Julián Álvarez y una conversación en los JJOO para fichar por el Atlético: "Necesitaba un cambio"

"Hace unos meses era solo un sueño, hoy es una realidad". Enrique Cerezo define así el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. Un traspasó que mutó de utopía a realidad en unos meses. El tercero más caro en la historia del club -90 millones entre fijos y variables-, únicamente superado por Joao Félix -126- y Lemar -70 por el 70% de sus derechos-.

Inicia una nueva era en el club rojiblanco. La de Julián, apodado la araña, que se presenta en sociedad bajo un perfil bajo pese a las altas expectativas que ha generado su desembarco en la entidad colchonera. "No me siento un superhéroe", asegura cuando le recuerdan los títulos logrados con Argentina -Mundial y dos Copa América- y Manchester City -dos Premier League, una FA CUP, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes-.

Julián se mostró comedido, no abundó en los motivos que le llevaron a dejar un proyecto ganador como el del City por el de un Atlético más obligado a pelear los torneos que a ganarlos. "Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, buscar un nuevo desafío. Este es un club en el que me van a brindar las herramientas para lograr mi mejor versión", detalla.

❝Estoy muy contento e ilusionado. Con las expectativas muy altas❞.



No hzio ruido por uno de los motivos que le llevó a la capital española. El hecho de que erigirse como el delantero de referencia en el City. Haaland se lo dificultaba. En el Atlético deberá pelear con Solorth, vigente subcampeón en el pasado pichichi con 23 goles. "Me gustaría jugar, eso es lo importante, he jugado en varias posiciones durante mi carrera".

Más diplomático se mostró después de ser cuestionado por Simeone y Guardiola, técnicos antagonistas. "He aprendido mucho de Guardiola, cada uno tiene sus cosas, son los de mejores entrenadores de la historia. También estoy muy ilusionado con trabajar para Simeone por todo lo que significa para el club y para el fútbol mundial".

Giuliano Simeone culmina el fichaje en París

Julián Álvarez participó en los Juegos Olímpicos con Argentina. Compartió vestuario con Giuliano Simeone, hijo del entrenador rojiblanco que esta temporada oposita a mantenerse en la primera plantilla del Atlético. Giuliano, del mismo modo que hicieron De Paul y Nahuel Molina durante la Copa América, aportó su granito de arena para precintar el fichaje.

"He hablado con alguno de mis compañeros, me mandaron mensajes en estos tiempos, Giuliano estuvo en los Juegos conmigo y hablé con el Cholo. Me dijo que viniera y que iba a ayudar al equipo y me ayudarían a mejorar mis virtudes. Era un desafío para mí", revela Julián.

Julián Álvarez, durante su presentación con el Atlético de Madrid.

La implicación de la delegación argentina en el Atlético, con Diego Pablo Simeone a la cabeza, fue total. "Voy, dile a tu padre que no me llame más", llegó a decirle Julián Álvarez a Giuliano durante la concentración olímpica en París. Aunque al ya exjugador del City le sedujo el cambio de aires, el interés y confianza del técnico y la guerra de guerrillas de sus compatriotas rojiblancos acabaron por empujarle al Metropolitano.

Cuya afición conocerá el próximo miércoles 21 de agosto, a las 21:00 horas, cuando el feudo colchonero abra sus puertas para presentar a las nuevas incorporaciones tanto del equipo masculino como del femenino. Será la puesta de largo para un jugador que ya filosofa en rojiblanco. "Siento que es así, partido a partido. Ahora pensamos en el del lunes y vamos paso a paso".