El Atlético anuncia el fichaje de Connor Gallagher, que ya ha entrenado con Simeone

A la segunda fue la vencida. Connor Gallagher viajó a Madrid la semana pasada cuando su fichaje por el Atlético estaba prácticamente cerrado, pero la operación con el Chelsea se paralizó tras la negativa inglesa a la incorporación de Samu Omorodion. Permaneció unos días en la capital española a la espera de una resolución que no se dio y tuvo que volver a Londres. Hasta que este martes por la noche volvió a aterrizar en Madrid para quedarse.

El Atlético de Madrid anuncia el fichaje de Connor Gallagher para las próximas cinco temporada y pone fin a una incorporación que tuvo demasiados puentes aéreos y bastantes candidatos al puesto. Mikel Merino y Javi Guerra opositaron sin éxito a la vacante. El primero, si nada se tuerce, fichará por el Arsenal, y el segundo fue la alternativa a Gallagher cuando la operación amagó con truncarse.

El Chelsea exigía unos 50 millones de euros a los que el Atlético se negó a alcanzar. Tras dos ofertas de renovación rechazadas por el jugador, cuyo contrato finaliza en junio de 2025, la entidad inglesa rebajó sus pretensiones económicas hasta los 40 millones de euros entre fijos y variables. El jugador ya ha pasado el reconocimiento médico y es, desde este miércoles un activo más para Diego Pablo Simeone.

De hecho, se ha ejercitado con sus nuevos compañeros en la sesión matinal. Azpilicueta, a quien conoce del Chelsea, fue su principal compañero de entrenamiento. No obstante, no fue la primera toma de contacto del inglés con la ciudad deportiva rojiblanco. Cuando su arribo en el Atlético parecía cantado ya realizó una sesión de ejercicios junto a los jugadores que no viajaron a Hong Kong.

Gallagher se suma a un centro del campo competitivo con Barrios, Koke y De Paul. El inglés e sun perfil diferente a los tres jugadores mencionados. Posee ritmo, físico, agresividad, potencia en la arrancada... un centrocampista moderno del estilo de Fede Valverde en el Real Madrid. Con piernas, llegador y una fuente inagotable de energía para subir y bajar la banda.

