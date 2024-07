La cara B de Luis Miguel en su llegada a España: privilegios inusuales, máxima seguridad y muy distante con su público

El hermetismo y el misterio siempre han rondado la figura de Luis Miguel (54 años). Así es como se perpetúa el mito. Acostumbrados a escuchar que El Sol de México ha triunfado, ha arrasado y que ha atendido divinamente a sus fans, EL ESPAÑOL pone de relieve la otra cara del artista. La menos amable, al menos, con la prensa. Los conciertos celebrados este pasado fin de semana en Córdoba y Sevilla han provocado auténticos dolores de cabeza para los medios de comunicación y para sus fans.

Luis Miguel llevaba varios días en Córdoba junto a Paloma Cuevas (51), su tierra natal, donde la pareja disfrutó del poco tiempo libre del que disponen. Ningún fotógrafo tuvo acceso a nada. El jueves cenaron en la Ermita de la Candelaria, donde la novia del cantante había elegido los platos más representativos de su tierra para que el astro se llevara un buen sabor de España. El viernes 28 de junio la plaza de toros de Los Califas vibró con el primer concierto en el país de la gira mundial ante 17.000 fans enloquecidos. Por aquello de que es El Sol, Luis Miguel solo empieza a cantar cuando el astro rey se va poniendo. Manías de divo.

El primer enfrentamiento entre prensa y seguridad ocurrió en la alfombra roja cuando unos encantadores Luis Alfonso (50) y su esposa, Margarita Vargas (40), quisieron posar para los fotógrafos y un miembro de la seguridad privada del artista se abalanzó con cara de pocos amigos gritando "No, no, fuera de aquí. No podéis estar aquí" y acto seguido amenazó a los fotógrafos: "Si no lo hacéis os echamos fuera del recinto", aseguran las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico.

Luis Miguel en el primer concierto de su gira por España. Gtres

Menos de una hora y media después de salir al escenario, se despidió a la francesa. Ni dijo "Hola, Córdoba" ni "Buenas noches". Tras el concierto, Luis Miguel y Paloma fueron a cenar a Bodegas Campos con algunos de sus amigos más íntimos -Luis Alfonso y Margarita, Remedios Cervantes (60) -gestiona la imagen del cantante en España- Rosa Clará (65), Estrella Morente (43) y Vicente Amigo (57)- con los que intimó en la Sala de las Canastas. Tal y como informó el El día de Córdoba, los comensales degustaron mazamorra, salmorejo, jamón ibérico de Diego López, arroz meloso de rabo de toro y pisto con huevo de la huerta. Antes de abandonar el local, Luis Miguel firmó uno de los toneles de vino.

El sábado 29 a primera hora de la mañana, Paloma Cuevas y una de sus hijas, Rosa Clará, Remedios Cervantes y Luis Alfonso de Borbón con Margarita Vargas se dirigieron al aeropuerto donde el avión privado del artista mexicano les llevó hasta Valencia. Ahí acudieron al enlace de Natalia Santos, hija de Cristina Yanes, conocida por ser una de las joyeras que mejor adorna a las clases pudientes y quien es íntima de Paloma.

En el aeropuerto ya empezaron los enfrentamientos entre el equipo de seguridad y la prensa, que hacía su trabajo dentro de los límites de la legalidad. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú (73) y su mujer se bajaron del taxi con su equipaje de mano y con gran amabilidad se dejaron fotografiar. A poca distancia había otro taxi en el que estaba Paloma y su hija, que entró en pánico y se puso a llorar y a gritar en cuanto vio a los fotógrafos.

Paloma Cuevas a su llegada a Valencia el pasado sábado 29 de junio. Gtres

Por ello, metieron este coche por el acceso a vuelos privados hasta la pista, algo que está terminantemente prohibido para este tipo de vehículos. Y para colmo, para que no se las pudiera retratar, “el avión se movió unos diez metros hacia delante”, confiesa uno de los testigos, para que los profesionales de los medios de comunicación no tuvieran visión. Un miembro del equipo de seguridad de Luis Miguel y un guardia civil exigieron a los periodistas que borraran las imágenes de sus tarjetas. Unos lo hicieron y otros no.

Al acabar el enlace, la nave aterrizó en Alicante donde se bajaron algunos pasajeros y luego prosiguió hasta Córdoba, donde recogió a Luis Miguel a las once de la noche con destino a Sevilla. Un trayecto que se hace normalmente en una media hora se prolongó hasta la una de la madrugada. El fuerte dispositivo de seguridad impidió que El Sol pudiera ser filmado o fotografiado. A un Mercedes gris y una Vito negra le siguieron tres Range Rovers -uno con unas cortinillas especiales donde iba el cantante, otro con los cristales tintados y otro con los cristales normales- que no dudaron a ponerse a 200 km/h saltándose tres o cuatro semáforos de la Avenida de las Palmeras hasta entrar por un lateral, concretamente, el aparcamiento privado del hotel Alfonso XIII.

Para evitar en todo momento que los periodistas pudieran tener imágenes del intérprete de Cuando calienta el sol, seis o siete seguratas entorpecían las labores informativas. A favor de ellos se puede decir que en ningún momento pusieron las manos encima de los profesionales, como normalmente suelen hacer. Una de las críticas más repetidas fue la acústica del Estadio Olímpico de Sevilla, que es bastante mala. Mucha gente salió disgustada porque, además, algunos pagaron hasta 205 euros por verle en lontananza con la molestia que supone tener unos palos delante. Se quejaban, pero no nadie les hacía caso. De hecho, los comentarios de la última publicación en Instagram de Luis Miguel están cargados de críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Miguel (@luismiguel)

En el aeropuerto de Sevilla, tras pasar el control del que no se bajó nadie del coche, el guardaespaldas más grandote se encargó de abrir un paraguas negro que lo puso de lado para tapar casi por completo a Luis Miguel, de quien solo se veían parte de las piernas. La prensa se quedó ojiplática porque nadie, absolutamente nadie, ni Casa Real ni otras celebridades internacionales gozaron del mismo privilegio que el ídolo mexicano a quien permitieron que su vehículo se aproximara hasta el avión saltándose la verja.