Preguntas y respuesta del 'caso Sinner': los seis meses que pueden despedazar la carrera del número uno del mundo

Sinner, durante la final del US Open 2024. REUTERS.

La organización del torneo de Cincinnati recoge el confeti y la serpentina mientras Jannik Sinner, ganador del campeonato, posa con el trofeo. Es 19 de agosto y el italiano acaba de ganar su quinto título del 2024 tras superar a Tiafoe en la final. Debería estar feliz. No obstante, su rostro refleja lo contrario. Se muestra mustio con el trofeo en sus manos. Su sonrisa, desdeñosa, no enseña ni un incisivo y enmascara una gran inquietud.

No pasaron ni 24 horas de aquella imagen, cuando se convierte en realidad lo que se barruntaba en la cabeza del tenista. La ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) comunicaba un doble positivo de Sinner en Clostebol, un esteroide anabólico que puede utilizarse para mejorar el rendimiento y que se encuentra en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

El doble positivo -de una milmillonésima parte por cada gramo- se produjo durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells, en el que Sinner claudicó en semifinales ante un vigoroso Alcaraz, aunque no se lo comunicaron al italiano hasta iniciado el mes de abril. El primer análisis de orina, que contenía trazas mínimas de Clostebol, se remonta al 10 de marzo. Y ocho días después se volvieron a detectar valores, bajos pero por encima de lo permitido, de la misma sustancia.

Jannik Sinner, en el US Open 2024 Reuters

En un principio, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había decidido no recurrir la sentencia de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) al Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) tras dar por válidas las explicaciones del tenista sobre el doble positivo por dopaje, que se produjo al entrar en contacto su cuerpo con el Clostebol a través de masajes aplicados por su fisioterapeuta.

Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados el pasado jueves. La AMA considera que la conclusión de que no hubo "culpa o negligencia" no era correcta según las reglas aplicables y solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia.

Jannik Sinner, durante su partido en Montreal ante Rublev. REUTERS.

El doble positivo de Sinner en marzo de 2024 lo tendrá que analizar ahora un panel de tres jueces que serán designados directamente por el tribunal suizo, la máxima instancia que existe en justicia deportiva. La AMA anunció que interponía el recurso mientras Sinner estaba compitiendo en el ATP 500 de Pekín y el giro de guion no sentó nada bien al mejor tenista del momento, que reaccionó con un comunicado en el que volvía a declararse inocente.

"Entiendo que estas cosas deben investigarse a fondo para mantener la integridad del deporte que todos amamos. Sin embargo, es difícil ver qué se ganará al pedirle a un grupo diferente de tres jueces que revisen los mismos hechos y la misma documentación una y otra vez", aseguró el reciente campeón del US Open. Los acontecimientos siguen su curso y desembocarán en el juicio del TAS.

¿Cómo funciona un juicio del TAS y cuándo tendrá lugar?

Dentro de un mes se nombrará la Junta de Arbitraje, compuesta por tres jueces que presidirán las distintas audiencias y emitirán el veredicto final. Uno será elegido por el TAS, el otro por Wada (que recurrió ante el TAS contra la decisión de Sinner absolución por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis), y uno será nominado por Jannik Sinner. Sus nombres se conocerán a finales de octubre.

Una vez presentada la solicitud de arbitraje, la persona a ser juzgada envía un escrito de contestación. Luego, el Panel Arbitral escuchará a las distintas partes y estudiará los distintos documentos que se presentarán ante el tribunal de Lausana. Deberían pasar al menos tres meses para la sentencia, pero el plazo podría ampliarse a seis meses, por tanto, no se producirá antes de enero de 2025, cuando están previstos el Open de Australia que le encumbró hace menos de un año.

¿Sinner puede recurrir? ¿Seguirá compitiendo hasta el fallo del TAS?

El tenista italiano puede recurrir al Tribunal Federal Suizo por defectos procesales que podrían conducir a la anulación de la sentencia y a la repetición del juicio. Se permite recurrir ante el Tribunal Federal Suizo por un número muy limitado de casos, como por falta de competencia, violación de normas procesales elementales (por ejemplo, violación del derecho a un juicio justo) o incompatibilidad con el orden público.

Hasta que el TAS dicte sentencia al final del arbitraje, el tenista podrá jugar regularmente en todos los torneos. Salvo sorpresa mayúscula, Sinner volverá a esgrimir los mismos argumentos expuestos ante la ITIA para evitar la sanción. Según la defensa del deportista en aquel momento, el clostebol llegó a su cuerpo a través de uno de los dedos de su masajista en ese momento, su compatriota Giacommo Naldi, que se intentaba curar de una herida.

Tras aquella primera resolución que liberaba al tenista, tanto el fisioterapeuta como el preparador físico fueron despedidos en un ejercicio de limpieza por parte de Jannik. La mancha de dopaje, que ya persigue al italiano, puede agigantarse y destrozar su imagen pública, aunque finalmente termine con un tiempo irrisorio de sanción. Nadie se termina de librar en su palmarés de la sombra de una sanción de este tipo. La AMA busca soluciones.