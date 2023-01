Qué fue de Fran Dieli, el cantante de 'SuperSingles', y exnovio de Edurne, que trabajó con Teresa Campos

Cuando el mítico concurso musical Operación Triunfo aterrizó en Telecinco, procedente de TVE, y producido por Gestmusic, entre sus ilusionados concursantes se encontraba un nervioso artista llamado Fran Dieli (42 años). Natural de Granada, este cantante siempre ha tenido claro, desde bien pequeño, que lo suyo era la música.

No en vano, antes de que la fórmula OT llamara a su puerta, Dieli trabajó como solista en un coro de repertorio clásico y trabajaba con diferentes orquestas. Pero en 2005 su suerte cambió cuando se le propuso enrolarse en la cuarta edición del concurso, la cual ganó Sergio Rivero (36). Con el traslado de cadena, también hubo cambio de presentador y también de director en la Academia.

A Carlos Lozano (60) le cogió el testigo Jesús Vázquez (57). El programa obtuvo una audiencia media de 4.848.000 espectadores y un 37,6 por ciento de share. Dieli se convirtió en el quinto finalista y en uno de los claros favoritos. Tras su éxito en el programa musical, dio el salto al teatro musical participando en producciones como Jesucristo Superstar o Cyrano de Beryerac.

El cantante Fran Dieli en la presentación de la edición de 'Tu cara me suena', donde participó, en marzo de 2018. Gtres

Si bien la discreción siempre ha sido su máxima, Fran Dieli tuvo que lidiar durante la emisión de OT, y después, con un rumor que terminó por hacerse oficial: su relación con la cantante Edurne (37), con quien compartió edición. Antes de con David de Gea (32), Edurne mantuvo una relación con uno de sus compañeros de la cuarta edición de Operación Triunfo. En concreto, su noviazgo con Fran Dieli se confirmó fuera de la famosa academia, pero los rumores los acompañaron durante todo el programa.

Sin embargo, en el año 2007 pusieron punto final de una forma nada amistosa, como se publicó en las crónicas de entonces. Incluso, Edurne le dedicó una canción, Aquí se terminó, en la que desgranaba los motivos de su separación.

Sin lugar a dudas, uno de los programas donde Dieli se granjeó el mayor cariño del público, fue en el extinto espacio de fin de semana de Telecinco ¡Qué tiempo tan feliz! En el espacio, presentado por la veterana y respetada María Teresa Campos (81), se estrenó una sección musical que, rápidamente, arrasó en audiencia: Los SuperSingles.

Para aquellas personas que no tuvieran la oportunidad de ver el mítico y emblemático programa, esta sección estuvo formada por exconcursantes de anteriores ediciones de Operación Triunfo, emitidas por Telecinco, que en cada programa interpretaban canciones relacionadas con los invitados que acudían al programa.

Antiguamente eran distintos intérpretes del programa que iban rotando cada semana, hasta que se estandarizó un grupo definitivo con los mismos cuatro intérpretes semana a semana. El grupo estuvo formado, en la última temporada, por Fran Dieli, Mercedes Durán y Anabel Dueñas. Gracias a esta exposición, el nombre de Fran Dieli adquiere gran repercusión y, ya en 2017, sacó su primer disco en inglés, Andaloser.

Sobre su paso por OT, Fran Dieli lo tiene cristalino: no se arrepiente en absoluto y da gracias cada día. "Bendito el día en que decidí ponerme en aquella impresionante cola de gente en Madrid. Iba con pocas expectativas o ninguna y la vida me dio la sorpresa. Fue una experiencia única. Incluso a día de hoy habiendo vivido situaciones increíbles, la considero como la más espectacular, sobre todo a nivel personal. Noté un antes y un después, incluso a la hora de relacionarme con la gente, logré ser mucho más libre", confesó para Teleaudiencias.

Y añadió: "Al fin y al cabo, te enfrentas a tus dudas, tus miedos… a ti mismo. Te conoces más, te analizas forzosamente, ves claramente tus puntos fuertes y tus defectos y debilidades. Aprendes a verte en situaciones límite y eso, al final, te hace más fuerte. Solemos hablar mucho de la experiencia como artistas, pero sobre todo yo lo veo como un aprendizaje personal muy poderoso".

La música le ha dado grandes satisfacciones a Fran Dieli, pero también ha probado el sabor agridulce del éxito. Ya comenzó a experimentarlo a través de las críticas cuando estuvo en la Academia de TVE. "Hay que tener en cuenta que pasas del anonimato a ser foco y recibir críticas constantes. Y hay que hacer un ejercicio brutal de relativización y de evasión de las cosas que rodean al arte en sí. Enfocarse en crecer artísticamente e intentar abstraerse de las cosas que no son importantes", aseguró en el citado medio.

Fran Dieli en una imagen de sus redes sociales.

Por este motivo, hace tiempo que tomó la decisión de ir en solitario a nivel profesional: "Desde hace 10 años, yo he llevado mi carrera, sin discográficas ni representante. Es mucho más complicado pero más tranquilo y satisfactorio. He preferido rodearme de los compañeros de la industria que realmente no te ven como un cifras de venta de discos o de entradas. De todas maneras, tengo que decir que la vida me ha puesto en bandeja experiencias vitales que no he podido rechazar".

Junto a Los SuperSingles, Dieli formó familia hace tiempo, y así siguen siendo. "Cada uno de nosotros tiene trabajos y proyectos en solitario. Sin embargo, Supersingles sigue funcionando, nos siguen contratando para eventos donde recordamos versiones de clásicos de toda la historia de la música. Podría decir que es el proyecto musical más divertido en el que he estado nunca y cada día es una sorpresa ya que nos acercamos mucho al público".

Televisivamente, tras su paso por Destino Eurovisión, el exitoso programa de Antena 3 Tu cara me suena quiso contar con él para su sexta edición. Fran Dieli se convirtió en concursante y mostró todo su potencial sobre el escenario durante las 20 galas, alcanzando el tercer puesto en el concurso. Su actuación más memorable, que además le concedió su primera victoria, fue bajo la piel de Prince en la segunda gala.

Cantó una versión del famoso tema Kiss que dejó a todo el mundo impresionado. Una increíble interpretación en la que, tanto los movimientos como el tono, teletrasportaron al plató a un auténtico concierto de Prince.

A finales de 2022, el fallecimiento de la cantante Laura Jordan generó una gran conmoción en el mundo de la música, especialmente en el universo Operación Triunfo, ya que ejerció como maestra de canto durante la cuarta edición de este talent show que se emitió en 2005, y contó con Edurne, Soraya Arnelas (40) y el propio Fran Dieli entre los participantes.

El propio Dieli rompió su silencio para mostrar sus condolencias públicamente. "De las personas que dejan huella. Fue la tranquilidad y la confianza en muchos momentos de mi aprendizaje. Te recordaré siempre", aseguró el intérprete en sus redes sociales.

