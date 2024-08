El desgarrador mensaje de Eriksson en la recta final de su cáncer terminal: "Tuve una buena vida"

El cáncer es una de las batallas más crueles a las que se tienen que enfrentar muchas personas en esta vida. Una de ellas es Sven-Göran Eriksson, mítico entrenador de fútbol sueco que se encuentra en la recta final de su camino. A pesar de que 'sólo' tiene 76 años, lleva ya un largo tiempo afrontando esa batalla sin solución que le ha ido consumiendo.

Eriksson padece un cáncer de páncreas incurable y su estado ya es terminal. Solo le queda esperar a que llegue el fatídico momento en el que el mundo del fútbol se vista de luto para llorar la muerte de un entrenador icónico y afamado. Además, la suya es una batalla especialmente complicada porque sabe que le queda muy poco tiempo de vida.

A pesar de eso, está afrontando este trance tan difícil con entereza y con la tranquilidad de marcharse con el deber cumplido. Por ello, ha querido contar sus últimos meses de vida en un documental que está grabando junto a Amazon Prime Video. Y en él ha dejado un mensaje de despedida absolutamente desgarrador.

La despedida de Eriksson

El pasado mes de enero, a Sven-Göran Eriksson le dieron una de las peores noticias de su vida. Padecía un cáncer de páncreas para el que no había solución. De hecho, solo le quedaban unos meses de vida. La enfermedad estaba ya en una fase muy avanzada y su pronóstico se resumió en una palabra: "Terminal".

Los médicos le aseguraron que, con suerte, le quedaría un año de vida. Pero a pesar de esa pésima noticia, Eriksson no se ha venido abajo y está mirando a la muerte con la cabeza alta porque solo así puede aprovechar el poco tiempo que le queda. "Hasta ahora había sido un hombre sano y ahora estoy enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello".

Los últimos meses de Sven-Göran Eriksson van a ser de lo más atípicos. El mítico entrenador sueco aceptó la propuesta de Amazon Prime Video para contar su historia a través de esta fase terminal de su enfermedad. Gracias a eso, podrá despedirse del mundo del fútbol y, sobre todo, narrar una desgraciada realidad por la que tienen que pasar muchas personas. Además, considera muy importante hablar abiertamente de la muerte, algo que está en nuestro día a día aunque muchas veces no queramos verlo.

"La vida también se trata de la muerte, tienes que aprender a aceptarla. Con suerte, al final la gente dirá: 'Sí, era un buen hombre', pero no todo el mundo dirá eso. Tuve una buena vida". Eriksson se siente agradecido por la vida que ha podido llevar y asegura que uno de sus mayores deseos es que le recuerden como una persona positiva "que intentaba hacer todo lo que podía".

Sven-Göran Eriksson Reuters

Así lo narra en este documental en el que está contando los últimos pasos de su camino y en el que aprovecha para dejar un mensaje tan desgarrador como edificante. Las palabras de alguien a quien no le ha quedado más remedio que mirar de frente a la muerte y aprender a convivir con ella.

"No se arrepientan. Sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores y público. Ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla! Adiós". Además, el técnico aprovecha también para desvelar algunos de sus últimos planes. Por ejemplo, quiere que sus restos descansen en una zona de "aguas tranquilas" que hay en su Suecia natal.

Y por último, el entrenador de equipos como Benfica, Roma, Fiorentina o Manchester City, además de selecciones como la inglesa o la mexicana, asegura que su mayor meta es intentar dejar un buen legado en su última batalla en la vida.

"Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque ésta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con ello".