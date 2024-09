Simeone culpa a Courtois del lanzamiento de objetos en el derbi: "Hay que sancionar al que provoca"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, sobre los incidentes en el derbi que motivaron la suspensión del encuentro durante 22 minutos por el lanzamiento de mecheros desde el Fondo Sur que "hay que sancionar a los que lanzan y a los que provocan", en referencia al cancerbero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

"Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes que el club los sancione. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Éstos perjudican al club, pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe".

"Hay que tener cuidado con los que cargamos a la gente y no pasa nada. Insisto en que eso no justifica lo que sucede después, pero los protagonistas, y me incluyo yo, tenemos mucho que decir. Hay que sancionar a los que tiran los mecheros y a los que cargan a los aficionados", añadió Simeone.

Preguntado por lo que dijo a los aficionados cuando fue a pedirles que cesasen en sus lanzamientos, el entrenador del Atlético explicó que les dijo que no perjudicasen a su equipo, que dejasen de hacer lo que estaban haciendo.

"Insisto. La gente que ha cometido esos incidentes el club tiene que sancionarles. Eso no justifica el generar las situaciones que generamos los protagonistas. Como no te sancionan, te permites hacer cualquier cosa. Lo que ha sucedido no debe de pasar, pero a Courtois también le tiraron mecheros en el Bernabéu cuando era portero del Atlético. El club deber ser el primero que no debe de permitir esto, pero nosotros no somos víctimas. Si cargamos puede haber una reacción. No se puede permitir esto tampoco. Hay que sancionar cuando provocan Simeone, Messi, Courtois, Vinicius, Griezmann o el que sea. Se ve claramente que Courtois carga cuando se ríe", declaró.

Sobre el partido en sí, Simeone destacó que "en el primer tiempo" defendieron "correctamente". "Tuvimos algún contragolpe que lo pudimos haber hecho mejor. En el segundo tiempo creo que estábamos jugando bien y aparece este episodio que no debe suceder, pero que nos benefició porque se paró después de un golpe duro para nosotros al recibir el gol. Después del parón, el equipo entró en el partido mejor y se logró el empate".

Sobre Correa, autor del tanto del empate, indicó que "quiere jugar de titular siempre" y que "es uno de los jugadores que más partidos tiene en el Atlético de Madrid". "Tiene algo que es extraordinario cuando sale de revulsivo y mi misión es buscar el equilibrio en sus minutos".

También elogió a Javi Galán: "Alegría inmensa por él. No ha dejado de entrenar y ha entrado al partido como tiene que tiene que hacer".

Y concluyó sobre los incidentes y lo que dijo a los que estaban tirando mecheros. "El mensaje que les di a los aficionados es que pensasen en el club, en el equipo. No le estaban favoreciendo. Ellos reclamaban que los había provocado el arquero rival".

"Eso no justifica esos actos, pero ojalá podamos también sancionar a los protagonistas que cargamos y como nos llamamos de tal modo no nos hacen nada", manifestó.