De la Fuente responde a los clubes: "Si ahora no se pueden jugar 180 minutos, apaga y vámonos"

La sobrecarga de partidos es el tema de conversación recurrente en el ambiente que rodea a la selección española en su concentración en Ginebra para enfrentarse este domingo a Suiza. El empate a nada cosechado en Belgrado, contra Serbia, se justificó con el excedente de partidos disputados que minó la fluidez y el ritmo de sus futbolistas.

Los internacionales españoles acabaron la temporada el pasado 14 de julio con la disputa de la final de la Eurocopa, en Berlín. Algunos, como Carvajal, iniciaron la actual un mes después, el 14 de agosto con la Supercopa de Europa. El resto, la gran mayoría, sólo unos días más tarde con el inicio de las Ligas y, tras cuatro jornadas concentradas en tres semanas, ya están de vuelta con la Selección.

"El calendario lo acuerdan todos. Nosotros cumplimos con ello, nada más. Debemos dar la importancia que tiene la Selección. "Nosotros somos víctimas del calendario, no culpables. Todos los jugadores quieren ir con su país y los clubes que sus jugadores sean internacionales", detalla Luis de la Fuente, que no entra a valorar las posibles presiones de los clubes.

🗣 Luis de la Fuente, seleccionador nacional: ❝Siempre priorizamos la salud del futbolista❞



➡ ❝Rodrigo está entrenando perfectamente❞#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/HOWK4UfEDo — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2024

"No siento presión. Si en septiembre no se pueden jugar 180 minutos, pues apaga y vámonos. Nuestro deber es poner a los mejores y ser justo, y no lo sería si cuido a unos más que a otros por el club del que sea. Es injusto y hay hipocresía en esto. Todos los clubes quieren que estén. La queja debe ser cuando se hace el calendario", añade el seleccionador español.

Preocupación en Barcelona por la carga de minutos de Lamine

"Es una suerte tener un jugador como Lamine Yamal con esa capacidad para jugar tantos partidos. Lamine está perfecto. Les digo que tienen mucha suerte de tener un jugador así".

¿El césped está mal, influirá esto?

"Parece que está muy mal, pero es lo que hay. Hay que adaptarse a las circunstancias y no valen excusas".

¿Entraña riesgo que juegue Rodrigo?

"Rodrigo está perfectamente entrenado y en algún momento tendrá que empezar a jugar. En el fútbol siempre hay riesgo".

¿Qué opina de David Raya?

"Estamos felices de tener porteros de la trayectoria y la excelencia de Raya, Robert o Remiro, que son los que están aquí. Raya ha tenido una evolución fantástica y es un grandísimo portero en una selección en la que todos están a un gran nivel".

¿Cómo espera el partido ante Suiza?

"Tenemos un rival muy duro, como es Suiza. Nosotros también tenemos bajas, pero planteamos el partido sabiendo que será competido e igulado. Hay que adaptarse a todo, al campo y a las bajas y no poner excusas.

¿Piensa hacer muchos cambios con respecto a Belgrado?

Es posible que haya algún cambio por la carga de entrenamientos y partidos, pero vamos a ver el entrenamiento de hoy y espero despejar las dudas durante el último entrenamiento. En todo caso nuestro plan de juego es para ganar".

¿Tiene decidido quien va a jugar de nueve?

"Dani Olmo recibió un golpe en el último partido y es duda para mañana, pero estoy contento de tener a Ayoze y Joselu. Veremos a ver qué tal evoluciona Dani Olmo".

¿Es una ventaja la baja de Xhaka?

"Contento tiene que estar el seleccionador suizo de que no estén los Rodrigo (aquí puede que le fallara el subconsciente al técnico), Morata y compañía. Suiza tiene muy buenos futbolistas y los sustitutos serán también muy buenos".