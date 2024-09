Apple presenta los iPhone 16: el teléfono se convierte en una cámara profesional para llevar siempre en el bolsillo

Apple ha presentado esta tarde sus nuevos iPhone 16, Apple Watch Series 10 y AirPods 4, un catálogo de novedades con las que aspira a seguir reinando en el sector de la tecnología de consumo. Lo hace con un enfoque claro hacia la experiencia de su ecosistema, las capacidades fotográficas de sus smartphones, fomentando el seguimiento de la salud en sus wearables, la privacidad del usuario así como el potencial de su sistema de inteligencia artificial Apple Intelligence, una funcionalidad que de momento no llega a España.

Los nuevos iPhone son más grandes, potentes y capaces que nunca. Por primera vez los modelos Pro suben hasta las 6,3 y 6,9 pulgadas, mientras que los modelos sin apellido se quedan en las 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. Equipan los nuevos procesadores A18 y A18 Pro que se basan en procesos de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento y el consumo energético, haciendo que la batería dure más que nunca. Sin embargo, el gran reclamo de los teléfonos para muchos usuarios sigue siendo su capacidad fotográfica que ahora tiene mejores sensores, software y un nuevo botón que convierte al smartphone en una cámara de fotos.

Por otro lado, la compañía también ha lanzado el Apple Watch Series 10, completamente rediseñado para tener la pantalla más grande de su catálogo junto con el diseño más delgado posible entre los relojes de la marca. Asimismo, la otra gran renovación de la tarde ha sido la llegada de los AirPods 4, sus icónicos auriculares ahora son capaces de cancelar el ruido exterior sin necesidad de disponer almohadillas, así como disponer de funciones como sonido espacial personalizado.

Con respecto al precio, los iPhone cuestan lo mismo que la generación anterior, es decir: el iPhone 16 parte de los 959 euros, el iPhone 16 Plus desde 1.109 euros, el iPhone 16 Pro desde 1.219 euros y el iPhone 16 Pro Max desde 1.469 euros. El Apple Watch Series 10 está disponible desde 449 € en su tamaño pequeño de 42mm y desde 479 euros para la versión de 46mm.



En el caso de los AirPods 4, el precio de la versión más básica llega por 149 euros, mientras que los auriculares con cancelación de activa de ruido 199 euros. Los AirPods Max con conexión USB-C mantienen su precio de 579 euros.

iPhone 16, una cámara pro

Los iPhone 16 han sido la estrella de la tarde. La compañía ha cumplido el guión que se había filtrado con un rediseño completo de los iPhone 16 y iPhone 16 Plus, mientras que los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max continúan el diseño de la generación anterior pero con un considerable mayor tamaño que pasan de las 6,3 pulgadas y 6,9 pulgadas, respectivamente.

Sin embargo, la gran incorporación a nivel de diseño que todos los modelos comparten ahora es la llegada del Control de Cámara, un nuevo botón que se ubica en el lateral derecho y que permite manejar todas las opciones de la cámara con un sólo dedo. De una forma intuitiva —aunque al principio costará acostumbrarse— podremos usar el zoom, cambiar los estilos o ajustar la profundidad de la fotografía con sólo tocar y deslizar con el dedo, casi como si de un trackpad se tratase.

El nuevo Control de Cámara Chema Flores Omicrono

La verdadera magia de este botón no está sólo en cómo se podrá usar con la cámara de fotos, sino que desde Apple explican que está abierto a desarrolladores, con lo que los creadores de aplicaciones podrán aprovecharlo para integrarlo en su software y cambie para siempre la forma en la que usamos algunas apps.

A nivel de cámara los iPhone 16 Pro mejoran con un nuevo sensor gran angular de 48 megapíxeles y un sensor principal más luminoso. Con la nueva combinación de cámaras es posible realizar mejores fotografías que nunca (como macro de 48 megapíxeles) y un llamativo modo vídeo Dolby Vision con calidad de grabación en 4K a 120 fps que da un resultado cinemático nunca antes visto en un teléfono móvil.

iPhone 16 Chema Flores Omicrono

Los iPhone 16 por su parte también mejoran en fotografía disponiendo de una lente principal con un sensor de 48 megapíxeles y un gran angular que aporta versatilidad al modelo más básico. Además, ha cambiado la disposición de las cámaras para estar completamente en vertical y que así sea óptimo grabar vídeo espacial con ellas.

El otro nombre propio de la presentación ha sido Apple Intelligence, con novedades tan interesantes como Visual intelligence, que aprovecha este nuevo botón de fotografía de Apple para obtener información contextual al instante, al más puro estilo Google Lens. Bastará con hacer una foto a un comercio, el cartel de un concierto o una mascota para obtener valoración de la tienda, sacar las entradas para el show o saber de qué raza se trata al instante. Del mismo modo, se le podrá preguntar a Google o a ChatGPT sobre qué estamos viendo con la cámara y tener un dispositivo mucho más útil en el día a día.

Animación de Apple Intelligence en iPhone 16 Pro Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que Apple Intelligence va a ser la verdadera revolución de este teléfono, una forma de comprender y utilizar la tecnología que va a marcar un antes y un después. Lamentablemente, de momento no tenemos noticias de cuándo llegará en España ya que en un primer momento llega en inglés de Estados Unidos y no hay fecha sobre cuándo desembarcará en Europa. La promesa de Apple es que estará en español el próximo año, aunque no ha aclarado la disponibilidad geográfica.

Apple Intelligence revoluciona el smartphone desde la edición de fotografías, a la gestión de los correos electrónicos o los mensajes. La ambición clara es que la tecnología se ponga al servicio del usuario y que la usabilidad sea mejor que nunca casi por arte de magia. Que sea tan fácil como pedirle a Siri "manda a Luisa las fotos de la barbacoa del sábado", y que el asistente sepa —por contexto— qué es lo que tiene que hacer.

iPhone 16 Pro Chema Flores Omicrono

Para lograrlo, los nuevos iPhone cuentan con un nuevo procesador: el A18 y el A18 Pro. El A18 que equipan los iPhone 16 y iPhone 16 Plus está basado en tecnología de 3 nanómetros de segunda generación para acelerar aún más Apple Intelligence, con lo que dispone de un motor neuronal de 16 núcleos mejorado y optimizado para modelos generativos de gran tamaño, lo que en la práctica resulta el doble de rápido que la generación anterior. Asimismo, el chip es un 30% más rápido y gasta un 30% menos de energía que los iPhone 15.

Con respecto al A18 Pro, que también se basa en arquitectura de 3 nanómetros, consigue no sólo superar en rendimiento y capacidad gráfica, siendo un 20% más rápido que la generación anterior, sino que también es mucho más eficiente —un 20% explica Apple— pese a ser capaz de gestionar más capacidad de imagen y todo el poder de Apple Intelligence.

Apple Watch Series 10, el más grande

El primero en llegar fue el Apple Watch Series 10, el gran protagonista de la tarde. El nuevo smartwatch ha sido completamente rediseñado para tener la pantalla más grande del porfolio —incluso más que el Ultra 2— así como es el más delgado y ligero de los que se pueden comprar. Ha sido rediseñado por completo para que los componentes sean más pequeños y capaces, al tiempo que apuesta por el titanio para conseguir esta ligereza y tamaño compacto.

En su interior equipa el nuevo chip S10 habilitado para usar Apple Intelligence así como usa machine learning para conocer desde los widgets que necesita el usuario en cada momento, hasta para transcribir las conversaciones y mensajes al instante. Un paso adelante con respecto a las generaciones anteriores.

Apple Watch Series 10 Chema Flores Omicrono

Sin embargo, la gran fortaleza de este reloj está en el apartado del seguimiento de la salud y ahora incorpora una nueva funcioniladidad: detecta la apnea del sueño. Apple usará el acelerómetro del reloj para determinar casos de apnea del sueño dentro del registro del sueño que ya realiza para marcar cómo es nuestro descanso. En el caso de determinar que un usuario puede tener síntomas de apnea del sueño, lanzará un aviso en el reloj para alertar sobre este comportamiento anómalo del cuerpo que puede signifcar hipertensión o diabetes.

Entre las nuevas capacidades deportivas que puede realizar el nuevo Watch Series 10 está una de las más demandadas: la capacidad de medir la temperatura del agua y la profundidad cuando nos sumergimos en el agua. Por las características del reloj no está pensado para bucear como el Watch Ultra, sin embargo, podremos hacer snorkel con él sin problema.

Apple Watch Ultra 2 en titanio negro Chema Flores Omicrono

El Apple Watch Ultra 2 por su parte llega con una nueva terminación de titanio negra que convierten al smartwatch en más elegante y sigue siendo la referencia de la compañía para realizar deporte y actividades extremas, mucho más allá que el Series 10.

AirPods, más allá del sonido

Si con el Apple Watch la compañía ha sido capaz de liderar el mercado de los relojes inteligentes, lo que Apple ha conseguido ha sido crear una categoría de producto por sí misma que se ha convertido en una de las más pujantes del mercado. Es por ello, que Apple ha subido su apuesta con una renovación de su catálogo de auriculares.

AirPods 4 Chema Flores Omicrono

Los AirPods 4 llegan en dos versiones, la más ambiciosa de ella tiene cancelación de ruido sin necesidad de tener almohadillas internas, un avance que se coloca como única referencia del sector. Además, los nuevos AirPods 4 también son capaces de tener modo transparencia y la tecnología de aislar el ruido de fondo, audio espacial personalizado o un estuche que se carga de forma inalámbrica. Por su parte, la versión más básica pierde esta cancelación de ruido, así como la carga sin cables del estuche.

Sin embargo, el plato fuerte de audio ha estado en la incorporación de funcionalidades de salud en los auriculares más populares del mundo: los AirPods Pro. Gracias al machine learning puede proteger el volumen de lo que estamos escuchando en el entorno pero sin distorsionar. Así como ahora pueden saber cómo oímos gracias a una nueva prueba que, se integra en la aplicación salud, en la que el usuario puede hacerse un examen de audición para conocer de primera mano cuál es la salud de sus oídos. En este sentido, el usuario también puede utilizarlo para amplificar el volumen de una conversación externa, casi como su fuese un audífono personal.

AirPods Max con USB-C Chema Flores Omicrono

Los AirPods Max, los auriculares más ambiciosos de la compañía, también han recibido un lavado de cara siendo posible comprarlo en nuevos colores, así como dispone de una nueva conexión USB-C, eso sí, mantiene las capacidades de audio ya conocidas.