He probado los auriculares inalámbricos que no hacen daño en el oído y no se te caerán jamás de la oreja

Los auriculares Bluetooth son un accesorio muy habitual de ver en España, puesto que son más cómodos que los de cable para actividades como el deporte o incluso para ponérselos durante el trabajo. Y lo mejor de todo es que hay una enorme variedad en el mercado, pudiendo acceder a modelos con diferentes diseños, tamaños y ventajas.

Los hay para todo tipo de público, tanto para los que buscan la mejor experiencia en juegos como para aquellos que los quieren para hacer deporte. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre, precisamente, hemos podido pasar unas semanas probando los Anker Soundcore AeroFit Pro, que no sólo están enfocados a un público deportista, sino también a aquellas personas a las que los auriculares tradicionales les suelen resultar incómodos. En este caso, se ponen sobre la parte superior de la oreja, por lo que se han convertido en unos de los auriculares más cómodos que hemos probado.

Su valor no solo reside en esta curiosa forma, sino que además integran una gran batería e incluso un accesorio para que se conviertan en unos auriculares con correa para el cuello. Todo ello por un precio de 169,99 euros y estando disponibles en colores variados como el blanco, el azul y el morado, además del negro, en el caso de la unidad que hemos podido probar.

En el diseño está la clave

Como hemos comentado antes, estos auriculares no cuentan con un diseño in ear como estamos acostumbrados, puesto que no tienen ninguna membrana que pueda ir dentro del oído. En su lugar, se trata de auriculares abiertos. Esto implica que el auricular tiene un pequeño altavoz que se ubica a la altura del oído, y se acopla gracias a su forma curva, ideal para poner sobre la oreja y que quede bien fijo.

En ese sentido, nos ha sorprendido la firmeza con la que se agarra, puesto que al estar en la parte superior el enganche, solo es cuestión de hacer un poco de presión hasta el punto en el que cada uno se encuentre cómodo. Cabe destacar que, aunque los auriculares sean abiertos, el sonido no se oye desde la distancia, y, a no ser que haya un absoluto silencio, nadie podrá oír lo que se está escuchando en ellos.

La caja de los Anker Soundcore Aerofit abierta Jacinto Araque El Androide Libre

El hecho de los Anker Soundcore AeroFit Pro tengan esta forma hace que la caja tenga que ser ligeramente más grande que en auriculares in-ear como los Redmi Buds 5 o los CMF Buds. Algo curioso de este estuche es que cuenta con un botón para que se abra automáticamente, aunque al tratarse de un cierre por imán, también se puede abrir manualmente. La sensación al abrirlos y cerrarlos es realmente buena.

Tanto en cada auricular como en la caja hay un indicador de color para mostrar cuál es el izquierdo y el derecho, algo que también va a ser de gran ayuda a la hora de utilizar su cinta. Y es que, en la propia caja se incluye este accesorio que permite unir los cascos en una sola pieza. En cada auricular hay un botón gracias al cual es posible pausar.

Buen sonido

En lo que a calidad de sonido se refiere, estos auriculares pueden presumir de contar con el codec de audio Bluetooth LDAC, que es uno de los que más calidad tiene en la actualidad. De hecho, es el que emplean muchos dispositivos de gama alta, aunque el móvil también deberá ser compatible con este.

La calidad de sonido, en sí, es buena, aunque es cierto que hay ocasiones en las que, con el volumen alto, la experiencia empeora ligeramente. Esto no llega a ser un punto negativo, puesto que se trata de auriculares pensados para oír lo que está sucediendo a tu alrededor en cierta medida. Esto implica que no hay cancelación de ruido activa, lógicamente, pero no como algo malo, sino porque, igual que sucede en los Sony LinkBuds, es lo que se pretende.

Altavoz del Anker Soundcore Aerofit Jacinto Araque El Androide Libre

En volumen medio, se trata de un dispositivo con buen sonido y gracias al cual se puede disfrutar de la música, podcast y más contenido, casi como si no se llevará nada en la oreja, puesto que son bastante cómodos. Son bastante flexibles, lo cual hará que se adapten bien a cualquier oreja, pero también que sean resistentes al uso.

Batería y añadidos

Al tener un tamaño ligeramente más grande que de costumbre, su batería también es algo mayor que en otros modelos. Su autonomía con una sola carga puede llegar a superar las 8 horas e incluso las 10, aunque es algo que depende de diferentes factores, como el nivel de volumen o si se utilizan para llamadas o no.

En nuestras pruebas, el rendimiento ha sido muy bueno en este sentido, y lo mejor es que la caja alberga batería para poder cargarlos al menos dos veces más de forma completa, por lo que son una gran opción si se valora que cuenten con una gran autonomía.

Anker Soundcore Aerofit con la correa ajustable Jacinto Araque El Androide Libre

Una de las cosas más interesantes de estos auriculares de Anker es que incluyen una correa para unirlos. Gracias a esta, adquieren un tinte más deportivo y que permite que nos los quitemos de las orejas, pero dejándolos apoyados sobre el cuello. Esto es muy cómodo para los momentos en los que queremos quitárnoslos durante poco tiempo, sin apagarlos.

Se trata de algo que hay que poner al sacarlos de la caja, pensado para sesiones de ejercicio en las que, de vez en cuando, el usuario se quiera quitar el auricular de la oreja. Que lo incluya de serie es un gran acierto, puesto que le da mucha versatilidad a los auriculares.

¿Me los compro?

Los Anker Soundcore AeroFit Pro son buenos auriculares, pero no son para todo el mundo, puesto que cuentan con algunas características que hacen que estén destinados a un público muy concreto. Por una parte, aquellas personas a las que los auriculares in-ear les hagan daño en los oídos pueden tener en este modelo una gran alternativa para el uso diario, ya que aunque unos cascos de diadema puedan tener mejor sonido, ocupan bastante más espacio en situaciones de movilidad.

Al llevarlos puestos, no hay ningún tipo de molestia en el oído, puesto que es como tener un altavoz diminuto cerca de la oreja. No por ello se trata de un modelo que cueste acoplar o que se caiga fácilmente, todo lo contrario, puesto que, de hecho, la forma en la que se colocan es muy intuitiva.

Anker Soundcore Aerofit en la mano Jacinto Araque El Androide Libre

Uno de sus pocos puntos negativos es que, para el uso diario, su caja es un poco grande, aunque para hacer deporte al aire libre o ir al gimnasio es algo que no tiene importancia, puesto que son situaciones en las que se suele ir ligero, y se puede dejar la caja en el hogar --o la taquilla-- antes de salir.

Estos auriculares están disponibles por un precio de 169,99 euros, y hay modelos disponibles en color blanco, negro, violeta eléctrico y azul cielo, y pueden ser una gran opción para deportistas que quieran mantener cierto contacto con lo que pasa a su alrededor, o bien para aquellas personas a las que el auricular dentro de la oreja les hace daño.