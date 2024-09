Laporte niega su intención de fichar por el Real Madrid: "No hubo nada, ningún acercamiento"

Laporte alzó la voz como representante del vestuario español, que está concentrado en Ginebra para enfrentarse este domingo a Suiza en la segunda jornada de la Nations League. El central, asentado como uno de los pilares de la Selección tras la Eurocopa, sonó este verano como posible nuevo jugador del Real Madrid.

"No hubo nada, ningún acercamiento", desmintió el futbolista, que deja la puerta abierta a una más que posible salida del campeonato saudí. "En Arabia estoy lejos de mi entorno y mi familia. Eso se valorará en el futuro para volver a Europa. Si se da, hay que analizarlo", valora Laporte.

En la Eurocopa dio un paso adelante. Al principio fue cuestionado por ser titular con la selección viniendo de un campeonato menor, pero su rendimiento en Alemania ha cambiado su rol. "Me siento importante, un privilegiado. Aquí somos todos iguales. Estoy muy contento en un grupo en el que no hay titulares y suplentes. Y ganar siempre te reivindica. Me vino muy bien. No he dado motivos para dudar de mí desde que estoy aquí", reflexiona.

Todavía en pretemporada

"Hay muchos partidos y tampoco hemos tenido mucho tiempo de vacaciones. No hay que exigirnos demasiado, pero hacia dentro siempre nos decimos que hay que hacerlo lo mejor posible. La exigencia siempre es máxima".

Confianza con De la Fuente para pedir descanso

"Tanto en clubes como en selecciones siempre quieres competir y no ser suplente. A pesar de ser 30 o 90 partidos los quieres jugar todos, así que sí, es difícil jugar a este ritmo. Aún así, seguro que si alguien está cansado tiene la confianza para comunicárselo al míster".

Mal estado del campo en Ginebra

"He salido a dar un par de entrevistas y he visto el campo desde fuera y está un poco tocado. Por eso mañana tendremos que estar muy atentos a los botes del balón y a todos los aspectos del juego. Intentaremos estar lo más alerta posible para minimizar el estado del campo. Los equipos nos estudian, igual que nosotros a ellos. Se nos complicó el otro día sobre todo en el segundo tiempo, cuando se encerraron atrás, pero tuvimos la oportunidad de meter alguno que otro gol y eso hay que aprovecharlo".

Análisis de Suiza

"En los últimos años he tenido el placer de jugar con Manu Akanji, amigo mío, y por eso me he fijado mucho en Suiza en los últimos años. Tiene muy buenos jugadores a pesar de las bajas".