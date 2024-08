El nuevo truco de Google Fotos para ocultar a tu ex de los recuerdos: así se usa la gran novedad de la app

En mayo de este año apareció por primera vez la posibilidad de elegir el rostro de una persona para así eliminarla de todos los recuerdos que se tienen en Google Fotos. Ahora finalmente el gigante tecnológico ha actualizado la app para poder ocultar personas, mascotas o incluso ciertas fechas.

Los recuerdos son una de las mejores funciones de la app de Google para que así aparezcan en ciertos momentos, pero como no, al recoger todas las fotos que se van almacenando, cabe la posibilidad de que aparezcan personas que ya no están en la vida de uno, así que pueden generar fácilmente emociones encontradas.

Es la razón para que Google haya estado trabajando esta funcionalidad y justamente la lance en un mes en el que se registre el mayor número de rupturas. En la nueva página de soporte de Google se explica que si se desea se puede elegir que no aparezca cierta persona en los recuerdos con la opción de bloquear o mostrar menos su rostro.

Google Fotos El Androide Libre

Al bloquearla significa que ya no se mostrará en ningún recuerdo e incluso ni en las fotos grupales con otras personas. Si se selecciona mostrar menos, no se recibirán tantos recuerdos de la persona elegida, aunque sí que puede que aparezca en las fotos con grupos de personas. Para poder ocultar el rostro del ex o la ex, se hace así con estos pasos simples:

Se abre la app.

Se pulsa sobre la foto de perfil o la inicial en la parte superior derecha.

Ahora sobre los ajustes y se selecciona preferencias. Luego justo los recuerdos.

Se abre ocultar personas y mascotas.

Bajo las opciones de mostrar menos o bloqueados, se pulsa sobre Seleccionar rostros.

Se seleccionan aquellos que se quieran ocultar.

Se pulsa sobre hecho.

Hay un punto importante que no quiere obviar Google para dejar claro que, mientras esta funcionalidad va de miedo, puede pasar que en algún momento falle. Lo avisa para que a nadie se le olvide y que puede ocurrir que incluso bloqueando el rostro una fotografía suya pueda aparecer. Se debe principalmente a que el reconocimiento de imagen puede fallar.

Para cerciorarse de que no aparezca dicha imagen está la posibilidad de ocultar las fotos por fecha y se hace de una forma bien sencilla con estos pasos a continuación (así sí que se fuerza a Google Fotos a que no enseñe nada en los recuerdos relacionado con esa persona según Phone Arena):