personalidades de la cultura, diseñadores, directores como Simon Porte Jacquemus o Carlota Guerrero o personalidades de Apple como su cofundador Steve Wozniak.

"Para mi estar ahí y ver cómo trabajan el resto de compañeros —que son los mejores del mundo porque están ahí— es la mejor carrera universitaria. No hay evento en el que se aprenda tanto como en ese. Te encuentras a los grandes youtubers americanos que me han inspirado en el trabajo, te encuentras a 'Woz' a Greg Joswiak... estar rodeado de esa gente es increíble", refiere el youtuber, quien insiste además en la oportunidad de verse con gente con la que creas amistad y que acabas hablando a diario aunque sean de otros países.

Bajada al auditorio del Teatro Steve Jobs Chema Flores null Omicrono

El auditorio se encuentra bajo tierra y para acceder hay que tomar una de las dos escaleras semicirculares que abrazan el vestíbulo o bien el ascensor de cristal cilíndrico, que mediante la utilización de un eje helicoidal, gira en espiral mientras baja al subsuelo.

Sobre las 9:15 horas, el público comienza a acumularse en la escalera derecha, ya que es por esa por la que media hora antes de que comience la presentación (a las 10 de la mañana de Cupertino) se podrá bajar y coger hueco en el auditorio. Finalmente, dan las 9:30 y el personal de seguridad de Apple da acceso y el público comienza a bajar la escalera y a entrar al patio de butacas.

Dentro del auditorio

El auditorio Steve Jobs impresiona. Se respira un ambiente que mezcla la expectación del público con un sistema de vídeo y sonido de altísimo nivel que crea una atmósfera única, propia de la keynote más importante del año.

"Apple siempre va a por la perfección en todo y ese día, que es su presentación más importante, hay una atmósfera de energía en la que se siente por un lado lo difícil que es estar ahí y por otro la energía, la positividad y las ganas de trabajar de todo el mundo", detalla Molina.

Auditorio Steve Jobs Chema Flores null Omicrono

Poco a poco se van llenando el patio butacas de la mano de asistentes de la compañía, quienes se encargan de que no quede un hueco libre, así como facilitan audioguías para los asistentes con problemas auditivos o de visión, así como ayudan a aquellos usuarios que tengan necesidades especiales.

Esa media hora dentro del patio de butacas es el tiempo perfecto para acomodarse, abrir el portátil y continuar con la cobertura. En ese tiempo entre las butacas es fácil ver pasar por la platea a los directivos más importantes de Apple, como Craig Federighi —vicepresidente de ingeniería de la compañía— que comparten espacio con el resto de asistentes, aunque su lugar está más cerca del escenario.

Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de Apple Chema Flores null Omicrono

Extremadamente puntual, dan las 10:00 de la mañana y Tim Cook aparece sobre el escenario. Agradece a los presentes el esfuerzo del viaje y su presencia allí, para posteriormente introducir el vídeo de la presentación que verán todos los asistentes mostrando las novedades de la compañía. Desde el COVID, Apple ha cambiado la presentación in situ por este vídeo, un formato que ha llegado para quedarse por su agilidad y facilidad de seguimiento.

Uno de los detalles que más impresiona durante la presentación es el sonido. El sistema de altavoces que tiene instalado la compañía en el auditorio no sólo envuelve al espectador, sino que en determinados momentos los graves llegan a hacer temblar el cuerpo, teniendo así una sensación de inmersión única.

Tim Cook, CEO de Apple, sobre el escenario. Chema Flores null Omicrono

"Cuando coges buen sitio y te sientas en esos asientos que son más cómodos que el sofá de casa. Ese sonido es impresionante, con esos bajos que parecen que va a salir el Steve Jobs Theatre disparado a la Luna de cómo suena. Literalmente tiembla cada vez que se revela un iPhone", relata Nikias, quien también habla de lo especial que se siente la reacción del público en determinados momentos de la keynote.

Una vez concluye la presentación y se desvelan todas las novedades de la empresa llega el momento de la verdad: el de poder verlas de primera mano en la zona de demo. Toca abandonar las butacas e ir al espacio que la compañía habilita para poder conocer cómo son sus nuevos productos y experimentar por uno mismo los nuevos iPhone, Apple Watch y AirPods.

Hora de la demo

El tiempo de la demostración es uno de los momentos más concurridos de la jornada. El ciento de personas congregadas en el teatro comparte objetivo: experimentar los dispositivos por sí mismos y lo antes posible. "Es donde de verdad empieza el trabajo", expone Abarca, "ahí vas completamente a contrarreloj y cada segundo, cuenta"

Es por eso por lo que en cuanto acaba la presentación todo el público sale rápido del auditorio para congregarse en torno a las grandes mesas ubicadas en una gran explanada en el subsuelo, justo en la puerta de acceso al patio de butacas.

Zona de demo de productos en el Teatro Steve Jobs Chema Flores null Omicrono

Estas mesas están ordenadas por dispositivos, en el caso de la presentación del lunes: iPhone 16, iPhone 16 Pro, AirPods 4 y AirPods Max y Apple Watch Series 10 y Apple Watch Ultra 2. En los extremos se encuentran expuestos los dispositivos, en alto, para que sean fácilmente fotografiables por los asistentes.

Sin embargo, a lo largo de toda la mesa, los visitantes cuentan con un gran número de especialistas de Apple que explican de primera mano las novedades y cambios que traen los nuevos dispositivos. El profesional puede probarlos con libertad, preguntar lo que desee y conocer así cuáles son algunas de las nuevas claves en las que destacan los nuevos productos.

El creador de contenido Nikias Molina y su cámara Robert Ortiz. Chema Flores null Omicrono

"La zona de demo la vivo yo muy intensamente. Cada plano cuenta, cada reel cuenta, cada plano de YouTube cuenta y en mi caso hay mucho interés en cualquier detalle, para mi audiencia es clave cualquier detalle. Siempre me falta tiempo para más tomas, pero creo que es una cosa que me pasará aunque se ampliase el tiempo", comenta Nikias.

En este entorno siempre está Tim Cook, CEO de Apple, a quien le gusta conocer de primera mano las sensaciones de los profesionales en el primer vistazo que tienen con sus productos. Precisamente ese feedback que busca la compañía es tal, que el personal de Apple que muestra los productos a periodistas y youtubers son parte del equipo que los ha desarrollado. "Es alucinante que lo hacen siempre con una sonrisa, aunque vayas en el último minuto. Se nota el orgullo de haber trabajado en eso", expone Abarca.

Tim Cook conversa en la zona de demo Chema Flores null Omicrono

Es fácil encontrar también a otros directivos de la empresa y poder compartir unos minutos con ellos, una cercanía poco habitual en la tecnología y que parece casi impensable en una de las empresas más grandes del mundo.

Abarca sí destaca un cambio de tendencia en la zona demo, y es el que tiene que ver con la grabación de vídeo. "Cada vez más medios tienen que grabar vídeo, con lo que la zona de demo es un poco más caótica. Ya no sólo somos los creadores de contenido, también lo son los medios tradicionales y es más demandante de espacio, lo que hace más complicado llegar al producto". Al tiempo, destaca que "la gente es bastante ordenada" y hay compañerismo entre los que están trabajando, "usan el teléfono, graban sus vídeos y dejan paso al siguiente. Nunca he visto ningún problema y siempre hay muchísimos productos para poder probar", recalca el creador asentado en Nueva York.

El creador de contenido Victor Abarca. Chema Flores null Omicrono

Con el paso del tiempo, la zona de demo se va vaciando poco a poco. Los periodistas y creadores de contenido ya han captado las imágenes e información que necesitan para sus piezas; ahora continúa una tarea a contrarreloj para trabajar en sus artículos y vídeos.Se hará en el Visitor Center, el único edificio abierto al público en Apple Park y situado fuera del campus, aunque ese día la cafetería queda en exclusiva para los profesionales ya que se convierte en un gigantesco coworking.