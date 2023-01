Paloma Cuevas y Luis Miguel: cuándo harán oficial su amor y los tres lugares 'secretos' donde se ven

Es la relación del momento, de la que se van conociendo detalles a cuentagotas. Fue en julio de 2022 cuando la noticia prorrumpió con fuerza en los medios de comunicación, al principio como un mero rumor sin confirmar: la incipiente relación sentimental entre la diseñadora Paloma Cuevas (50 años) y el celebérrimo cantante Luis Miguel (52), conocido mundialmente como El Sol de México.

Ambos, grandes amigos desde hace décadas -el padre del cantante, Luisito Rey, fue un acérrimo seguidor del torero Victoriano Valencia (89), padre de Paloma, y desde que fueron presentados han conservado una honda amistad- habían decidido dar un paso más en su relación tras la mediática separación entre Cuevas y Enrique Ponce (51).

De hecho, en ese duro trance matrimonial Luis Miguel fue un gran apoyo para la diseñadora y su vínculo emocional se estrechó especialmente. Cuando vio la luz su especial relación, el cantante guardó silencio y Paloma Cuevas difundió su "disgusto" a través de su entorno. "Ha sido horrible para ella, porque es muy discreta y no le gusta verse metida en estas cosas. Está disgustada, sobre todo por sus hijas", se deslizó entonces a EL ESPAÑOL.

Paloma Cuevas y Luis Miguel

Pese a que ni Paloma ni Luis Miguel han confirmado ni desmentido su historia de amor de forma expresa, hay quien sostiene que el hecho de que una revista informe, puntualmente, sobre su estrecha relación es una suerte de confirmación indirecta. En esa línea, y mientras se suceden sus quedadas y citas -a solas y con amigos-, este periódico pudo confirmar, a principios de diciembre de 2022, que están juntos.

"¿Todavía estamos así? Creía que ese debate estaba superado. (...) Eso sí, no esperes fotos. Al menos, consentidas", fue la respuesta que este medio recibió entonces por parte de una persona muy cercana a la diseñadora. En ese momento, se insistió a este medio que no hay planes de vivir juntos, ni siquiera de casarse. Eso sí, muchos se preguntan por qué no hacen oficial una historia de amor cargada de ambigüedades y eufemismos desde su entorno.

Se ha aseverado que ese paso no se ha efectuado aún por decisión de Paloma Cuevas. No obstante, EL ESPAÑOL maneja otra información. El secretismo y el misterio que sobrevuela la relación tienen más que ver con la carrera musical de Luis Miguel. El cantante mexicano tiene planeado volver a lo grande a los escenarios en este año recién estrenado. A finales del año pasado, Luis Miguel terminó de grabar su último disco, y está "muy ilusionado" con este retorno.

"Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo", aseguró un buen amigo suyo para el medio Local MX. En esa línea, se explica a EL ESPAÑOL que la pareja habría llegado al acuerdo de hacer público su romance después de esta gira, puede que la más importante en la vida profesional de Luis Miguel.

El cantante Luis Miguel en una fotografía tomada en Nueva York, en junio de 2018. Gtres

Por tanto, los tiempos de este amor los marca el calendario laboral de él: "Es a Luis Miguel a quien no le interesa que esta relación se haga oficial de momento, hay muchos intereses en juego". Por su parte, Paloma Cuevas, discreta como es con su vida privada, tampoco se muestra muy por la labor de dar de qué hablar y aparecer en el papel couché.

En otro orden de cosas, hay tres lugares 'secretos' donde la pareja se ve, bien a solas o entre amigos. Por un lado, es habitual verlos en la exclusiva urbanización La Zagaleta, en Marbella. Ya se dieron cita, por ejemplo, este pasado verano en tan selecto enclave.

También ajustan sus agendas para verse en México -"ella viaja mucho más de lo que trasciende"-, y hacían lo propio en el hotel Villamagna de Madrid -donde él se hospedaba-, y, en la actualidad, en la casa donde hace vida Luis Miguel en la capital de España, muy cercana de la de Paloma.

Sobre la hipotética boda de la que se habló hace un tiempo, a este medio se explicó que ni él se lo ha pedido ni ella aceptaría. "Es una mujer católica, que ya está casada y no acepta otra cosa", razonan. Este extremo, no obstante, no es óbice para que Paloma haya pasado página y esté abierta al amor.

El cantante mexicano "pasa cada vez más tiempo en Madrid" y no se descarta que se instale en la capital de España. Sobre los planes de ambos para esta Navidad, se hace constar que disfrutarán en algún momento de las fiestas juntos. Entre ellos, asegura quien está capacitado para hacerlo, hay "mucha complicidad".

El diestro y su pareja, Ana, en una imagen tomada en Nimes, Francia. Gtres

La relación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas es "inmejorable". Antes de la firma del divorcio, por más que se aseverara, no hubo entre ellos tanta cordialidad.

Ahora, por su parte, Paloma Cuevas vive "un sueño con su colección de moda". Al lado de Rosa Clará, "se está sintiendo súper realizada, como hacía años". Su entorno y vida, después de la tempestad, no pueden ser más favorables: su padre, Victoriano Valencia, está "mejor" de salud tras una temporada delicada, sus hijas son muy aplicadas en los estudios y el trabajo, dentro y fuera de la moda, le llueve.

En otro renglón, Ponce y Ana Soria están felices en Almería y cuentan a este medio que el suegro del torero, Federico Soria, se ha convertido en su mejor "asesor" en lo que respecta a las dudas que surgen a raíz de la creación de la empresa Kranevitte’s 22. También Federico Soria ha ayudado a Ponce en algunos menesteres con la venta de La Cetrina: "Lo aconseja como suegro y amigo, y en Almería se los ve bastante juntos sin la compañía de ellas".

Enrique Ponce y Ana Soria han tomado la decisión de no vender su vida privada. No lo han hecho nunca como pareja y no lo harán ahora, ni siquiera cuando tengan algo que contar que se entienda noticiable. Quieren blindar su vida privada y lo están consiguiendo. Enrique Ponce y Ana Soria no se han soltado de la mano en ningún momento desde aquel pandémico verano de 2020 en que su historia de amor estalló con luces y taquígrafos.

