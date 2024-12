Lewis Hamilton y Fernando Alonso: cuando la edad afecta de formas muy distintas en un deporte como la Fórmula 1

En la Fórmula 1, el paso del tiempo afecta de manera inevitable tanto a los pilotos como a sus capacidades físicas y anímicas. No obstante, la forma en que los grandes campeones afrontan el ocaso de sus carreras puede ser radicalmente distinta.

En este contexto, Lewis Hamilton y Fernando Alonso representan dos maneras muy diferentes de encarar la recta final en la máxima categoría del automovilismo. A pesar de compartir una edad similar, ambos reflejan actitudes, motivaciones y perspectivas completamente diferentes.

Fernando Alonso, con 43 años, se mantiene como uno de los pilotos más longevos en la historia de la Fórmula 1, mientras que Lewis Hamilton, de 39, vive un año complicado en su despedida de Mercedes antes de embarcarse en una nueva etapa con Ferrari. Ambos han dejado huellas imborrables en la categoría, pero en 2024 han mostrado contrastes notables en su forma de afrontar los problemas.

Alonso, inquebrantable

Para Fernando Alonso, la edad es solo un número. Con más de 20 años compitiendo en la Fórmula 1, el piloto asturiano se niega a dejar que el tiempo limite su carrera. Este 2025 no ha sido su mejor temporada, ya que Aston Martin no ha logrado replicar el rendimiento competitivo que mostró en 2024. Sin embargo, Alonso ha reafirmado su compromiso con el equipo al renovar su contrato hasta 2026 y no descarta continuar más allá de esa fecha.

El asturiano ha manifestado repetidamente su deseo de pelear por el campeonato en los próximos años. Para él, regresar a la Fórmula 1 después de un breve retiro tenía un único propósito: lograr ese esquivo tercer título mundial.

Aunque el proyecto de Aston Martin enfrenta desafíos, Alonso confía plenamente en el potencial del equipo, especialmente tras la incorporación de figuras clave como el prestigioso ingeniero Adrian Newey, quien se unirá en unos meses.

"Adrian llegará en marzo del año que viene y dedicará su tiempo a 2026. Espero poder estar allí para conducir ese coche rápido que produce Adrian", explicó Alonso, dejando entrever su entusiasmo por lo que está por venir. Más allá de los resultados recientes, su actitud optimista refleja una pasión intacta por el automovilismo.

Fernando Alonso, durante una rueda de prensa en el GP de Azerbaiyán de F1 2024 Aston Martin

Uno de los pilares de la motivación de Alonso es su vínculo con Aston Martin, un equipo que le ha brindado las herramientas necesarias para seguir compitiendo al más alto nivel. La construcción de una nueva fábrica, la implementación de un túnel de viento de última generación y una visión a largo plazo han sido factores determinantes para que el asturiano extienda su contrato.

Además, Alonso ha demostrado ser un competidor incansable, siempre dispuesto a aprender y adaptarse. Incluso con 43 años, asegura estar en el mejor estado físico de su vida. Su dedicación al entrenamiento y su continua participación en diversas categorías de automovilismo le han permitido mantener intactos sus reflejos y habilidades al volante.

El piloto asturiano no solo piensa en su presente, sino también en su futuro. Si bien su contrato actual finaliza en 2026, Alonso ha dejado abierta la posibilidad de seguir en Aston Martin en otro rol, ya sea como embajador o asesor. Incluso ha insinuado su interés en competir en categorías como el Rally Dakar o las 24 Horas de Le Mans si su etapa en la Fórmula 1 llega a su fin.

La duda de Hamilton

En contraste con Alonso, Lewis Hamilton está atravesando un periodo de incertidumbre. Tras un 2024 complicado con Mercedes, el británico parece haber perdido parte de la confianza que lo convirtió en uno de los pilotos más dominantes de la historia.

Superado consistentemente por su compañero George Russell, Hamilton ha reconocido sus dificultades para sacar el máximo rendimiento del coche. "Simplemente soy lento. Lo mismo cada fin de semana", declaró en el Gran Premio de Qatar, en una admisión sorprendente para un piloto de su calibre.

Esta temporada ha sido particularmente dura para él, con Russell superándolo en clasificación en 18 de 23 carreras y finalizando por delante en el campeonato de pilotos.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán. REUTERS

El próximo paso en la carrera de Hamilton será su incorporación a Ferrari en 2025, una decisión que podría revitalizarlo o marcar el inicio de su declive definitivo. A sus 39 años, el británico enfrentará el reto de liderar la escudería más icónica de la Fórmula 1, que no ha ganado un campeonato desde 2007, pese a tener a pilotos como Fernando Alonso o Sebastian Vettel en sus filas.

Sin embargo, su desempeño en Mercedes este año ha dejado preguntas sobre si aún tiene la motivación necesaria para competir al más alto nivel. Aunque Hamilton ha mostrado destellos de su talento en momentos puntuales, su lenguaje corporal y sus declaraciones reflejan una desconexión que contrasta con la intensidad de su rival español.

El propio Hamilton ha reconocido su frustración, afirmando que nunca antes había experimentado una temporada tan difícil. Aunque Ferrari confía en que pueda recuperar su mejor versión, el británico tendrá que demostrar que aún puede estar entre los mejores en un deporte que no perdona la falta de rendimiento.

Contraste de actitudes

La diferencia entre Alonso y Hamilton no radica únicamente en sus resultados, sino en la forma en que afrontan esta etapa de sus carreras. Mientras que el asturiano ve en cada temporada una nueva oportunidad para crecer y competir, el británico parece atrapado en un ciclo de dudas y autocríticas desde que en 2021 perdió el título en la última vuelta del GP de Abu Dabi en favor de Max Verstappen.

Alonso, con su entusiasmo y pasión, sigue persiguiendo sus sueños con una energía que desafía las expectativas sobre la edad. Su compromiso con Aston Martin y su ambición por conquistar un tercer campeonato mundial y la tan ansiada victoria '33' son testimonio de su espíritu competitivo.

Hamilton enfrenta el reto de reencontrarse consigo mismo. Su inminente llegada a Ferrari representa una oportunidad para revitalizar su carrera, pero también pone en evidencia las dificultades de adaptarse a un nuevo entorno tras años de éxito en Mercedes.

Aunque Fernando Alonso y Lewis Hamilton están en la recta final de sus carreras, sus legados en la Fórmula 1 ya están asegurados. Ambos han sido campeones excepcionales y han protagonizado algunos de los momentos más memorables del deporte. Sin embargo, el contraste en sus actitudes hacia el futuro será clave para determinar cómo serán recordados.

Alonso sigue luchando con la misma pasión que lo llevó a ganar dos títulos mundiales, mientras que Hamilton busca respuestas en un momento de transición. A medida que avanzan hacia el cierre de sus carreras, sus trayectorias servirán como ejemplo de cómo la edad puede influir en un piloto, no solo en términos de rendimiento, sino también en su mentalidad y enfoque.

La Fórmula 1 sigue siendo un escenario donde las historias de superación y declive se entrelazan, y tanto Alonso como Hamilton continúan escribiendo capítulos llenos de emoción, desafío y determinación. Solo el tiempo dirá qué rumbo tomará cada uno, pero lo que es indiscutible es que el deporte no sería lo mismo sin ellos.